El Club Bàsquet Benicarló inicia un nuevo proyecto con nuevo entrenador y patrocinio

El Club Bàsquet Benicarló ya se encuentra trabajando en la que será su octava temporada en Segunda FEB. La entidad ha anunciado ya importantes cambios de cara a su nuevo proyecto, que tendrá un nuevo entrenador tras la no continuidad de Sergio Lamúa.

Oriol Pozo será el encargado de coger las riendas del equipo en el curso 2026/2027. Se trata de un joven entrenador catalán que viene de estar las tres últimas temporadas dirigiendo al Club Baloncesto Ciudad de Ponferrada, también de Segunda FEB, donde ha conseguido clasificar al equipo en todos ellas a los playoffs de ascenso a Primera FEB.

Otra novedad es el cambio de la denominación del primer equipo. Maderas Sorlí ha dejado de ser el patrocinador principal y este pasará a denominarse Intermaquinas Benicarló, después de que el club y la empresa de maquinaria agrícola y de construcción hayan llegado a un acuerdo.

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