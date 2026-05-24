Olympiacos y Real Madrid buscan la gloria europea en la final de la Euroliga

A partir de las 20h (CET), el mundo del baloncesto se detiene para centrar todas sus miradas en la gran final de la Euroliga que disputarán en el OAKA de Atenas Olympiacos y Real Madrid. Dos de los mejores equipos de la temporada se citan en la capital griega para suceder al Fenerbahçe como campeón de Europa, en un encuentro que llega claramente condicionado por las bajas en el juego interior del equipo de Sergio Scariolo.

Si el equipo blanco ya partía con desventaja, al contar con un ambiente hostil plagada de griegos que sueñan con 'profanar' el feudo de su eterno rival, la situación en la posición de '5' es dantesca para el entrenador italiano. Scariolo deberá reinventarse ante las ausencias por lesión de Edy Tavares, Alex Len y un Usman Garuba caído en combate en las semifinales ante Valencia Basket.

La lesión de Garuba complica más la vida al Madrid para la final / EFE

El juego interior blanco, en cuadro

Será la noche para que jugadores como Trey Lyles, Mario Hezonja, Chuma Okeke o Gabriel Deck den varios pasos al frente en cuanto a garra y lucha ante contrincantes que les superarán tanto en altura como en físico.

Los blancos, que disputan su cuarta final de Euroliga de las últimas cinco temporadas, llegan con buenas sensaciones a la cita tras la victoria ante los taronja por 90-105. Fueron infinitamente superiores en el rebote respecto al equipo de Pedro Martínez (31-48), y tanto esa, como un buen rendimiento desde la línea exterior, pueden ser dos de las claves para que el Madrid vuelva a la capital con la duodécima Copa de Europa de su historia.

Olympiacos y Real Madrid se enfrentarán en la final de la Euroliga / EFE

Olympiacos, a terminar una sequía de 13 años

Al buen baloncesto tocará añadirle ese punto de épica que suele acompañar al Real Madrid en estas citas. Delante, un Olympiacos que es el gran favorito para poner punto final a una sequía de 13 años sin levantar la Euroliga. Fue ante los blancos, en Londres 2013, la última ocasión en la que el conjunto del Pireo alcanzó la gloria europea. Perdieron en Madrid la final de 2015, y todavía recuerdan con dolor lo que ocurrió en la final de 2023, con una canasta de Sergio Llull en los instantes finales.

Georgios Bartzokas y sus jugadores están listos para devolverle las afrentas al Real Madrid. Nikola Milutinov, Tyrique Jones y Donta Hall pueden causar estragos en la pintura ante las ausencias interiores del cuadro blanco. Tanto Sasha Vezenkov como Alec Peters dejaron buenas sensaciones en 'semis' ante el Fenerbahçe de Saras. Y perfiles como los de Tyler Dorsey o Evan Fournier en la línea exterior pueden ser igual de decisivos.

Ante la maldición del líder

Ahora bien, Olympiacos lucha por acabar con la maldición del líder. Desde que la Euroliga adoptó el actual formato, ningún equipo que ha terminado en primera posición la temporada regular ha conseguido alzar el título en esa misma temporada.

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Sea como sea, la Euroliga pondrá el cierre a otra gran campaña con una apasionante final en la que, estando el Madrid, no hay que descartar ningún guion o escenario.