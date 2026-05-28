Orpesa, lista para un Scott Mediterranean Epic Triathlon sin precedentes

Orpesa se prepara para vivir este fin de semana una de las grandes citas del calendario deportivo nacional. La quinta edición del Scott Mediterranean Epic Triathlon reunirá a más de 1.400 participantes de 15 nacionalidades y convertirá al municipio castellonense en el epicentro del triatlón, el aquabike y el deporte de resistencia.

La prueba ha sido presentada este jueves, 28 de mayo del 2026, en la Diputación de Castellón, en un acto institucional que ha servido para dar el pistoletazo de salida a un evento que vuelve a reforzar la proyección de la provincia como destino deportivo internacional.

En la rueda de prensa han participado Iván Sánchez, diputado de Deportes de la Diputación de Castellón; David Juárez, concejal de Juventud de Orpesa; Vanessa Huesa, presidenta de la Federación Valenciana de Triatlón; Héctor de la Cagiga, director de Publicom Sports; y el triatleta de élite y colaborador de la prueba Ramón Ejeda.

Castellón Escenario Deportivo

Durante la presentación, las instituciones han destacado el impacto deportivo, turístico y económico de una cita que llenará Orpesa de deportistas, acompañantes y aficionados durante todo el fin de semana.

El diputado provincial de Deportes, Iván Sánchez, ha subrayado el valor de la prueba para la promoción del territorio. “Para la Diputación es un absoluto placer contar con la prueba dentro de nuestro calendario. Este tipo de eventos son sinónimo de Castellón Escenario Deportivo y reflejan fielmente los valores de proyección que queremos representar”, ha señalado.

La llegada de centenares de deportistas y familias se dejará notar también en el tejido turístico del municipio, con las plazas hoteleras prácticamente al completo en Orpesa para acoger una competición que ya se ha consolidado como una de las más atractivas del circuito.

Campeonato Autonómico de Larga Distancia

La edición de 2026 tendrá además un aliciente competitivo especial: el Scott Mediterranean Epic Triathlon será este año Campeonato Autonómico de Triatlón de Larga Distancia de la Comunitat Valenciana 2026.

La presidenta de la Federación Valenciana de Triatlón, Vanessa Huesa, ha puesto en valor la capacidad organizativa de la prueba. “Es un auténtico privilegio para nuestra federación contar con un evento de esta envergadura, con un equipo humano excelente que sitúa a la Comunitat Valenciana en lo más alto, demostrando de lo que somos capaces en materia de organización deportiva”, ha afirmado.

Seis disciplinas en un solo fin de semana

Uno de los grandes elementos diferenciales de la cita es su ambicioso formato deportivo. Según ha explicado Héctor de la Cagiga, director deportivo de Publicom Sports, la prueba vuelve a marcar territorio dentro del calendario nacional.

“Nos enorgullece ser la única prueba en España que dentro de un mismo fin de semana congrega seis disciplinas diferentes, atrayendo a cerca de 1.500 triatletas de más de 15 nacionalidades”, ha indicado.

La organización ha detallado que los participantes podrán competir en seis distancias adaptadas a distintos niveles de exigencia, repartidas en cuatro modalidades de triatlón y dos de aquabike.

Orpesa ya está preparada para convertirse, un año más, en el epicentro del triatlón nacional e internacional con el V Mediterranean Epic Triathlon. / Mediterranean Epic

Nuevo recorrido ciclista para la distancia full

La distancia full, considerada la prueba reina del evento, estrenará este año una importante modificación en su segmento ciclista. El nuevo recorrido ha sido diseñado con el objetivo de mejorar la seguridad, la fluidez y la experiencia global del deportista.

Este cambio técnico busca reforzar la calidad competitiva de una prueba que exige un alto nivel físico y que atrae tanto a triatletas populares como a deportistas de élite.

6.000 euros en premios

En el plano competitivo, la distancia más larga contará con una dotación económica de 6.000 euros en premios. La organización ha establecido un reparto igualitario entre las categorías masculina y femenina, con 3.000 euros para cada una, en una apuesta por respaldar la participación de los atletas de élite y fomentar la igualdad en la competición.

Las claves del Scott Mediterranean Epic Triathlon 2026

Lugar: Orpesa

Orpesa Participantes: más de 1.400 deportistas

más de 1.400 deportistas Nacionalidades: 15 países representados

15 países representados Formato: seis disciplinas en un mismo fin de semana

seis disciplinas en un mismo fin de semana Modalidades: cuatro distancias de triatlón y dos de aquabike

cuatro distancias de triatlón y dos de aquabike Aliciente deportivo: Campeonato Autonómico de Triatlón de Larga Distancia de la Comunitat Valenciana 2026

Campeonato Autonómico de Triatlón de Larga Distancia de la Comunitat Valenciana 2026 Premios: 6.000 euros en la distancia full

6.000 euros en la distancia full Impacto turístico: ocupación hotelera prácticamente completa en el municipio anfitrión

Información práctica

Más información sobre la prueba en www.mediterraneanepic.com o a través del correo tri@mediterraneanepic.com.