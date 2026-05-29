El Ciutat de Castelló, el 'cómplice' para el ascenso del Amics: ¿qué resultados le valdrían ante el Albacete?
Suma 13 triunfos seguidos en casa, 11 por más de seis puntos, la desventaja que se trajo del Pabellón del Parque
El Amics Castelló tiene ante sí el escenario que cualquier afición sueña durante toda una temporada: jugarse un ascenso en casa. El conjunto de José Luis Pichel buscará este domingo en el Ciutat de Castelló una victoria por más de seis puntos frente al Bueno Arenas Albacete para certificar su regreso a Primera FEB, después del 70-64 encajado en la ida en el Pabellón del Parque.
El Ciutat de Castelló, preparado para empujar al Amics hacia el ascenso
No será un partido más. El Amics Castelló afronta una de esas citas marcadas en rojo para cualquier seguidor: una final en casa, con el ascenso en juego y con todo a favor para convertir el Ciutat de Castelló en una caldera.
Entre la fan zone, las promociones de entradas y la trascendencia del encuentro, el club espera reunir a más de 4.000 espectadores en las gradas. El ambiente apunta a ser el de las grandes ocasiones y el equipo necesita ese impulso para culminar la remontada.
¿Qué necesita el Amics Castelló para subir a Primera FEB?
La cuenta es clara: el Amics Castelló debe darle la vuelta al 70-64 de la ida. Eso significa que necesita ganar por siete puntos o más para lograr el ascenso directo ante su afición.
Y hay un dato que dispara el optimismo entre los seguidores castellonenses: el Amics no pierde en casa desde el 26 de octubre del 2025.
Un fortín llamado Ciutat de Castelló
Tras el descenso y un inicio de curso complicado, el conjunto castellonense perdió sus dos primeros partidos como local. El último tropiezo en casa fue aquel 67-76 ante el Spanish Basketball Academy. Desde entonces, el Ciutat de Castelló se ha convertido en un auténtico fortín.
En la fase regular del grupo Este de Segunda FEB, el Amics enlazó 11 victorias consecutivas como anfitrión. A esa racha se sumaron después otros dos triunfos decisivos en eliminatorias:
- 83-59 ante el Coto Córdoba
- 75-74 frente al CEB Llíria
En total, son ya 13 victorias seguidas en casa, un balance que invita a creer.
Once marcadores que le darían el ascenso al Amics Castelló
De esos 13 últimos triunfos del Amics Castelló en el Ciutat de Castelló, 11 resultados le servirían este domingo para ascender.
Solo hay dos victorias que no le bastarían al equipo de José Luis Pichel por la diferencia mínima:
- 75-74 contra el CEB Llíria
- 76-72 frente al Class Bàsquet Sant Antoni
Todas las demás victorias sí le darían el salto de categoría. Y entre ellas hay un precedente especialmente revelador: el 78-66 al Bueno Arenas Albacete del 14 de diciembre, un resultado que supondría justo la remontada que ahora necesita el cuadro castellonense.
La media en casa alimenta la esperanza
Los números refuerzan todavía más la confianza. En esos 13 últimos partidos como local, el Amics Castelló ha ganado por una media de 16,5 puntos de diferencia.
Y si se amplía la mirada a todos sus encuentros en casa esta temporada, incluyendo también las dos derrotas iniciales, el conjunto castellonense presenta una media global de +12,3 puntos.
Son cifras que explican por qué la afición cree. Y mucho.
El ascenso pasa por creer en casa
Ahora ya no valen las cuentas largas ni mirar más allá. Todo se reduce a un mediodía, a una pista y a una afición. El Amics Castelló llega al momento decisivo apoyado por su mejor versión como local y con un pabellón dispuesto a empujar.
Porque si algo ha demostrado este equipo durante los últimos meses es que en el Ciutat de Castelló sabe competir, sabe sufrir y, sobre todo, sabe ganar. Y eso es exactamente lo que necesita otra vez: ganar… y hacerlo por más de seis.
El resumen
- El Amics Castelló está a un paso de regresar a Primera FEB y se lo jugará donde quería: en casa y ante su gente.
- El equipo de José Luis Pichel debe remontar el 70-64 de la ida frente al Bueno Arenas Albacete, algo que pasa por ganar en el Ciutat de Castelló por siete puntos o más.
- El dato que dispara la ilusión es contundente: el Amics no pierde como local desde el 26 de octubre y suma 13 victorias consecutivas en casa. De esos 13 últimos triunfos, 11 le valdrían para ascender.
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