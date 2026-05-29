El Amics, "en capilla" antes del final de su final ante el Albacete: "Cambiarlo todo por el último partido sería..."

El Amics Castelló entra en la cuenta atrás de la final con una mezcla de calma, concentración y responsabilidad. La desventaja de seis puntos sufrida en el partido de ida marca inevitablemente el contexto, pero el mensaje que sale del vestuario es prudente: no hay espacio para la relajación ni para mirar demasiado el marcador. La prioridad será competir desde la identidad que ha llevado al equipo hasta este momento decisivo.

El entrenador, José Luis Pichel, compareció con un discurso sereno, consciente del ruido que rodea a una cita de esta magnitud, pero también convencido de que el grupo llega preparado. “Estamos un poco en capilla, a la espera de que llegue el partido. La gente está animada, entrenando bien y viviendo la semana con normalidad y seriedad”, explicó en la previa.

La frase resume el estado del vestuario: ilusión, tensión competitiv. Queda el último paso. Un último paso que puede culminar una temporada de crecimiento deportivo, institucional y social para un club que espera vivir un ambiente especial.

Aitor Aguirre

Seis puntos de ventaja en una final abierta

La eliminatoria llega con una desventaja de seis puntos para el equipo castellonense, una diferencia que no modifica el enfoque del partido. El técnico insistió en que ese margen no debe condicionar en exceso el plan, sobre todo en un baloncesto moderno en el que las posesiones, los triples y los cambios de dinámica pueden alterar un encuentro en muy poco tiempo.

“Son seis puntos, es algo que va a estar ahí y lo sabemos, pero tampoco hace falta que estemos hablándolo todo el rato”, señaló. El entrenador recordó que las diferencias en este tipo de partidos “son relativas”, unas veces a favor y otras en contra, y que el equipo debe afrontar la cita con naturalidad competitiva.

El objetivo será “hacer nuestro juego, encontrar nuestras mejores opciones y poner en pista la personalidad, la solidez y la confianza” que han definido al conjunto durante la temporada. Es decir, competir sin especular, pero también sin caer en la ansiedad de querer resolver la final antes de tiempo.

La lección de la ida: no salirse del plan

El partido anterior dejó conclusiones importantes. El técnico reconoció que su equipo no siempre encontró el ritmo ni la lectura que buscaba. “Estuvimos un poco fuera de plan todo el partido”, admitió. A su juicio, las finales tienen un componente emocional que puede desordenar a cualquier equipo, incluso a los más sólidos.

“Son partidos muy emocionales. A veces te dejas llevar más por el corazón que por la cabeza”, analizó. Esa fue una de las principales cuestiones que el cuerpo técnico ha tratado de ajustar durante la semana: mantener la concentración, evitar jugar por impulsos y no perder de vista aquello que el equipo quiere buscar tanto en ataque como en defensa.

Sin embargo, dentro de un encuentro incómodo, también hubo un aprendizaje positivo. Cuando el partido pudo torcerse definitivamente, el equipo castellonense supo resistir. No jugó con la brillantez deseada, pero sí con la madurez suficiente para evitar que la eliminatoria quedara prácticamente rota.

“Fuimos capaces de mantener la cabeza fría en un momento donde las cosas no iban bien”, destacó el entrenador. Para él, esa capacidad de sostenerse en un campo difícil, con mucho ruido, calor y un ambiente hostil, también forma parte del oficio competitivo que necesita cualquier equipo para llegar lejos.

Los resultados del Amics en el Ciutat de Castelló (temporada 2025/2026). / MEDITERRÁNEO

Controlar antes de volver a mandar

Una de las ideas centrales de la previa es la gestión de los momentos difíciles. El técnico no espera necesariamente un partido igual al de la ida. De hecho, advierte de que la final puede tener un guion completamente distinto. Por eso, el equipo deberá interpretar lo que pida cada fase del encuentro.

La consigna es clara: si las cosas se complican, lo primero será recuperar el control. Solo después llegará el momento de volver a tomar la iniciativa. “Ese es el camino: pasar primero por controlar y luego por recuperar la iniciativa, no intentar saltarte ese paso”, explicó.

Esa lectura puede ser decisiva. En una final con una renta corta, con un pabellón volcado y con el rival obligado a reaccionar, la precipitación puede convertirse en el peor enemigo. El equipo castellonense quiere evitar ese escenario y apoyarse en la experiencia acumulada durante toda la temporada.

Un equipo acostumbrado a jugar con peso

El entrenador puso en valor que la plantilla lleva meses compitiendo en partidos de máxima exigencia. Antes incluso del play-off, el equipo ya había afrontado encuentros clave en la lucha por el primer puesto y en la defensa de esa posición. Ese recorrido, entiende, ha curtido al grupo.

“Llevamos muchos partidos jugando partidos con peso”, señaló. En su repaso citó duelos ante Gandia, Albacete, Ibiza o Girona, además de toda la carga competitiva del tramo final y del play-off. Cada partido ha añadido una capa de aprendizaje a un equipo que ha tenido que convivir con la presión durante buena parte del curso.

