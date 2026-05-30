Gran Premi Vila-real | Victoria y liderato para José Jiménez en la meta de Morella
El corredor del Extremadura Pebetero se corona tras una fuga de más de 40 kilómetros
El domingo, última etapa con salida en Morella y meta en Vila-real
El corredor del Extremadura Pebetero, José Ramón Jiménez, alzó los brazos en la meta del Pla dels Estudis de Morella para llevarse la victoria de la segunda etapa del Gran Premi Vila-real y el liderato de la general.
Jiménez fue capaz de aguantar una fuga en solitario de más de 40 kilómetros después de un duro ataque en el Coll d’Ares. El ganador celebró la victoria explicando que «el plan era arrancar al final, pero me he visto con buenas piernas y he querido arrancar antes de coronar Ares y he llegado muy bien en solitario». «Esperamos mañana poder asegurar el liderato y llevarnos la general para casa», añadió el líder.
Como es habitual en esta etapa, todo estaba por decidir en las rampas del segundo puerto de montaña de primera categoría. Ahí atacó Jiménez, se destacó y sus perseguidores no consiguieron llegar a un acuerdo para darle caza. Mucha desorganización en un grupo de 15 del que produjeron saltos de corredores, pero sin fruto.
Poco antes de llegar a las últimas rampas de Morella, Ricard Fito, del equipo CC Lleida Dpedros, y Javier Morante, del Natural Greatness Ralli Ale, tomaron unos metros para entrar a 1’ 3” y 1’ 16” del líder y ganador de etapa, situándose también segundo y tercero de la general.
El domingo, tercera y última etapa
El domingo se disputa la tercera etapa con un recorrido de 126 kilómetros de Morella a Vila-real con salida prevista a las 9.30 horas y meta en la Ciudad Deportiva Municipal Pau Francisco Torres, sobre las 12.30. Habrá puerto en Culla, de 2ª categoría, y metas volantes en Ares del Maestrat y Costur.
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