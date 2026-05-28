La Copa de los veteranos de Castellón definen sus dos finales

No hubo sorpresas en las semifinales coperas: a tenor de la clasificación de la liga regular, se cumplieron los pronósticos.

Grupo 1

En el Miquel Soler se enfrentaron Moncofa y Castellón-San Pedro, bajo la justicia de Jelti Salhi, en un partido disputado como suelen ser los encuentros entre los pesos pesados de la competición y que se decantó pronto a favor del Moncofa, que marcó en dos acciones muy rápidas de su delantera.

El 2-0 a los seis minutos (Héctor Martorell y Jesús Bort) condicionó el choque, provocando que los albinegros se lanzaran al ataque frente a un adversario que se dedicó a esperar su ocasión para rematar la faena, cosa que consiguió a falta de 10 minutos para el descanso, en una acción de Paquito Navarro (una pesadilla para la defensa rival) que derivó en un penalti que anotó Eloy Albalate.

La segunda parte fue un calco de la primera con otro tanto tempranero de Paquito Navarro. El quinto, obra de Vicente Masiá, puso la rúbrica a un encuentro que se disputó con mucha nobleza, con saludos y abrazos entre los jugadores de los dos contendientes.

El Castellón-San Pedro. / APFV

El domingo por la mañana, en el Chencho A, L’Alcora-Asitec y Huracán-Burriana hicieron tablas: 3-3. Jorge Salvador y Remus Berechet (2) anotaron para los de l’Alcalatén; mientras que David Boix y Javier Edo (2) lo hicieron para los burrianenses. La igualada tuvo que deshacerse en los lanzamientos de penalti, donde el acierto sonrió al Huracán por 3-4. Buen arbitraje de Viorel Tira.

L'Alcora-Asitec. / APFV

Grupo 2

Duelo igualado entre el Borriol-Magnanimvs y el Oropesa, con arbitraje de Giménez Álvarez, un toma y daca entre dos equipos que buscaron la victoria. En la primera parte se adelantó el Borriol (gol de Cristian Soto); pero, en la segunda, su oponente le dio la vuelta al marcador (1-2, tantos de José M. Porcar y Carlos Taule). El Borriol no se conformó y rubricó la igualada a falta de 10 minutos, al transformar Sergi Castellano un penalti claro por mano de un defensor.

Pese a los ataques constantes de los dos conjuntos, el choque acabó con 2-2 y debió marcharse a la tanda de penaltis... y, ahí, el Oropesa se llevó el premio, al detener Héctor Museros el sexto disparo y clasificar a los suyos (4-5).

Borriol-Magnanimvs. / APFV

El Alcalà-Bar Gales venció al Pizzería L’Etrusco por 3-1 (pitó Heras Guijarro). Partido equilibrado hasta el penalti y la expulsión de un futbolista del cuadro restaurador cuando intentaba bloquear un disparo xivertense, un pena máxima que Enrique Marín acertó para el 1-0. Aun con 10, alguna contra clara tuvo L’Etrusco, pero sin puntería. Antes del intermedio, Carlos Miralles doblaba la ventaja. Y en la segunda parte, Ezequiel Fernández consiguió el 3-0. Solo muy al final, en una falta directa bien ejecutada por Rafael Reolid, pudo recortar distancias L’Etrusco.