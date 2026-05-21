Si eres aficionado al boxeo, tienes una cita, el 5 de junio, en Segorbe

Segorbe acogerá el próximo viernes 5 de junio del 2026 el I Trofeo de Boxeo Ciudad de Segorbe, una nueva competición impulsada a través de la concejalía de Deportes y organizada en coordinación con el Club de Boxeo Pugilato y la Federación de Boxeo Comunidad Valenciana.

El torneo se celebrará en el Pabellón Municipal de Segorbe a partir de las 22.00 horas y contará con entrada libre, lo que permitirá acercar esta disciplina deportiva tanto a vecinos como a visitantes.

Combates y categorías

La competición reunirá a deportistas procedentes de distintos municipios de la región, que participarán en varias categorías. Los combates se disputarán en joven masculino, élite masculino, amateur clásico, júnior femenino y joven femenino.

Uno de los aspectos más destacados del I Trofeo de Boxeo “Ciudad de Segorbe” será el protagonismo de las modalidades femeninas, ya que las competiciones de estas categorías disputarán las finales de la Comunitat Valenciana.

Cartel de la velada. / AYUNTAMIENTO DE SEGORBE

Presentación oficial en el Ayuntamiento

La Sala de Reuniones del Consistorio acogerá el próximo lunes, 25 de mayo, la presentación oficial del torneo. En el acto está prevista la presencia de la alcaldesa de Segorbe, M.ª Carmen Climent; la concejala de Deportes, Estefanía Sales; el presidente de la Federación de Boxeo Comunidad Valenciana, Leopoldo Bonías Pérez-Fuster; y el presidente del club local, Manuel Gargallo.

Apuesta por nuevas disciplinas deportivas

La alcaldesa de Segorbe ha destacado que esta iniciativa forma parte de la estrategia municipal para ampliar la oferta deportiva en la ciudad.

“Continuamos en la línea de actuaciones del Plan Deportivo Municipal, que refuerzan nuevas pruebas deportivas. Además, con este torneo apostamos firmemente por la actividad física, tan importante para la salud, y es por eso que seguiremos apoyando iniciativas que amplían el espectro de participación en nuevas disciplinas a nuestros vecinos y visitantes”, declara la alcaldesa.

Con esta primera edición, Segorbe incorpora el boxeo a su calendario deportivo municipal y refuerza su apuesta por eventos capaces de atraer participantes, público y actividad a la ciudad.