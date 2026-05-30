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Gran Premi Vila-real | Victoria y liderato para José Jiménez en la meta de Morella

El corredor del Extremadura Pebetero se corona tras una fuga de más de 40 kilómetros

El domingo, última etapa con salida en Morella y meta en Vila-real

El podio con los protagonistas de la segunda etapa del Gran Premi.

El podio con los protagonistas de la segunda etapa del Gran Premi. / GP Vila-real

David Oliver

Vila-real

El corredor del Extremadura Pebetero, José Ramón Jiménez, alzó los brazos en la meta del Pla dels Estudis de Morella para llevarse la victoria de la segunda etapa del Gran Premi Vila-real y el liderato de la general.

Jiménez fue capaz de aguantar una fuga en solitario de más de 40 kilómetros después de un duro ataque en el Coll d’Ares. El ganador celebró la victoria explicando que «el plan era arrancar al final, pero me he visto con buenas piernas y he querido arrancar antes de coronar Ares y he llegado muy bien en solitario». «Esperamos mañana poder asegurar el liderato y llevarnos la general para casa», añadió el líder.

Jiménez, en la meta de Morella.

Jiménez, en la meta de Morella. / GP Vila-real

Como es habitual en esta etapa, todo estaba por decidir en las rampas del segundo puerto de montaña de primera categoría. Ahí atacó Jiménez, se destacó y sus perseguidores no consiguieron llegar a un acuerdo para darle caza. Mucha desorganización en un grupo de 15 del que produjeron saltos de corredores, pero sin fruto.

Poco antes de llegar a las últimas rampas de Morella, Ricard Fito, del equipo CC Lleida Dpedros, y Javier Morante, del Natural Greatness Ralli Ale, tomaron unos metros para entrar a 1’ 3” y 1’ 16” del líder y ganador de etapa, situándose también segundo y tercero de la general.

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