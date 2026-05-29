Victoria neerlandesa en la contrarreloj por equipos inaugural del Gran Premi Vila-real de Ciclisme
El GRC Jan Van Arckel, el más rápido en cubrir los cuatro kilómetros que abren esta 78ª edición
El equipo neerlandés GRC Jan Van Arckel ganó la primera etapa de la 78ª edición del Gran Premi Vila-real de Ciclisme, una contrarreloj de cuatro kilómetros, con salida y meta en el Estadio de la Cerámica y paso por el paraje del Termet de Vila-real.
Casper Van der Woude es el primer líder de la clasificación general y lucirá este maillot, patrocinado por el Ajuntament de Vila-real, este sábado, 30 de mayo del 2026, en los 137 kilómetros que unirán Vila-real y Morella (2.742 metros de desnivel acumulado).
El único equipo internacional que compite fue el más rápido en completar los cuatro kilómetros iniciales. Un recorrido que, pese a su corta distancia, dejó un gran espectáculo en las calles de Vila-real y puso a prueba la habilidad de los ciclistas.
En segundo lugar llegaron los corredores del Extremadura Pebetero; y en tercer lugar, el CC Lleida Desguaces Pedros.
Más premiados
Van der Woude consiguió hacerse igualmente con el jersey de la regularidad que patrocina también l’Ajuntament de Vila-real y el Servei Municipal d’Esports.
Además de los neerlandeses, el local, Héctor Domínguez (High Level Gsport) fue el mejor ciclista provincial, maillot patrocinado por Quadis Marzá y el Ajuntament de Morella; y el autonómico, esponsorizado por la Comunitat de l’Esport y el Ajuntament de Vila-real.
Dos jornadas más
Este sábado, la segunda etapa comenzará a las 13.00 horas desde la Plaça Major de Vila-real, con la llegada prevista al Pla dels Estudis de Morella a las 16.30 horas.
Lo hará tras subir los puertos de Culla (primera categoría), Ares (1ª) y Morella (3ª); disputándose el premio del maillot de las metas volantes en el Coll de la Bassa y La Montalbana.
Por último, la tercera etapa se disputará este domingo con un recorrido de 126 kilómetros, entre Morella a Vila-real, con salida prevista a las 9.30 horas y meta en la Ciutat Esportiva Municipal Pau Francisco Torres, sobre las 12.30 horas.
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