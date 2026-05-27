El FIP Bronze Automoción Cano KIA arranca en Castelló: Estos son los participantes del torneo internacional

La Plana Sport Castellón se ha convertido esta semana en el centro neurálgico del pádel a escala nacional. El club de la capital de la Plana es sede de uno de los torneos internacionales de pádel del calendario de la Federación Internacional de Pádel (FIP), concretamente del FIP Bronze Castellón Automoción Cano KIA. Una cita que está reuniendo en Castelló, desde ayer, a 200 jugadores de todo el mundo en 1ª categoría tanto masculina como femenina.

Entre los diferentes países de procedencia de los participantes están Italia, Argentina, Chile, Portugal, Brasil, Ucrania, Bulgaria, Luxemburgo, Venezuela, Ucrania, Bielorrusia, Dinamarca, además de España, entre otros.

La Armada nacional, evidentemente, aprovecha la oportunidad de jugar en casa un torneo de estas características, que reparte importantes premios en metálico, con 8.500 euros, además de puntos del ránking internacional de la Federación Internacional (FIP).

Imagen durante varios partidos en La Plana Sport. / TENIS DRIVE ACADEMY

La fase previa

Los partidos de la fase previa comenzaron el miércolesy se prolongarán también durante el jueves. Un total de cuatro parejas se clasificarán para pasar a los cuadros finales masculino y femenino.

Cabe destacar a los cabezas de serie de ambos cuadros finales. En el masculino las cuatro parejas más importantes son: la número 1 es Meléndez-Huete, como 2 acuden Leygue-Patinotis, los terceros cabezas de serie son Oliver-Morales y cuartos Luna-Moragues.

En cuanto a las cabezas de serie cuadro femenino: las número 1 son Mmartínez-Escacena, la pareja 2 es la formada por Santamaría-Martín, la tercera Santos-Sánchez y la cuarta Chamli-Buscaino.

Organizado por Tenis Drive

Esta competición, que trae a Castellón el mejor pádel internacional, está organizada por Tenis Drive Academy, con Jorge Bellés como director del torneo, Carlos Moncayo como referee (juez árbitro principal), y un amplio equipo de técnicos y árbitros que velarán por el correcto desarrollo de esta competición internacional.

El alto nivel de los participantes asegura una recta final emocionante que no dejará indiferentes a los numerosos aficionados de este deporte y que sin duda llenarán las instalaciones para presenciar buen pádel en directo durante todo el fin de semana. La Plana Sport Castellón abre sus puertas a todo el público e invita a disfrutar de buen pádel en directo.

Calendario FIP Tour 2026

El torneo es de los consideranos nivel Bronze y está dentro del calendario FIP Tour 2026. Lla jornada final (el domingo) será retransmitida en directo por streaming, para que todos los aficionados que no puedan estar en La Plana Sport Castellón puedan disfrutar de los partidos y del ambiente que sin duda reinará en la instalación.