Grave accidente en el Rallye de la Cerámica
Evacuado un piloto al hospital, tras un percance en un tramo en Ribesalbes
La primera de las dos jornadas de la 36ª edición de Rallye de la Cerámica se ha visto empañada por un grave accidente, ocurrido en la noche de este viernes, 29 de mayo del 2026. Se trata de una prueba puntuable por primera vez para el Campeonato de España de Rallyes Históricos.
En un tramo nocturno, uno de los participantes, que no figuraba entre los primeros clasificados, en el segundo paso por un tramo próximo al embase del Sitjar, en el término municipal de Ribesalbes, habría sufrido un impacto con un guardarraíl, que habría provocado el percance.
Esto motivó la neutralización en lo que quedaba de segmento competitivo y el reagrupamiento del resto de los participantes en el parque cerado, a expensas de conocer más noticias y la decisión de la organización.
Los Bombers de la Diputació de Castelló confirmaban su intervención. "Trabajando en accidente de tráfico con atrapados de vehículo participante en un rallye. CV189 entre l'Alcora y Onda. Tres dotaciones y una unidad de mando, parques de Plana Baixa y Espadà Millars".
La organización
Fuentes del Rallye Club Costa Azahar confirmaban la gravedad del suceso, que ponen en duda la continuidad de una prueba que tenía que completarse este sábado, aunque sin aportar ningún detalle adicional.
Noticia en elaboración por el Periódico Mediterráneo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una empresa cerámica de Castellón entra en concurso de acreedores: intervenidas las facultades de administración
- El pueblo de Castellón que se convierte en el paraíso de la cereza este fin de semana: todos los detalles
- Una importante cadena valenciana abrirá nuevo supermercado en Vila-real en el local de un antiguo Mercadona
- Dos varones atacan brutalmente y dejan hospitalizado a un trabajador municipal en la playa de Xilxes
- Una profesora de Nules impulsa una petición para que los sueldos congelados de la huelga docente se reinviertan en colegios
- Villarreal CF | Iñigo Pérez, tras perder la Conference con el Rayo: 'Ahora centrarme en mi situación genera mucho pudor y no es justo
- 3,8 millones para eliminar un paso estrecho y peligroso bajo las vías del tren en un pueblo de Castellón
- Unos emprendedores de l'Alcora crean un sistema para instalar de forma fácil y barata pavimento cerámico