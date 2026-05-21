Enrique Riquelme comunica a la junta electoral del Real Madrid que presentará su candidatura

Enrique Riquelme ha notificado este jueves a la junta electoral del Real Madrid que presentará su candidatura a la presidencia del club. Fuentes del equipo del empresario alicantino han confirmado a EL PERIÓDICO la realización de este trámite, que le da 48 horas más de plazo para tomar la decisión definitiva sobre si planta batalla en las urnas a Florentino Pérez o se retira de la carrera electoral.

En su escrito a la junta electoral, al que ha tenido acceso este periódico, el empresario explica que tiene "como objetivo presentar un proyecto para el Real Madrid del futuro, ilusionante para todos los madridistas y especialmente centrado en volver a poner a los socios como protagonistas de un nuevo ciclo, garantizando que siempre serán los únicos y auténticos dueños del mejor club de fútbol del mundo".

El sábado es el día límite

La normativa de los comicios del club blanco recoge que "los candidatos que vayan a presentar su candidatura deberán notificarlo a la propia junta electoral con 48 horas de antelación". Es decir, aunque el plazo de presentación de listas termina este sábado, los interesados debían enviar esa notificación formal este jueves como muy tarde. Y eso es lo que ha hecho Riquelme.

Sara Fernández

El presidente del Grupo Cox ha ido verbalizando en varias comparecencias públicas a lo largo de esta semana su decisión de apurar los plazos que marcan los estatutos del Real Madrid antes de tomar una decisión firme. Sus dudas, según ha explicado, tienen que ver sobre todo con la capacidad para armar un proyecto "ilusionante" y "con sentido" en los apenas 10 días que ha tenido de margen desde que Florentino Pérez convocó las elecciones por sorpresa. El abultado aval económico exigido, unos 190 millones de euros, no es un problema, como se ha encargado de puntualizar cada vez que le han preguntado.

"Viene la privatización"

Pese a que persiste la duda, la sensación en el entorno del Real Madrid es que finalmente dará el pasó y se presentará a las elecciones, aunque a priori parezca tener pocas opciones de victoria. Lo enfatizan ciertos mensajes de los últimos días, propios de alguien que está ya en campaña. "Pueden ser las últimas elecciones del Real Madrid porque viene la privatización, o eso es lo que se anuncia", dijo el miércoles en referencia al proyecto de Florentino Pérez, que lleva meses aparcado en un cajón, de dar entrada en la entidad a inversores externos.

Noticias relacionadas

Su escrito a la junta electoral incide de manera indirecta en esa idea de garantizar que los socios "serán los únicos y auténticos dueños" del Real Madrid. Mientras tanto, se da por descontado que Florentino Pérez ya ha cumplimentado este trámite, si bien ni él ni el club han realizado ninguna comunicación formal desde la convocatoria del proceso electoral.