¿Qué hacer este verano con los niños? Tenis Drive Academy te lo pone fácil

La inscripción para las actividades de verano está abierta y Tenis Drive Academy ya se prepara para recibir a los niños/as que en menos de un mes comenzarán la primera semana de campus dispuestos a pasarlo en grande aprovechando sus vacaciones escolares disfrutando del deporte y los juegos al aire libre y haciendo también nuevos amigos.

Fechas

La inscripción al campus es semanal, con estas fechas programadas:

• DEL 22 AL 26 DE JUNIO

• DEL 29 DE JUNIO AL 3 DE JULIO

• DEL 6 AL 10 DE JULIO

• DEL 13 AL 17 DE JULIO

• DEL 20 AL 24 DE JULIO

• DEL 27 AL 31 DE JULIO

• DEL 31 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE

Actividades para niños desde los 3 a los 17 años

Cualquier edad es buena para participar en los campus, pues los inscritos se agrupan por edades y las actividades se adaptan a cada uno.

Por tanto, desde los más pequeños de tres años hasta los más mayores (hasta 17 años) aprovecharán el campus y disfrutarán de las actividades lúdicas y deportivas que Tenis Drive tiene programadas para todos. Entre ellas: pádel y tenis, iniciación al golf, deportes de equipo (como fútbol, baloncesto, volley y otros, actividades en piscina); y los viernes (para terminar por todo lo alto cada semana) salida al Fun Jump, donde los niños lo pasarán en grande en sus colchonetas, camas elásticas, piscina de bolas… ¡y mucho más!

En las mejores instalaciones deportivas

El campus se realiza en dos instalaciones deportivas, lo que permite ampliar el número y la variedad de actividades y que sea muy dinámico:

LUNES Y MIÉRCOLES EN LA PLANA SPORT CASTELLÓN: además de pistas de pádel y tenis, la instalación cuenta con un campo multideporte donde practicar diferentes deportes de equipo y también piscina.

MARTES Y JUEVES EN EL CLUB DE GOLF COSTA DE AZAHAR: además sus pistas de pádel y tenis, en el Costa de Azahar los niños del campus disfrutarán en el campo de golf donde también practicarán este deporte.

VIERNES, SALIDA AL FUN JUMP: los viernes serán un día diferente para despedir a lo grande cada semana. Desde La Plana Sport se trasladará a los niños al Fun Jump, instalación que cuenta con grandes espacios para su diversión.

Desde las 7.50 a las 15.30 horas

El horario de las actividades del campus es de 9:30 a 14:00 horas.

Pero está la opción de entrada desde las 7.50 horas (servicio de ludoteca sin coste adicional) y también el servicio de comedor hasta las 15.30 horas.

Más información es inscripciones

En Tenis Drive Academy: