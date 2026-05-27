Castelló reúne a las mayores promesas en el Nacional Infantil de Voleibol: ¿dónde y cuándo se celebra este gran torneo?

Castellón vuelve a situarse como centro nacional del voleibol. Si la pasada semana la ciudad acogió el Campeonato de España Cadete Masculino, en esta ocasión, desde este miércoles y hasta el domingo de mayo, será sede del Campeonato de España Infantil Masculino de Voleibol, que se disputará por segundo año consecutivo en la capital de la Plana.

La competición reunirá a 450 deportistas de 32 equipos procedentes de diferentes puntos de España y, junto a familiares, técnicos y acompañantes, se prevé que movilice en torno a 1.300 personas en la ciudad durante los días de celebración del campeonato.

La concejala de Deportes, Maica Hurtado, ha destacado que “una semana más Castellón vuelve a organizar un campeonato de categoría nacional. La pasada semana acogimos el Campeonato de España Cadete y ahora, por segundo año consecutivo, tenemos hasta el 31 de mayo el Campeonato de España Infantil Masculino de Voleibol”.

Hurtado ha subrayado además que “cada vez se valoran más nuestras instalaciones deportivas, que mejoramos y cuidamos continuamente para ofrecer las mejores condiciones tanto a los deportistas como a los clubes, técnicos, familias y aficionados que nos visitan”. En este sentido, ha añadido que “Castellón demuestra de nuevo su capacidad organizativa y su apuesta decidida por el deporte base, que es fundamental para seguir formando a los deportistas del futuro”.

Pablo Herrera, representante del club organizador, ha mostrado su satisfacción por la celebración del campeonato en Castellón y ha señalado que “para el club es una alegría poder organizar el Campeonato de España Infantil Masculino, una competición que reunirá en la ciudad a los mejores equipos del país. Además, nuestro equipo infantil masculino del Club Voleibol L’Illa-Grau Castellón tendrá la oportunidad de jugar en casa, arropado por sus familiares, amigos y aficionados”.

La concejala Maica Hurtado y el presidente del Club Voleibol Mediterráneo, Santiago López, en la presentación. / AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

32 equipos y tres pabellones para decidir el título nacional

El torneo se disputará en los pabellones de la Ciutat Esportiva Chencho, el Pabellón Pablo Herrera y el Pabellón Emilio Fabregat del Grao, instalaciones que volverán a acoger a algunos de los mejores equipos de la categoría a nivel nacional.

En total, 32 equipos participarán en el campeonato y competirán hasta el próximo domingo por el título de campeón de España. El año pasado, el trofeo fue a parar a las vitrinas del MPT CV Pòrtol, tras imponerse en la final al Delmás Clinic Fabraquer.

El formato del campeonato establece una primera fase con los equipos encuadrados en ocho grupos de cuatro conjuntos. Los dos primeros clasificados de cada grupo accederán a la ronda de octavos de final, que abrirá las eliminatorias directas por el título nacional