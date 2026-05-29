Victoria neerlandesa en la contrarreloj por equipos inaugural del Gran Premi Vila-real de Ciclisme

El equipo neerlandés GRC Jan Van Arckel ganó la primera etapa de la 78ª edición del Gran Premi Vila-real de Ciclisme, una contrarreloj de cuatro kilómetros, con salida y meta en el Estadio de la Cerámica y paso por el paraje del Termet de Vila-real.

Casper Van der Woude es el primer líder de la clasificación general y lucirá este maillot, patrocinado por el Ajuntament de Vila-real, este sábado, 30 de mayo del 2026, en los 137 kilómetros que unirán Vila-real y Morella (2.742 metros de desnivel acumulado).

El único equipo internacional que compite fue el más rápido en completar los cuatro kilómetros iniciales. Un recorrido que, pese a su corta distancia, dejó un gran espectáculo en las calles de Vila-real y puso a prueba la habilidad de los ciclistas.

En segundo lugar llegaron los corredores del Extremadura Pebetero; y en tercer lugar, el CC Lleida Desguaces Pedros.

Más premiados

Van der Woude consiguió hacerse igualmente con el jersey de la regularidad que patrocina también l’Ajuntament de Vila-real y el Servei Municipal d’Esports.

Además de los neerlandeses, el local, Héctor Domínguez (High Level Gsport) fue el mejor ciclista provincial, maillot patrocinado por Quadis Marzá y el Ajuntament de Morella; y el autonómico, esponsorizado por la Comunitat de l’Esport y el Ajuntament de Vila-real.

Dos jornadas más

Este sábado, la segunda etapa comenzará a las 13.00 horas desde la Plaça Major de Vila-real, con la llegada prevista al Pla dels Estudis de Morella a las 16.30 horas.

Lo hará tras subir los puertos de Culla (primera categoría), Ares (1ª) y Morella (3ª); disputándose el premio del maillot de las metas volantes en el Coll de la Bassa y La Montalbana.

Por último, la tercera etapa se disputará este domingo con un recorrido de 126 kilómetros, entre Morella a Vila-real, con salida prevista a las 9.30 horas y meta en la Ciutat Esportiva Municipal Pau Francisco Torres, sobre las 12.30 horas.