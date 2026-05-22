El 36º Rallye de la Cerámica acelera en l'Alcora hacia el Nacional

El Rallye de la Cerámica vuelve al Campeonato de España 30 años después. La 36ª edición de la prueba, presentada este viernes en el salón de actos de la Caixa Rural de l’Alcora, se disputará los días 29 y 30 de mayo y estrenará puntuabilidad para el Campeonato de España de Rallyes Históricos.

La cita reunirá a 94 equipos procedentes de toda España e incluso de Francia. El acto contó con la presencia de representantes de las federaciones española y autonómica de automovilismo, y de Torrecid y la Caixa Rural de l'Alcora, así como de alcaldes y concejales de varios municipios implicados en el recorrido.

Dos etapas y sabor provincial

El rallye contará con dos etapas. La primera arrancará el viernes a las 19.00 con la ceremonia de salida en l’Alcora e incluirá dos pasadas por el tramo de Ribesalbes, de 9,2 kilómetros, reservadas a los participantes del Nacional de Históricos. El sábado, desde las 8.00 horas, se incorporarán también los equipos del certamen autonómico moderno, con tramos en Vilafamés, Ribesalbes, Cedramán-Ludiente y Argelita-Llucena. Estas dos últimas especiales, de 15,3 y 21,7 kilómetros, serán el gran plato fuerte de la jornada.

El centro de operaciones estará en l’Alcora, mientras que las verificaciones técnicas se realizarán en Sant Joan de Moró. Ribesalbes acogerá el reagrupamiento del viernes y Vilafamés contará con un control de paso el sábado, en una prueba que implicará a varios municipios del interior castellonense.

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