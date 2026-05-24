La Vuelta echa a rodar en Castellón con la presentación oficial de las dos etapas que recorrerán la provincia dentro de tres meses. La Diputación de Castellón ha organizado el acto de presentación que se celebrará el próximo jueves 28 de mayo y en el que se desgranarán la sexta y la séptima etapa de La Vuelta que se desarrollarán en la provincia los días 27 y 28 de agosto.

“Dentro de tres meses la provincia de Castellón será protagonista de uno de los eventos deportivos con mayor trascendencia mediática a nivel mundial y desde la organización se está trabajando para que La Vuelta, a su paso por nuestro territorio, sea un gran desafío en el que la exigencia y el disfrute serán el binomio perfecto” ha expresado la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina.

Durante la presentación de las dos etapas de La Vuelta a su paso por la provincia de Castellón, la presidenta de la Diputación estará acompañada por el director técnico de La Vuelta, el burrianense Kiko García, y por los ciclistas ‘Purito’ Rodríguez y Ángel Vicioso.

En cuanto al desarrollo de La Vuelta 26, concretamente, la provincia de Castellón acogerá la sexta etapa de manera íntegra, con salida en Alcossebre y final en la ciudad de Castellón, con un total de 176 kilómetros de recorrido. Tras su salida en Alcossebre, la etapa 6 transcurrirá por los términos municipales de Alcalà de Xivert, Les Coves de Vinromà, La Serratella, Albocàsser, Serra d’En Galceran, Benlloc, Cabanes, Benicàssim y Castellón. Los puntos a destacar de esta quinta etapa son el Puerto de La Serratella (799 m altitud), Coll de la Bandereta (785 m), Alto del Desierto de las Palmas (418 m), el tramo de tierra y Puerto El Bartolo (713 m). Con más detalle, la primera parte de la etapa es bastante sinuosa y servirá para definir la escapada del día. Tras una primera ascensión al Desierto de las Palmas, los ciclistas comenzarán de nuevo la misma subida antes de tomar un desvío hacía el Bartolo, donde deberán afrontar unos tres kilómetros y medio de tierra antes de coronar y afrontar la rápida bajada hacia Castellón.

En esta etapa, La Vuelta desafiará a los ciclistas con un tramo de 3,5 kilómetros de camino de tierra hacia El Bartolo, situado a 16 kilómetros de la línea de meta de la etapa 6 en Castellón. Esta será la primera vez que La Vuelta pase por El Bartolo, emblema del término municipal de Benicàssim y del conjunto de la provincia.

Tras esta exigente etapa, La Vuelta continuará en la provincia de Castellón siendo Vall d’Alba el municipio encargado de acoger la salida de la etapa 7 que tendrá en Valdelinares el final del etapa. Antes de adentrarse en la provincia de Aragón, los ciclistas tendrán ante sí varios puntos a destacar en tierras castellonenses, como el Puerto El Remolcador (982 m) o el Alto de Zucaina (814 m).

La presidenta de la Diputación ha incidido en que estas dos etapas que recorrerán la provincia “es una muestra de la gran apuesta de la institución provincial por hacer del deporte uno de los grandes motores de promoción y desarrollo de Castellón”.

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Y los datos hablan por sí solos, ya que en cifras generales, La Vuelta moviliza en torno a 3.000 personas que componen la caravana y genera alrededor de 250.000 euros diarios solo en pernoctaciones y restauración. Unas cifras que ratifican el papel de este evento deportivo como gran tractor económico con beneficios inmediatos gracias al consumo y la ocupación hotelera, y a efectos duraderos gracias a su proyección nacional e internacional.