Scott Mediterranean Epic: Orpesa, preparada para disfrutar del mejor triatlón

El espectáculo de la Scott Mediterranean Epic Triathlon será el protagonista en Orpesa durante este fin de semana. La V edición de la cita reúne a casi 1.500 deportistas que convertirán, un año más, al municipio en el epicentro del triatlón nacional e internacional.

Además, esta quinta edición, añade un aliciente: ser la sede oficial del Campeonato Autonómico de Triatlón de Larga Distancia. Por ello, está garantizada la presencia de los mejores especialistas de la Comunitat Valenciana, quienes lucharán por el triunfo en el inigualable entorno de las aguas del Mediterráneo, en Orpesa.

Seis retos para dos días

La actividad va a ser frenética durante el fin de semana. No en vano, la organización ha propuesto un intenso programa para dar cabida a deportistas de todos los niveles. De hecho, esta Mediterranean Epic ofrece seis distancias diferentes: cuatro de ellas en triatlón (full, half, olímpico y sprint), y las otras dos en aquabike (full y half).

Horarios

El sábado será el turno de los que elijan la larga y la media distancia, con toda su épica. La competición comenzará bien temprano, a las 8.00 horas, con la salida de la categoría masculina del triatlón full seguida de la femenina y la modalidad aquabike full. Más tarde, alrededor de las 12.15 horas, está previsto el inicio de la distancia half, culminando el primer día de competición con la ceremonia de entrega de premios, que dará comienzo a partir de las 17.00.

Al día siguiente, el domingo, la velocidad y la explosividad tomarán el relevo en Orpesa. A las 8.00 horas se dará el pistoletazo de salida a la distancia olímpica, mientras que poco después, a las 08.50 horas, comenzarán los triatletas de la modalidad sprint, cerrando la jornada con su entrega de trofeos a las 11.30 horas.

Nuevo recorrido y premios

Con las inscripciones cerradas desde el pasado 20 de mayo, serán cerca de 1.500 los deportistas que han logrado asegurar un dorsal para participar en esta V edición, contando todas las modalidades. Este exitoso cierre de plazas demuestra la altísima demanda y la consolidación de la prueba como una de las fechas ineludibles en el calendario deportivo nacional, reuniendo a triatletas dispuestos a desafiar sus límites en Orpesa, a orillas del Mediterráneo.

Cabe reseñar que una de las grandes novedades de esta edición es la renovación del trazado de ciclismo para la distancia full y half. Tal y como refleja el perfil técnico de la prueba, los participantes se enfrentarán a un exigente circuito que abandona temporalmente la costa para adentrarse en el interior de la provincia, atravesando localidades como Cabanes y Vall d’Alba. Este nuevo recorrido, de perfil rompepiernas y con varias ascensiones prolongadas, pondrá a prueba la resistencia y estrategia de los triatletas antes de la carrera a pie.

Además, como indican desde la organización, el Scott Mediterranean Epic Triathlon vuelve a demostrar un año más su firme compromiso con la igualdad y la profesionalización del deporte. Se repartirá una bolsa de premios de 6.000 euros para la distancia full, la cual se distribuirá de forma totalmente equitativa y a partes iguales entre los ganadores de la categoría masculina y femenina.

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Con este despliegue de altura, Orpesa y el Scott Mediterranean Epic Triathlon reafirman su posición como un binomio perfecto para el turismo deportivo de primer nivel. Se avecina un fin de semana inolvidable tanto para los atletas como para los aficionados y acompañantes, en Orpesa.