El técnico admite que ese proceso también genera desgaste emocional. No todo es aprendizaje positivo: competir tantas semanas bajo tensión exige mucho a nivel mental. Pero, al mismo tiempo, considera que el equipo ha disfrutado de partidos “muy buenos” y “muy guais de jugar”, experiencias que ya forman parte de la identidad de la temporada. “Eso ya no nos lo puede quitar nadie”, resumió.

Ajustes, pero sin renunciar a la identidad

En el plano táctico, el entrenador confirmó que habrá ajustes. El equipo ha analizado lo ocurrido en la ida y tratará de corregir aspectos concretos, especialmente en la defensa colectiva y en la manera de limitar la influencia de determinados jugadores rivales. Pero esos ajustes no supondrán una ruptura con el estilo propio.

“No intentaremos hacer nada que no sean las cosas que nosotros sabemos hacer”, explicó. Para el técnico, sería un error cambiarlo todo a las puertas del partido más importante. La confianza está depositada en los principios que han sostenido al equipo durante todo el año.

“Sería absurdo cambiarlo todo por el último partido. Las cosas que nos han traído hasta aquí son en las que confiamos”, afirmó.

El mensaje tiene una lectura clara: el equipo castellonense no quiere competir desde el miedo ni desde la reacción exagerada a lo sucedido en la ida. Habrá correcciones, pero dentro de una estructura conocida. La final se jugará desde la personalidad que ha construido el grupo.

Un ambiente de 4.000 personas

Uno de los grandes factores del partido será la grada. La previsión apunta a un ambiente histórico, con la posibilidad de reunir a unas 4.000 personas. El entrenador no ocultó el impacto de esa cifra. “Es una barbaridad, una locura”, reconoció.

El crecimiento social del proyecto ha sido uno de los grandes argumentos de la temporada. El técnico quiso subrayar que el camino hasta la final no solo se ha medido en resultados, sino también en implicación, desplazamientos, apoyo y conexión con la gente. “El camino es muy importante”, recordó.

A su juicio, el club ha crecido “a todos los niveles, dentro y fuera de la pista”. El acompañamiento de la afición desde el inicio, la incorporación de nuevos seguidores durante el recorrido y el trabajo interno del club han construido un contexto especial para afrontar la cita decisiva.

“Estamos muy agradecidos a todo el mundo implicado”, señaló. Ese agradecimiento alcanza a quienes estuvieron desde el primer día, a quienes se han ido sumando y a todas las personas que han trabajado alrededor del equipo para que la final llegue envuelta en un ambiente de gran acontecimiento.

El papel invisible de los lesionados

La previa también dejó un mensaje muy potente sobre el vestuario. El entrenador quiso poner en valor el papel de los jugadores lesionados y de quienes no están pudiendo ayudar directamente sobre la pista. Lejos de quedar al margen, forman parte activa del día a día.

“Tenemos un grupo espectacular”, afirmó. Según explicó, los lesionados no se limitan a animar desde fuera. Participan en los entrenamientos, observan, corrigen y hablan con compañeros que ocupan su misma posición. En algunos casos, son ellos quienes refuerzan detalles tácticos al final de las sesiones.

“Les veo después del entrenamiento cogiendo a jugadores que juegan en su puesto y explicándoles cosas”, relató el técnico. Para él, esa implicación demuestra que el equipo ha construido algo más profundo que una simple plantilla competitiva.

La frase que mejor define ese estado del grupo fue contundente: “Ahora mismo somos una piedra. No hay agujeros”.

«Somos una piedra»: la frase que marca la final

El entrenador sabe que la unión del vestuario no garantiza ganar. El rival también compite, también tiene argumentos y también puede llegar con una buena dinámica. Pero sí tiene claro que sin esa cohesión sería imposible haber llegado hasta aquí. “Esto no te garantiza ganar, porque los otros equipos compiten. Lo que sí te garantiza es que si esto no lo tienes, aquí no llegas”, explicó.

El mensaje sirve como declaración de intenciones antes de la final. El equipo castellonense llega con seis puntos de desventaja, con una grada preparada para empujar y con un vestuario que se reconoce unido incluso en la adversidad. Las lesiones han generado tristeza y frustración, pero el grupo las ha transformado en energía colectiva.

“Han tenido que afrontar sus tristezas y sus frustraciones, pero lo han hecho de forma muy positiva”, destacó el entrenador.

El último paso de una temporada especial

Todo queda reducido ahora a un partido. El camino ha sido largo, con momentos de tensión, aprendizaje, crecimiento y disfrute. El equipo ha competido por objetivos importantes durante meses, ha superado escenarios difíciles y ha conseguido movilizar a una afición que puede convertir la final en una cita histórica.

La ventaja existe, pero no decide. El ambiente ayudará, pero no jugará solo. La experiencia pesa, pero habrá que demostrarla en la pista. Esa es la idea que transmite el técnico: competir con cabeza, con corazón y con la personalidad que ha acompañado al grupo durante toda la temporada.

“Nos queda el último paso, ojalá salga bien, y vamos a dejarnos todo por conseguirlo”, concluyó.