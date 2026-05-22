Maletines y amiguismos en el final de Liga: ¿Adulteración de la competición en jornadas finales otra vez?

Como cada año por estas fechas, en la máxima competición del fútbol profesional nacional sucede aquello que también se da, casualmente, en cualquier clase de colegio elegida al azar: hay quienes han hecho los deberes, y hay quienes no.

Con el alirón ya cantado desde hace unas jornadas y habiéndose determinado los cinco equipos que competirán el año que viene en la UEFA Champions League, todas las miradas se centran ahora en la batalla por la permanencia. Así, Mallorca, Girona, Elche, Osasuna y Levante pelearán por no acompañar al Real Oviedo en las dos plazas de descenso que todavía restan por decidir.

Y es que, con permiso de las plantillas que se jugarán en el último partido de liga disputar competición europea el próximo curso – UEFA Europa League y UEFA Conference League –, la contienda por evitar los dos farolillos rojos en la parte baja de la clasificación se ha convertido en la más ardua de las últimas ediciones. En este aspecto, no se trata únicamente del prestigio de estar en Primera, sino que los combinados involucrados van a arriesgar todo un proyecto deportivo e institucional en tan sólo 90 minutos.

De esta suerte y trascendiendo lo meramente deportivo, las diferencias, cuantificadas por millones, entre competir en la categoría de oro o de plata del fútbol nacional repercuten en toda la estructura organizativa y el conjunto del modelo de negocio de los clubes sumidos en esta pugna. Por todo ello, no es de extrañar que, llegados a este punto surjan sospechas, especialmente en aquellos encuentros en los que se enfrentan alguno de los cinco equipos que se afanan por la salvación con otro club cuya suerte ya ha sido resuelta para la presente campaña.

En medio de este guiso y dado el calibre de los intereses en juego, ¿no se podría antojar tentador para el directivo, entrenador o jugador de turno, contactar con ese amigo que recala en el club rival para que les eche una mano? O incluso, – optando por una vía más sutil –, ¿podría un profesional con incidencia en lo que sucede en el terreno de juego no desempeñar sus servicios a su más alto nivel, con la diligencia esperable en el contexto deportivo de élite, para favorecer indirectamente a ese excompañero que sigue siendo tan cercano?

Estos interrogantes no son simples hipótesis teóricas, sino que tienen su lógica derivada del elevado volumen de traspasos, tanto de jugadores como de entrenadores y directivos, entre entidades del fútbol profesional. Además, la propia esencia de este sector, siendo un ámbito cerrado, altamente cualificado y en donde “todos se conocen entre ellos” – para lo bueno y para lo malo –, dispara el riesgo de potenciales desvíos de los incólumes estándares deontológicos profesionales.

Con ello, el motor cíclico de la historia y el deber de evitar aquello acaecido en el pasado que puede ser mejorado, hacen que recordemos algunos desgraciados precedentes en esta materia. Entre estos, destaca de manera inconfundible el llamado “caso Osasuna”. Constituyendo un claro ejemplo de corrupción deportiva en las jornadas finales de liga, este y otros precedentes similares hacen encender las alarmas llegados a estas alturas de la competición.

En este contexto, con la intención de lograr la permanencia en la temporada 2013/2014 y no precisamente mediante meritocracia deportiva, consta entre los hechos probados de la sentencia que el entonces presidente del CA Osasuna, junto con otros directivos, abonaron 650.000 euros a dos futbolistas del Real Betis para que estos últimos venciesen al Real Valladolid – rival directo del club navarro por la salvación en dicha campaña – y sucumbiesen posteriormente ante el propio combinado rojillo.

Sin embargo, y pese a la ejecución de semejante artimaña, el CA Osasuna descendió a Segunda División. Pero, como habrá adivinado, esta no fue la única consecuencia de esta cuestión. En efecto, los dirigentes gorritxoak fueron condenados por el Tribunal Supremo a penas de más de 5 años de prisión y multas de hasta 418.000 euros por delitos de apropiación indebida agravada, falsedad y corrupción deportiva, mientras que los dos jugadores béticos tuvieron que hacer frente a la pena de 10 meses de prisión y multa de 400.000 para cada uno por el delito de corrupción deportiva. Todo ello, claro está, sin perjuicio de las correspondientes responsabilidades civiles indemnizatorias.

Cambiando de tercio, sendas suspicacias fueron vertidas en el último partido de la competición doméstica 2010/2011, entre el Levante UD y el Real Zaragoza. En este caso, aunque se sospechaba de un pago masivo a futbolistas granotas para que perdiesen el encuentro, este asunto fue finalmente absuelto al dictaminarse que no existían pruebas concluyentes de amaño. Esta conclusión se vio reforzada, además, por el testimonio del árbitro del partido – un “testigo privilegiado” –, pues no advirtió “ninguna conducta extraña o sospechosa en los jugadores de uno u otro equipo, ni que los jugadores del Levante fueran pasivos o se dejaran ganar”.

Llegamos a la última jornada con dos puestos de descenso por decidir. / Mediterráneo

De esta forma, el anterior supuesto evidencia la dificultad probatoria que, muchas veces, rodea estas situaciones. Y más teniendo en cuenta, por añadidura, el nivel de prueba exigido en foro penal – más allá de toda duda razonable – sobre los hechos que se encuentran en disputa.

Por todo ello, LaLiga ha adoptado, de manera muy prudente, por una actuación de vigilancia activa, colaborando con las autoridades judiciales y federativas en la detección de cualquier comportamiento anómalo que sugiera una adulteración del resultado. Así, dicha labor de supervisión se apoya en convenios de coordinación con la RFEF y la concurrencia del Consejo Superior de Deportes (CSD), con el firme propósito de salvaguardar la integridad de la competición.

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En este sentido, la puesta en marcha de la plataforma Beyond Stats, surgida del acuerdo de colaboración entre LaLiga y Microsoft, va a facilitar la gestión interna de este tipo de vicisitudes. A través de 16 cámaras de alta resolución instaladas en cada estadio, se recogen más de 3,5 millones de datos por partido en tiempo real. Conformando un movimiento certero, la tecnología ha sido puesta al servicio de los amantes del deporte, a fin de que el marcador final sea siempre el fiel reflejo de la competición, y nunca el producto de un apretón de manos clandestino.