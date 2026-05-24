El Facsa Playas de Castellón vuelve a tocar el cielo europeo con un doble e histórico podio en la Copa de Europa

El atletismo continental ha coronado este fin de semana a sus nuevos reyes en una jornada dominical que pasará a la historia del Gaetà Huguet. En un desenlace de infarto, empujados por el clamor de su afición, los atletas del Facsa Playas de Castellón han completado una actuación memorable en la Copa de Europa de Clubes (ECCC), superando con creces las expectativas iniciales para alzarse con un doble podio europeo: un subcampeonato de un valor incalculable en la categoría masculina y una medalla de bronce épica en la femenina.

La Copa de Europa de Clubes (ECCC) ha bajado el telón en las pistas de Gaetà Huguet con una jornada dominical sencillamente espectacular, marcada por la emoción en cada prueba y una grada entregada. El Facsa Playas de Castellón ha firmado una de las páginas más brillantes de su trayectoria internacional al consolidar a sus dos equipos en los cajones de honor del atletismo europeo, mejorando las previsiones más optimistas de los análisis técnicos previos.

Los hombres acarician la gloria y amarran una plata de leyenda

La competición masculina ha deparado una batalla sin cuartel que se ha decidido por milímetros en las últimas carreras del programa. El equipo masculino del Facsa Playas de Castellón, que afrontaba el campeonato mermado por ausencias internacionales muy sensibles y que iniciaba el domingo empatado en la segunda plaza con el Enka de Turquía, ha completado una mañana soberbia de coraje y pundonor.

Las victorias de Diego Casas, Juan Luis Bravo, Rafa Mahíques, Daniel Cisneros, José Ignacio Pérez; las segundas plazas de Pablo Torrijos o Rodrigue Kiwizera; tercera plaza del relevo 4x100 (Campos, Blanco, Pozo y Arenas) y la cuarta plaza de Alejandro Ortuño, han valido la plata europea en las pistas de Gaetà Huguet.

Los atletas de la escuadra castellonense no solo lograron neutralizar por completo el empuje del millonario proyecto del club turco, sino que llegaron a poner en jaque al gran favorito del torneo, el Sporting Clube de Portugal. Finalmente, el conjunto luso se ha alzado con el título con 194 puntos, pero el Facsa Playas de Castellón se ha colgado una medalla de plata histórica con 189,5 puntos, aventajando en un punto crucial al Enka Sports Club (188,5 puntos). Este subcampeonato demuestra la imbatible solidez de un bloque que sabe crecerse ante las adversidades y competir al límite de sus fuerzas en el escenario internacional.

Para ver este vídeo suscríbete a El Periódico Mediterráneo o inicia sesión si ya eres suscriptor Suscríbete ¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí Toni Losas

Las mujeres: una remontada épica para subirse al podio

Si vibrante fue la categoría masculina, lo vivido en el cuadro femenino rozó la heroicidad. El equipo femenino del Facsa Playas de Castellón se estrenaba en la competicion europea de clubs y llegaba a este certamen con la previsión de pelear por estar entre las cinco mejores de Europa. Sin embargo, arropadas por el calor de su público y exhibiendo una competitividad feroz, las atletas locales destrozaron cualquier previsión para encaramarse en la tercera posición del podio final.

Tras iniciar el fin de semana en la zona media de la tabla, la regularidad del bloque y las actuaciones individuales de ensueño permitieron certificar un domingo de remontada constante. En un duelo dramático y directo con el Enka turco, las atletas del Playas lograron decantar la balanza a su favor en el tramo final del campeonato, conquistando una medalla de bronce europea inolvidable con 193 puntos, dejando atrás los 189,5 puntos del cuadro otomano.

Con solo la victoria de Lerato Pagés, las terceras posiciones de Toimil, Sales, Alegre, Corral y el 4x400 (March, Avilés, Rodríguez y Enaruna) y las cuartas plazas de Jiménez, Mitkova y Navero, el equipo femenino del Facsa Playas de Castellón ha realizado una actuación consistente, referendando un relevo generacional protagonizado por la cantera del club que pronto deparará muchas más alegrías.

Por su parte, el atletismo español redondeó una jornada perfecta con el triunfo del Diputación Valencia Club de Atletismo, que se proclamó campeón de Europa con 222 puntos tras un mano a mano electrizante con el Sporting de Portugal (217 puntos).

La primera jornada de la Copa de Europa estuvo marcada por el calor en las instalaciones de Gaetà Huguet / Erik Pradas

Un éxito organizativo y deportivo sin precedentes

Con la masiva ceremonia de entrega de trofeos sobre el tartán del Gaetà Huguet, Castelló ha despedido un fin de semana donde ha vuelto a demostrar por qué es el epicentro del atletismo de clubs en España y una referencia ineludible en el continente.

La solvencia y la casta demostrada por los atletas del Facsa Playas de Castellón, combinadas con una impecable organización logística alabada por las delegaciones de los 12 países participantes, cierran una Copa de Europa inolvidable.

El club quiere agradecer de corazón el apoyo de los patrocinadores, las instituciones y, de manera muy especial, de la afición castellonense, que con su aliento ininterrumpido desde la grada ha sido el atleta número 12 para impulsar al club hacia este doble éxito histórico.

Clasificación Final Oficial - ECCC Castellón 2026

Categoría masculina

Sporting Clube de Portugal (POR) – 194 puntos 🥇 Facsa Playas de Castellón (ESP) – 189,5 puntos 🥈 Enka Sports Club (TUR) – 188.5 puntos 🥉 Harrow Athletic Club (GBR) – 129 puntos OAK Beograd (SRB) – 122.5 puntos VSK Univerzita Brno (CZE) – 113 puntos AO TJ Slavia STU Bratislava (SVK) – 97 puntos Enterprise Sport & Service (ITA) – 92,5 puntos Tampereen Pyrintö (FIN) – 71 puntos Dundrum South Dublin Athletics Club (IRL) – 63 puntos CSL - CAL Spora (LUX) – 47 puntos

Categoría femenina