Andrea Sales, de voluntaria a disputar la Champions con el Facsa Playas: "Era un torneo que de pequeña me daba mucha impresión"

Andrea Sales (20 años) miraba con curiosidad entonces desde fuera. Era muy joven, formaba parte de la cantera del Facsa Playas y vivió la Copa de Europa de Clubes de 2019 desde el otro lado: como voluntaria. Siete después, la historia ha cambiado. Aquella niña que ayudaba en Gaetà Huguet será ahora una de las protagonistas sobre la pista. Ya no mira la Champions del atletismo europeo desde la barrera. Ahora compite en ella.

La atleta de Vall d’Alba, llega a esta Copa de Europa de Clubes como plusmarquista española de martillo sub-23 tras batir el récord nacional en la Copa de Europa con una marca de 68,91 metros. «Afronto este campeonato con muchas ganas. La última vez que se celebró era muy pequeña, estaba de voluntaria y veía a todos competir. Me parecía un campeonato que daba mucha impresión y de mucho nivel, y ahora poder estar compitiendo me hace muchísima ilusión», reconoce.

Andrea Sales. / FACSA PLAYAS

El reto llega, además, en plena convivencia con los estudios: «Se me ha juntado con los exámenes de la universidad, pero ahora le estoy dando más prioridad al deporte». La atleta no esconde que será una competición de mucho nivel, pero confía en sus posibilidades: «Vienen competidoras buenas, que lanzan mucho, y verme en esas situaciones me va a venir muy bien. . La verdad es que la competición nos llega un poco pronto porque estamos empezando las competiciones de verano, pero creo que estoy para hacer marca personal».

Horarios

La competición arrancará hoy en las pistas de Gaetà Huguet con el Facaa jerciendo de anfitrión y con un objetivo ambicioso: pelear por las posiciones de podio. La jornada comenzará a las 15.45 con el disco femenino y finalizará a las 20.30 con el relevo 4x100 metros masculino. El domingo, la actividad se reanudará a las 9.30con el disco masculino y concluirá a las 13.50 con el relevo 4x400 metros masculino. A partir de las 14.00 tendrá lugar la ceremonia de entrega de trofeos.

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Además del equipo playero competirán clubs como el OAK Beograd serbio, el Sporting Clube de Portugal, el AO TJ Slávia STU Bratislava eslovaco, el Harrow Athletic Club británico, el Enka Sports Club turco, el VSK Univerzita Brno checo, el CSL-CAL Spora luxemburgués, el Tampereen Pyrintö finlandés, el Dundrum South Dublin Athletic irlandés o el Enterprise Sport & Service italiano. Ambas jornadas podrán seguirse en directo a través de Eurovision Sport, del canal de YouTube de European Athletics y del canal del Facsa Playas. El mejor atletismo de Europa llega a Castelló