El Torneo FIP-Automoción Kiano KIA se prepara para las grandes finales del domingo en La Plana Sport Castellón

El Torneo FIP-Automoción Kiano KIA disputa este domingo sus partidos finales en La Plana Sport Castellón, tras una semana en la que se ha podido disfrutar en la instalación jornada tras jornada de muy buen pádel, tanto masculino como femenino. En la categoría masculina, la pareja formada por Patiniotis y Leygue se medirá en la final a Luna y Moragues. En féminas, el duelo entre Portilla y Ordóñez y Martínez y Escacena decidirá las campeonas del torneo internacional.

Las parejas, procedentes de muy diversas federaciones tanto nacionales como internacionales, han demostrado un alto nivel de juego y también han creado muy buen ambiente deportivo desde el miércoles cuando comenzó la previa.

Los semifinalistas del torneo masculino. / La Plana Sport

En total, han sido casi 200 jugadores los que se han dado cita en este torneo que repartirá 8.500 euros en premios además de puntos del ranking internacional, lo que ha atraído hasta nuestra ciudad a jugadores de países como Italia, Argentina, Chile, Portugal, Brasil, Ucrania, Bulgaria, Luxemburgo, Venezuela, Ucrania, Bielorrusia y Dinamarca, entre otros.

Este sábado se jugaron los cuartos de final por la mañana y las semifinales por la tarde, dejando para hoy el broche de la cita. Este domingo, a partir de las 9.30 horas, se disputará la final femenina y a continuación la masculina. Tras la finalización de los partidos se hará entrega de trofeos y premios a campeones y finalistas del torneo.

Cabe reseñar que desde cualquier lugar se podrán ver las finales de esta competición, ya que serán retransmitidas por streaming en el canal de Youtube de la Federación Internacional de Pádel para los aficionados que no puedan disfrutarlas en las instalaciones de La Plana Sport Castellón.