El doble triunfo del Facsa Playas de Castellón: deportivo y organizativo

El balance final de este fin de semana en Castellón, marcado a nivel atlético por la Copa de Europa de Clubs, deja una lectura incontestable para el Facsa Playas de Castellón: situar a dos equipos en los podios de honor entre los 11 mejores clubes masculinos y las 13 mejores escuadras femeninas del continente demuestra el indiscutible poderío deportivo del proyecto del club castellonense.

Por ello, la dirección técnica del club felicitó «de forma expresa a todos y cada uno de los atletas, entrenadores y miembros de la organización por su entrega», y agradeció «a la afición de la Plana el aliento incombustible que empujó al club hacia esta nueva gesta internacional» en Gaetà Huguet.

Especial mérito tuvo la participación de las mujeres, que hacían su debut absoluto en una Copa de Europa gracias a la invitación por la condición de club organizador. Las previsiones apuntaban a luchar por la cuarta o quinta plaza y consiguieron la tercera. Un éxito.

Un evento de alto nivel

Además de los excelentes resultados (plata para el equipo masculino y bronce para el femenino), el Facsa Playas de Castellón demostró su capacidad como entidad organizadora de grandes eventos como este renacido Campeonato de Europa de Clubs, siendo capaz de gestionar, tanto la llegada a nuestra ciudad de 24 equipos europeos, con casi 600 atletas y entrenadores, incluyendo la logística de sus desplazamientos desde los aeropuertos o estación de ferrocarril, hasta sus hoteles, también gestionados por la organización, así como a las pistas de Gaetà Huguet.

Toni Losas

Además, tanto los requerimientos técnicos de la competición, como de su difusión en medios de comunicación, fueron de primer nivel, ofreciendo, incluso, señal televisiva a Eurovisión Sports, así como a los canales de televisión que lo solicitaron, incluyendo un streaming que pudo verse en el canal del club y en el de European Athletics.

En definitiva, un evento deportivo de primer nivel europeo que contribuye a colocar a la ciudad de Castelló como centro de atención del deporte continental.