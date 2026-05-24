Las cinco claves del partido de ida por el ascenso a Primera FEB entre el Albacete y el Amics (70-64)

El Amics Castelló tendrá que remontar seis puntos el próximo domingo (24 de mayo del 2026, a las 12.00 horas) en el pabellón Ciutat de Castelló si quiere superar la eliminatoria y regresar a la Primera FEB. El conjunto de José Luis Pichel cayó por 70-64 ante el Bueno Arenas Albacete Basket en un partido de máxima intensidad, mucho contacto y marcador ajustado, que deja todo abierto para la vuelta en tierras castellonenses, tras el primer asalto en el Pabellón del Parque.

1. Una eliminatoria completamente viva

La derrota por seis puntos mantiene al Amics Castelló con opciones reales de remontada. El equipo castellonense no pudo llevarse el triunfo en Albacete, pero sí consiguió evitar que el conjunto manchego abriera una renta mayor en los momentos más delicados del encuentro. El 70-64 final convierte el duelo del próximo domingo en una auténtica final en el Ciutat de Castelló.

2. Buen inicio castellonense y reacción local

El Amics arrancó con mucha energía, firmando un parcial inicial de 2-9 gracias a su intensidad defensiva y a un ataque fluido. Sin embargo, el Albacete Basket reaccionó rápido y encontró acierto exterior para darle la vuelta al marcador. El primer cuarto terminó con ventaja local, 27-22, después de un tramo final favorable a los manchegos.

3. Russell y Stutz sostienen al Amics antes del descanso

En el segundo periodo, el ataque castellonense perdió ritmo y el Albacete llegó a rozar los 10 puntos de ventaja. La respuesta llegó con Stutz desde el perímetro y con un Russell muy protagonista, capaz de generar puntos en momentos de atasco. El Amics se acercó hasta el 36-33, aunque el descanso llegó con 41-35 para los locales.

4. Tamayo y Newton reabren el partido

Tras el paso por vestuarios, el Albacete volvió a estirar la diferencia hasta el 51-41, pero el Amics no se desconectó. Rosa, Tamayo y Newton lideraron una nueva reacción castellonense. El trabajo de Tamayo y el acierto de Newton permitieron al equipo llegar al último cuarto con vida y solo cuatro puntos abajo: 58-54.

5. El triple de Rosa pudo dejar la renta aún más corta

El último cuarto fue una batalla de nervios. Cada posesión pesó como una final y el Albacete logró mantener una pequeña ventaja en el tramo decisivo. Fàbrega, con un triple de carácter, y Russell, desde el tiro libre, acercaron al Amics en los últimos segundos. Rosa tuvo un lanzamiento exterior para reducir todavía más la diferencia, pero no entró. El 70-64 obliga al Amics Castelló a buscar una remontada de seis puntos ante su afición.

Ficha técnica

BUENO ARENAS ALBACETE BASKET: Amiel (4), Aguilar (11), García (8), Reid (14) y Vanaclocha (11) –cinco inicial–; Vera (-), Merlo (9), González (0), Voronin (2), Bramble (2) y Hierrezuelo (9). 20 faltas. Sin eliminados.

64 AMICS CASTELLÓ: Faner (2), Russell (15), Pedro García (2), Stutz (8) y Mukendi (2) –cinco inicial–; Fàbrega (14), Rosa (9), Newton (5), Sáez (-), Andreatta (2) y Tamayo (5). 20 faltas. Sin eliminados.

ÁRBITROS: Imanol Diz y Carlos Gómez.

PARCIALES: 27-22, 14-13, 17-19 y 12-10.

INCIDENCIAS: Partido disputado en el Pabellón del Parque con cerca de 1.500 espectadores (alrededor de 150 castellonenses).