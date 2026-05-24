El decálogo de Riquelme: "El Real Madrid no puede permitirse apoyar al Barcelona después de lo que hicieron en el caso Negreira"

Enrique Riquelme ha concedido una entrevista al diario Marca antes incluso de que la junta electoral del Real Madrid haya validado la documentación de su candidatura a la presidencia del club. Mientras se esperaba la luz verde a su aval, el empresario alicantino dejó algunos titulares en su primera intervención. Estas son algunas de las declaraciones más destacadas del dueño del grupo Cox.

1. EL SOCIO: "Hay que devolver al socio esa parte del club que siente que ha perdido. ¿Qué te da ser socio de Real Madrid? Ser socio de Real Madrid aparte de un privilegio, que no es poco, ¿qué te da? ¿Un 15% de descuento en camisetas? Ser socio del Real Madrid es una felicitación de Navidad, cumpleaños y un 15% de descuento en camisetas. Eso no puede ser. Y mucho menos la privatización del club".

2. EL PROYECTO: "Nuestro proyecto es suficientemente ilusionante en lo deportivo. Es un proyecto enfocado al socio, el gran olvidado de los últimos años. Hace 20 años que no hay elecciones a la presidencia del Real Madrid. En una estructura donde la gobernanza se privatiza, el socio deja de ser la base y el club deja de ser suyo".

"¿El aval? A veces hay ciertas presiones que no deberían,. Probablemente ha costado más de lo esperado" Enrique Riquelme

3. UN DIRECTOR DEPORTIVO: "El Real Madrid tiene que tener un director deportivo. Y tiene que tener un plan profesional, pero no solamente en el primer equipo, en la cantera".

4- RECUPERAR LOS VALORES: "El Real Madrid tiene que volver a tener los valores que han sido, por suerte no se han perdido, pero sí que han sido desgastados mucho tiempo y cada vez más. Necesitamos que nos vuelvan a tener respeto, no miedo, es muy diferente".

Enrique Riquelme, en el Bernabéu: "Es un día importante porque habrá elecciones pronto" / EFE

5. EL BARCELONA: "No puede ser que estemos peleados con todos. El Real Madrid no puede permitir que le falten al respeto, pero tampoco puede permitirse apoyar a un club como el Barcelona, después de lo que hicieron en el caso Negreira. El asunto es que, en 2024, el Real Madrid estaba apoyando al Barcelona en la Asamblea General, diciendo que el Real Madrid necesita un Barcelona fuerte. Yo no necesito un Barcelona fuerte, necesito un Real Madrid fuerte”

6. FEMENINO: "Hay que apostar por el Real Madrid femenino, categorías inferiores femeninas. Pero si estamos compitiendo, tenemos que ser los número uno. Y tienen que venir las mejores jugadoras a jugar al Real Madrid".

7. FLORENTINO: "No venimos a competir con Florentino, venimos a proponer un plan diferente. Le tenemos el máximo respeto, pero pensamos que se necesita un cambio de ciclo. Se necesita agarrar el legado que ha creado y debe ser la base para crear el nuevo futuro.

Real Madrid, que cuesta 40 o 45 millones y tiene un 0,2 de share cuando hay westerns, debe informar a todos los madridistas y no solamente a una parte sectaria", Enrique Riquelme

8. EL AVAL: "A veces hay ciertas presiones que no deberían, pero realmente contamos con el apoyo de Andbank para estar con mi patrimonio. Probablemente ha costado más de lo que se esperaba".

9. REAL MADRID TELEVISIÓN: "Real Madrid Televisión tiene un presupuesto de unos 40 o 45 millones de euros, con un share aproximado del 0,1 cuando emiten las películas de western. Creo que puede mejorar financieramente, debe informar al madridista y no solamente a una parte sectaria, sino algo que atraiga al madridismo.

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10. SUS PROMESAS: "La primera promesa es gobernanza y transparencia. El Real Madrid necesita una base sólida en cuanto a gobernanza, transparencia y democracia. Si lo que queremos es crear un Real Madrid que dure otros 100 años más, hay que cambiar esa base".