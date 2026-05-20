Primeros movimientos en el Servigroup Peñíscola para la próxima temporada en la élite del fútbol sala

Con la temporada recién terminada, el Peñíscola FS ya empieza a perfilar buena parte de su proyecto para el próximo curso.

La principal novedad estará en el banquillo, después de que Santi Valladares no continúe como entrenador. En el último partido disputado en el Juan Vizcarro, el presidente Manuel Sierra anunció que Gerard Pusó pasará a ser el primer técnico del equipo la temporada que viene.

¿Quién es Pusó?

Pusó llegó a Peñíscola en 2022 para reforzar el staff técnico y, desde entonces, ha formado un sensacional tándem con Valladares.

Los grandes éxitos recientes del conjunto del Baix Maestrat se han construido también con él ejerciendo como segundo entrenador, por lo que el club apuesta con sentido en este proceso de cambio por una línea continuista. Se marcha el líder del banquillo, pero la entidad confía el nuevo ciclo a un hombre que conoce perfectamente el vestuario, la metodología de trabajo y el día a día del Peñíscola.

Las salidas

En el apartado de jugadores, ya se conocen las bajas de Gus Pérez, Juanico, Matheus Ferreyra y Agustín Plaza (éste, salvo giro inesperado, pondrá rumbo al Jimbee Cartagena, uno de los clubs más potentes del fútbol sala nacional).

Renovación de Juanqui

El resto continuarán en una plantilla que, en un principio, no debería registrar más salidas importantes.

La última renovación en hacerse oficial fue la de Juanqui, que amplió su vinculación por dos temporadas más. El anuncio se produjo también en el último encuentro como local y contó con un toque muy especial, con el propio Juanqui disfrazado de Pedro, la mascota del equipo, para protagonizar la comunicación.

Juanqui, manteado en el Juan Vizcarro a la conclusión del último partido del Peñíscola. / ELOY CERDÁ

Los otros que siguen

Así pues, salvo que llegue alguna oferta interesante, acuerdo entre las partes o petición de salida, seguirán en el Servigroup Peñíscola: Gio, Lukas Acosta, Araya, Flores, Saladié, Elías, Pablo Muñoz, Víctor Pérez, Quintela, Diego Sancho, Rosental y Juanqui.

La continuidad de buena parte del vestuario permitirá a Pusó iniciar su etapa como primer entrenador con una base ya consolidada, conocedora del modelo y del día a día de la entidad. A ellos se les podrían sumar, además de algún fichaje, varios jugadores que regresen tras su préstamo o que estaban ya en la hoja de ruta del club.

Los que pueden venir

El portero Álex Cervera fue cedido en enero al Sala 5 Martorell, de Segunda División.

fue cedido en enero al Sala 5 Martorell, de Segunda División. El Peñíscola también tenía proyectada para la temporada venidera la incorporación de Bruno Barea, jugador del CDFS Segorbe.

Pusó toma las riendas de la plantilla en Primera División.