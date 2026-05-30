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Grave accidente en el Rallye de la Cerámica

Evacuado un piloto al hospital, tras un percance en un tramo en Ribesalbes

Salida, en la tarde de este viernes, desde l'Alcora, del 36º Rallye de la Cerámica.

Salida, en la tarde de este viernes, desde l'Alcora, del 36º Rallye de la Cerámica. / ACTION PRESS

Juan Francisco de la Ossa

Juan Francisco de la Ossa

Castellón

La primera de las dos jornadas de la 36ª edición de Rallye de la Cerámica se ha visto empañada por un grave accidente, ocurrido en la noche de este viernes, 29 de mayo del 2026. Se trata de una prueba puntuable por primera vez para el Campeonato de España de Rallyes Históricos.

En un tramo nocturno, uno de los participantes, que no figuraba entre los primeros clasificados, en el segundo paso por un tramo próximo al embase del Sitjar, en el término municipal de Ribesalbes, habría sufrido un impacto con un guardarraíl, que habría provocado el percance.

Esto motivó la neutralización en lo que quedaba de segmento competitivo y el reagrupamiento del resto de los participantes en el parque cerado, a expensas de conocer más noticias y la decisión de la organización.

Los Bombers de la Diputació de Castelló confirmaban su intervención. "Trabajando en accidente de tráfico con atrapados de vehículo participante en un rallye. CV189 entre l'Alcora y Onda. Tres dotaciones y una unidad de mando, parques de Plana Baixa y Espadà Millars".

La organización

Fuentes del Rallye Club Costa Azahar confirmaban la gravedad del suceso, que ponen en duda la continuidad de una prueba que tenía que completarse este sábado, aunque sin aportar ningún detalle adicional.

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Noticia en elaboración por el Periódico Mediterráneo.

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