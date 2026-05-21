Las semifinales de la Copa de fútbol de veteranos de Castellón, ya definidas

La Copa de fútbol de veteranos de Castellón cierra su última jornada con las semifinales claras:

Moncofa-Castellón/San Pedro y L’Alcora/Asitec-Huracán/Burriana (por un lado)

(por un lado) Borriol-Magnanimvs-Oropesa y Alcalà/Bar Gales- Pizzería L’Etrusco (por el otro).

Grupo primero

En la Ciudad Deportiva Facsa se enfrentaron el Fomento-Montlyg y L’Alcora-Asitec. Primera parte dominada por el conjunto visitante, lo que le llevó a marcar a los 20 minutos por mediación de Roberto López. Poco después, volvería a anotar Remus Berechet, tras una jugada colectiva (0-2). Aunque, justo antes de acabar la primera mitad, el Fomento recortaría distancias de penalti (Herson Hincapie). En la segunda mitad, el Fomento mejoró y pudo hacer el 2-2, aunque el 1-2 ya no se movería.

En la matinal del domingo, y con arbitraje de Heras Guijarro (estuvo bien), se midieron el Armelles-CMG y el Emat Displays-Villarreal. Los colegiales, tras el 0-1, se pusieron 3-1 (3-2 al final).

En el Chencho E, y con arbitraje de Martínez Morillo, se jugó un duelo limpio: 2-6 del Castellón-San Pedro sobre el Rodeo Fore-Ut.

En el Fundació Flors, el Huracán-Burriana salió dominando al Casa Marina-Bañohogar. El choque quedó sentenciado antes del descanso (dos goles de Javi Edo y uno de David Boix). En la segunda parte, Javi Edo firmó el 4-0.

Beltrán Ripollés pitó la paliza del Moncofa al Benicasim (0-6).

Onda y UDE se vieron las caras en el Enrique Saura (2-1), con buen arbitraje de Recatalá Lafuente. Todos los tantos llegaron en la primera mitad: Javi Tomás y Antonio Sol colocaron el 2-0, aunque recortó diferencias el Vall de Uxó a la salida de un córner antes del descanso (Vicente Orenga), un resultado a la postre definitivo.

Los premios a los árbitros Con el último encuentro de Copa en su tramo clasificatorio se cierra la puntuación de los árbitros, a efectos de los mejores durante el curso. Así, han resultado ganadores Francisco Javier Crespo Sotodosos como el más destacado (imagen); y Agapito Bernabé Suárez Román y Adrián Beltrán Ripollés como la mejor labor arbitral. Todos ellos pitarán, como es costumbre, las finales de Copa.

El árbitro Crespo Sotodosos. / APFV

Grupo segundo

En El Palmar, el Oropesa cayó por 3-1 ante un Borriol-Magnanimvs que se presenta como favorito.

En el Olímpic d’Onda, un remozado Moró dio buena cuenta del Vila d’Onda por un rotundo 0-4.

El Pizzería L´Etrusco se llevó el encuentro ante el Rayo de Castellón en la segunda parte (0-3).

Resultado contundente también del Maradona al Arrincadeira-Serret: 4-0, gracias al doblete de Antonio Iturraspe, más las dianas de Gabriel Burgos y Lisandro Ferreyra (éste, de penalti).

Dos cosas llamativas sucedieron en el grupo segundo.