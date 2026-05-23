La previa del Albacete-Amics: jugadores a seguir, precedentes, las aficiones...

El Amics Castelló afronta este domingo (24 de mayo del 2026), a las 12.30 horas, el primer asalto de la final por el ascenso a Primera FEB ante el Bueno Arenas Albacete Basket en el Pabellón del Parque de Albacete. Una eliminatoria de máxima exigencia que tendrá muchos focos, pero que presenta un duelo individual especialmente atractivo: Eric Stutz contra Silvano Merlo.

El interior estadounidense del Amics y el base argentino del conjunto manchego llegan a esta final como dos de los jugadores más determinantes de los play-off de ascenso. Stutz es el segundo jugador más valorado de las eliminatorias, con una media de 22,5 créditos, mientras que Merlo lidera esa clasificación con 24 créditos de valoración.

Stutz, la referencia interior del Amics

El gran momento de Eric Stutz es una de las mejores noticias para el equipo de José Luis Pichel. El pívot ha sido decisivo en la eliminatoria anterior ante el CEB Llíria, en la que el Amics se impuso en los dos partidos y confirmó su candidatura al ascenso.

Stutz firmó 18 puntos y 9 rebotes en el Pla de l’Arc y volvió a ser clave en la vuelta disputada en el Ciutat de Castelló, con 15 puntos y 10 rebotes. Su capacidad para producir cerca del aro, cerrar el rebote y dar solidez al juego interior será fundamental en una final que exigirá máxima concentración durante los 80 minutos del total de la serie.

Stutz lanzando desde la esquina / Amics Castelló

Merlo, el motor del Albacete Basket

Enfrente estará Silvano Merlo, el jugador más valorado de estos play-off y uno de los grandes responsables del buen momento del Bueno Arenas Albacete Basket. El base argentino llega a la final con una media de 24 créditos de valoración y con un peso enorme en la dirección del juego manchego.

El equipo dirigido por David Varela también cuenta con otros argumentos importantes, como los puntos de Nick Reid, máximo anotador del Albacete en esta fase de ascenso con 13,7 puntos por partido; y el poder interior de Bernat Vanaclocha y Juan Hierrezuelo, ambos cerca de la decena de puntos de media.

Dos precedentes favorables al Amics

El Amics ya sabe lo que es ganar al Albacete esta temporada. Lo hizo en diciembre en el Ciutat de Castelló por 78-66 y repitió triunfo en abril en el Pabellón del Parque, donde se impuso con autoridad por 45-73.

Sin embargo, esos precedentes quedan ahora en un segundo plano. La final por el ascenso es otro escenario, con una presión distinta y con la Primera FEB a solo una eliminatoria de distancia.

El sueño viaja con la afición

El Amics Castelló no estará solo en Albacete. Alrededor de 150 aficionados castellonenses acompañarán al equipo en esta primera batalla de la final, antes del decisivo encuentro de vuelta en el Ciutat de Castelló (domingo 31 de mayo, a las 12.00 horas).

La eliminatoria arranca lejos de casa, pero con el equipo en plena confianza y con Stutz como gran referencia. El duelo ante Merlo puede marcar buena parte del pulso de una final que decidirá quién da el salto a Primera FEB.