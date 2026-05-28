Castellón se prepara para La Vuelta: todas las claves de la gran cita deportiva de agosto

La provincia de Castellón se prepara para volver a ser territorio de La Vuelta dentro de tres meses. El Desierto de las Palmas, escenario que desafiará por primera vez a los ciclistas de la competición más emblemática del país, con el sterrato de 3,5 kilómetros en su ascenso al Bartolo, acogió este jueves la presentación oficial de las etapas 6 y 7, que se desarrollarán en la provincia los días 27 y 28 de agosto.

La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, participó en la presentación junto al director técnico de La Vuelta, Kiko García, y los ciclistas Purito Rodríguez y Ángel Vicioso. Un acto en el que los participantes desgranaron las dos etapas de La Vuelta que, en palabras de la dirigente provincial, «nos permitirán exhibir músculo y mostrar el enorme potencial de nuestro territorio como paraíso ciclista».

Deporte y promoción

Y es que el regreso de La Vuelta a la provincia de Castellón es sinónimo de deporte en mayúsculas con la celebración de uno de los eventos deportivos con mayor trascendencia mundial; pero, además, este regreso lleva aparejado una importante promoción e inversión para la provincia de Castellón.

Durante la presentación de las dos etapas de La Vuelta se mostró y demostró que Castellón es una provincia para recorrer al poseer un gran potencial para la especialización en cicloturismo. Y es que Castellón es sinónimo de paraíso ciclista gracias a la gran riqueza paisajística, histórica, cultural y gastronómica. Asimismo, la provincia cuenta con espacios para la práctica segura de MTB y Enduro.

A su vez, la baja densidad del tráfico y el estado de las carreteras y senderos adaptados es un valor añadido para elegir la provincia de Castellón para disfrutar del cicloturismo. Y si a todo ello le añadimos la gran hospitalidad de sus gentes y la larga tradición ciclista y escenario excepcionales de grandes ciclistas como La Vuelta, hace que la provincia de Castellón y el ciclismo se convierta en el binomio perfecto.

Cabe destacar que Castellón es la segunda provincia más montañosa de España, con puertos de montaña, muchos de ellos de gran exigencia y atractivo deportivo. Esa exigencia y atractivo deportivo quedarán reflejados en las etapas de La Vuelta que se desarrollarán en la provincia de Castellón.

La etapa del 27 de agosto

En cuanto al desarrollo de La Vuelta 26, concretamente, la provincia acogerá la sexta etapa de manera íntegra, con salida en Alcossebre y final en la ciudad de Castelló, con 176 kilómetros de recorrido.

Tras la salida en Alcossebre, la etapa transcurrirá por los términos de Alcalà de Xivert, Les Coves de Vinromà, La Serratella, Albocàsser, Serra d’En Galceran, Benlloc, Cabanes, Benicàssim y Castelló. Los puntos a destacar de esta sexta etapa son el Puerto de La Serratella (799 m altitud), Coll de la Bandereta (785 m), Alto del Desierto de las Palmas (418 m), el tramo de tierra y Puerto El Bartolo (713 m).

Marta Barrachina, durante su intervención en la presentación. / Mediterráneo

Con más detalle, la primera parte de la etapa es bastante sinuosa y servirá para definir la escapada del día. Tras una primera ascensión al Desierto de las Palmas, los ciclistas comenzarán de nuevo la misma subida antes de tomar un desvío hacía el Bartolo, donde deberán afrontar unos tres kilómetros y medio de tierra antes de coronar y afrontar la bajada hacia Castelló.

En esta etapa, La Vuelta desafiará a los ciclistas con un tramo de 3,5 kilómetros de sterrato, de camino de tierra hacia El Bartolo, situado a 16 kilómetros de la línea de meta de la etapa 6 en Castellón. Esta será la primera vez que La Vuelta pase por El Bartolo, emblema del término municipal de Benicàssim y del conjunto de la provincia.

La etapa del 28 de agosto

La Vuelta continuará en la provincia de Castellón siendo Vall d’Alba el municipio encargado de acoger la salida de la etapa 7 que tendrá en Valdelinares el final del etapa. Antes de adentrarse en la provincia de Teruel, los ciclistas tendrán ante sí varios puntos a destacar en tierras castellonenses, como el Puerto El Remolcador (982 m) o el Alto de Zucaina (814 m).

En su conjunto, La Vuelta a su paso por la provincia de Castellón hará del deporte de las dos ruedas en un gran motor de promoción y desarrollo de Castellón. Y es que los datos hablan por sí solos, ya que en cifras generales, La Vuelta moviliza en torno a 3.000 personas que componen la caravana y genera alrededor de 250.000 euros diarios solo en pernoctaciones y restauración. Unas cifras que ratifican el papel de este evento deportivo como gran tractor económico con beneficios inmediatos gracias al consumo y la ocupación hotelera, y a efectos duraderos gracias a su proyección nacional e internacional.

La afición ciclista está de enhorabuena: la cuenta atrás para el regreso de La Vuelta a la provincia de Castellón ya ha comenzado.