El animado fin de curso de los veteranos de Castellón y la entrega de trofeos
El Real Club Náutico de Castellón, escenario del epílogo de la temporada... a expensas de las finales coperas
La Asociación Provincial de Fútbol de Veteranos de Castellón disfrutó de la gala final de temporada. En un ambiente fraternal, el Real Club Náutico de Castellón albergó la cena y la entrega de trofeos correspondientes al LIII Campeonato de Liga-Memorial Vicente Llorens.
Así, a expensas de que se disputen las finales de Copa (Moncofa-Huracán/Burriana, este domingo en el primer grupo; y Orpesa-Alcalà/Bar Gales, este sábado, en el segundo), se entregaron los trofeos, de la mano de Seguros Occident.
Ganadores
En el grupo 1, el campeón fue el Moncofa, seguido de Huracán-Burriana, que recibió el trofeo a la deportividad. El pichichi fue Francisco Blas Navarro (Moncofa); y el equipo menos goleado, el Emat Displays-Villarreal.
En el grupo 2, fueron reconocidos Armelles-CMG (campeón y menos goleado), Rodeo Fore-Ut (subcampeón e Iván Cubillas goleador) y Pizzería L’Etrusco (deportividad).
En el grupo 3, Borriol-Magnanimvs (campeón), Orpesa (subcampeón, menos goleado y Carlos Taule como máximo goleador) y San Lorenzo (deportividad).
Los árbitros premiados fueron Francisco Javier Crespo, Agapito Suárez y Adrián Beltrán.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una empresa cerámica de Castellón entra en concurso de acreedores: intervenidas las facultades de administración
- El pueblo de Castellón que se convierte en el paraíso de la cereza este fin de semana: todos los detalles
- Una importante cadena valenciana abrirá nuevo supermercado en Vila-real en el local de un antiguo Mercadona
- Dos varones atacan brutalmente y dejan hospitalizado a un trabajador municipal en la playa de Xilxes
- Una profesora de Nules impulsa una petición para que los sueldos congelados de la huelga docente se reinviertan en colegios
- Villarreal CF | Iñigo Pérez, tras perder la Conference con el Rayo: 'Ahora centrarme en mi situación genera mucho pudor y no es justo
- 3,8 millones para eliminar un paso estrecho y peligroso bajo las vías del tren en un pueblo de Castellón
- Unos emprendedores de l'Alcora crean un sistema para instalar de forma fácil y barata pavimento cerámico