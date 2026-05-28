El Gran Premi Vila-real Ciclisme y su original inicio: arrancan tres días del mejor ciclismo

El Gran Premi Vila-real de Ciclisme inaugura este viernes, 29 de mayo del 2026, su 78ª edición con el regreso de la contrarreloj por equipos, uno de los formatos que más prestigio han dado históricamente a esta veterana carrera.

La prueba, una de las citas clásicas del calendario élite y sub-23, vuelve a mirar al interior de la provincia de Castellón con tres jornadas de competición y un trazado que combinará la espectacularidad del arranque en Vila-real con la exigencia de la montaña camino de Morella.

Una crono corta, rápida y estratégica

La carrera comenzará esta tarde, a las 18.30 horas, con una crono por escuadras que servirá para fijar las primeras diferencias de la general. La salida está situada en el entorno del Estadio de la Cerámica y el trazado llevará a los equipos hasta la zona de la ermita de la Verge de Gràcia, en el paraje de El Termet.

Será una jornada breve, de apenas cuatro kilómetros, pero rápida y técnica. La coordinación entre corredores, la potencia colectiva y la precisión en los relevos serán determinantes en una modalidad que vuelve a convertirse en uno de los grandes alicientes del Gran Premi Vila-real de Ciclisme.

Morella, el gran examen de montaña

El sábado llegará el primer punto decisivo con la etapa entre Vila-real y Morella, una jornada de 137,2 kilómetros que concentrará buena parte de la dureza del recorrido. Tras la salida desde la Plaça Major de Vila-real, el pelotón se adentrará hacia el interior castellonense para afrontar algunos de los puertos más selectivos de la prueba.

Las ascensiones a Culla y Ares del Maestrat, ambas puntuables como puertos de primera categoría, marcarán la selección antes de la llegada a Morella. El ascenso final, de tercera categoría, volverá a ofrecer una llegada de alto valor deportivo y puede resultar determinante para la clasificación general.

Regreso a Vila-real para dictar sentencia

La última etapa, el domingo, invertirá el viaje con salida en la capital de Els Ports y llegada a Vila-real, en la Ciutat Esportiva Municipal Pau Francisco Torres. La jornada contará con 126,5 kilómetros y volverá a presentar terreno propicio para los movimientos tácticos.

El pelotón afrontará un nuevo paso por Culla, en esta ocasión como puerto de segunda categoría, antes de regresar al punto de partida. La llegada a Vila-real está prevista alrededor de las 12.39 horas, después de atravesar distintos municipios de la provincia de Castellón.

Veinte equipos y escaparate para jóvenes corredores

La participación reúne a una veintena de equipos, con mayoría de formaciones estatales y presencia internacional. El nivel del pelotón garantiza una carrera abierta en una prueba que históricamente ha servido de escaparate para corredores jóvenes.

La categoría élite y sub-23 llega a Vila-real con una carrera de tres días que exigirá fondo, fortaleza colectiva y lectura táctica. El peso inicial de la contrarreloj por equipos puede condicionar desde el primer día el desarrollo de la general.

Una cita deportiva y solidaria

El Gran Premi Vila-real de Ciclisme mantiene también su dimensión social con el respaldo a la Asociación de Afectados CDKL5, vinculada a una enfermedad genética rara que provoca crisis epilépticas tempranas y alteraciones en el neurodesarrollo.

La cita refuerza así su papel como acontecimiento deportivo y solidario, con Vila-real como epicentro organizativo y Morella como gran final de montaña.

Las claves de la 78ª edición

Viernes: contrarreloj por equipos de unos cuatro kilómetros, con salida a las 18.30 horas desde el entorno del Estadio de la Cerámica.

Sábado: etapa reina entre Vila-real y Morella, con 137,2 kilómetros y los puertos de Culla y Ares del Maestrat como grandes filtros.

Domingo: regreso desde Morella hasta Vila-real, con 126,5 kilómetros y llegada prevista en la Ciutat Esportiva Municipal Pau Francisco Torres.

Participación: una veintena de equipos, con presencia estatal e internacional.

Último ganador: Mario Silva, vencedor de la edición de 2025.

Ismael Mateu

Ficha rápida

Prueba: 78º Gran Premi Vila-real de Ciclisme

Categoría: élite y sub-23

Fechas: viernes, sábado y domingo

Salida inicial: Vila-real

Final de montaña: Morella

Etapa decisiva: Vila-real-Morella, con Culla y Ares del Maestrat

Gran novedad: regreso de la contrarreloj por equipos

Después del triunfo de Mario Silva en 2025, el Gran Premi Vila-real de Ciclisme afronta un nuevo capítulo con un formato renovado y varios puntos de interés para la general.