Recta final del Torneo FIP-Automoción Kiano KIA en La Plana Sport Castellón

El Torneo FIP-Automoción Kiano KIA que reúne, en La Plana Sport Castellón y desde mitad de semana, a parejas de pádel de alto nivel, masculinas y femeninas, procedentes de muy diversas federaciones tanto nacionales como internacionales, entra en su recta final.

Durante el sábado se jugarán los cuartos de final por la mañana de ambos cuadros (masculino y femenino) a partir de las 10.30 horas, y las semifinales por la tarde desde las 18.00 horas.

A continuación, llegará la jornada final del domingo por la mañana. A partir de las 10.00 horas se disputará la final femenina y al término de esta, la masculina.

Entrega de trofeos

Tras la finalización de los partidos se hará entrega de trofeos y premios a campeones y finalistas del torneo, en el que están en juego no sólo importantes premios económicos (un total de 8.500 euros) sino también puntos del ranking internacional.

La concejala de Deportes, Maica Hurtado, visitó La Plana Sport Castellón. / La Plana Sport

Además, desde cualquier lugar se podrán ver las finales de esta competición, pues serán retransmitidas por streaming en el canal de Youtube de la Federación Internacional de Pádel para todos los aficionados que no puedan disfrutarlas en La Plana Sport Castellón.

En las primeras jornadas, disputadas el miércoles y jueves, se jugaron los partidos de la fase previa para dar paso el viernes a la 1ª ronda de cuadros finales. Las cuatro parejas masculinas clasificadas de la previa fueron: Pablo Calleja-Iker Sevilla, Marc Docampo-Dani Docampo, Marc Monturiol-Saúl Durán y Samuel Antón-Toni Villena.