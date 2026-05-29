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El animado fin de curso de los veteranos de Castellón y la entrega de trofeos

El Real Club Náutico de Castellón, escenario del epílogo de la temporada... a expensas de las finales coperas

Galería | El animado final de curso de los veteranos de Castellón

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J. López Ávila

Castellón

La Asociación Provincial de Fútbol de Veteranos de Castellón disfrutó de la gala final de temporada. En un ambiente fraternal, el Real Club Náutico de Castellón albergó la cena y la entrega de trofeos correspondientes al LIII Campeonato de Liga-Memorial Vicente Llorens.

Así, a expensas de que se disputen las finales de Copa (Moncofa-Huracán/Burriana, este domingo en el primer grupo; y Orpesa-Alcalà/Bar Gales, este sábado, en el segundo), se entregaron los trofeos, de la mano de Seguros Occident.

Ganadores

En el grupo 1, el campeón fue el Moncofa, seguido de Huracán-Burriana, que recibió el trofeo a la deportividad. El pichichi fue Francisco Blas Navarro (Moncofa); y el equipo menos goleado, el Emat Displays-Villarreal.

En el grupo 2, fueron reconocidos Armelles-CMG (campeón y menos goleado), Rodeo Fore-Ut (subcampeón e Iván Cubillas goleador) y Pizzería L’Etrusco (deportividad).

En el grupo 3, Borriol-Magnanimvs (campeón), Orpesa (subcampeón, menos goleado y Carlos Taule como máximo goleador) y San Lorenzo (deportividad).

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Los árbitros premiados fueron Francisco Javier Crespo, Agapito Suárez y Adrián Beltrán.

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