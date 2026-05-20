Ciclismo
Sigue en directo la etapa 11 del Giro de Italia 2026: Porcari - Chiavari
Redacción
La undécima etapa del Giro de Italia 2026 se disputará este miércoles 20 de mayo con un recorrido de 195 kilómetros entre Porcari y Chiavari. Con el ecuador de la primera Gran Vuelta de la temporada a la vuelta de la esquina, el pelotón arranca su segunda semana en carreteras italianas. La hora de salida está programada para las 12:20 horas (CEST), y se estima que los corredores crucen la línea de meta alrededor de las 17:15 horas (CEST).
El trazado destaca por una segunda mitad con un perfil muy ondulado que acumula 2.700 metros de desnivel. Los ciclistas se enfrentarán a tres cotas puntuables concentradas en los últimos 90 kilómetros: el Passo del Termine (3ª categoría, 7,4 km al 4,9%), el exigente Colle de Guaitarola (2ª categoría, 9,9 km al 6,2%) y la Colla dei Scioli (3ª categoría, 5,7 km al 6,3%). Sin grandes puertos de alta montaña, estos encadenados son el escenario ideal para promover fugas y aventuras muy interesantes.
El terreno rompepiernas final promete premiar a los valientes y podría penalizar a cualquier aspirante al título despistado, sacudiendo las jerarquías de la clasificación general. Una de las grandes claves del día estará en el esprint bonificado, situado estratégicamente en alto a solo 15 kilómetros de la meta en Chiavari. Los aficionados en España podrán seguir toda la emoción de esta jornada que promete máxima tensión tanto por televisión como a través de plataformas online.
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