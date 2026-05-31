El cierre del Gran Premi Vila-real de Ciclisme: Van der Wouden repite triunfo parcial y José Ramón Jiménez mantiene el liderato

José Ramón Jiménez, corredor del Extremadura Pebetero, ha conseguido proclamarse ganador de la general del 78º Gran Premi Vila-real de Ciclisme que ha terminado este domingo después de tres etapas espectaculares que no han dado tregua en ningún momento. Por su parte, Casper van der Wouden fue capaz de volver a ganar en Vila-real al rematar una fuga de 15 unidades de la que cuatro corredores saltaron en Onda y llegaron a un disputado esprint en la Ciutat Esportiva Municipal Pau Francisco Torres de Vila-real.

Valoraciones de los ganadores

Jiménez ha declarado que “sabía que sería difícil controlar las diferencias, porque los demás equipos lo iban a intentar, pero mis compañeros y yo hemos estado muy atentos todo el día para ir controlando al segundo y al tercer corredor de la general”. Además, el de Úbeda ha añadido: “Me he encontrado muy bien los tres días, no podía tener mejores sensaciones". "Una vez que he entrado en la fuga, se trataba de controlar y gestionar los esfuerzos”, ha destacado.

Casper Van der Wouden levanta el brazo como ganador en la tercera etapa del Gran Premi Vila-real de Ciclisme, en la Ciutat Esportiva Municipal Pau Francisco Torres. / GRAN PREMI VILA-REAL DE CICLISME

Por su parte, Van der Wouden, ha comentado que “ha sido una carrera muy dura, con mucha velocidad desde el principio y dificultad para hacer la fuga, pero al final lo hemos podido hacer y con otros cuatro corredores hemos llegado a meta y he podido esprintar para la victoria”.

El resto de triunfadores

Así, Jiménez, además del botín del maillot de líder de la general, patrocinado por el Ajuntament de Vila-real y el Servei Municipal d’Esports, se ha enfundado también el de la montaña que otorga Orenga Finestres i Vidres junto a Multiópticas Vila-real y PMA.

patrocinado por el Ajuntament de Vila-real y el Servei Municipal d’Esports, se ha enfundado también el de la montaña que otorga Orenga Finestres i Vidres junto a Multiópticas Vila-real y PMA. Por su parte, Javier Morante , del equipo Natural Greatness Rali, ha quedado como mejor ciclista autónomico, clasificación que patrocina la Generalitat Valenciana, la Comunitat de l’Esport y a la Fundación Trinidad Alonso.

, del equipo Natural Greatness Rali, ha quedado como mejor ciclista autónomico, clasificación que patrocina la Generalitat Valenciana, la Comunitat de l’Esport y a la Fundación Trinidad Alonso. Por su parte, la Fundació Caixa Rural y Proymec han obsequiado con el maillot azul de ganador de las metas volantes a Joan M. Benassar, del High Level Gsport .

. El maillot verde de la regularidad lo ha podido conseguir Ricard Fito, corredor del CC Lleida Desguaces Pedros, que a su vez ha sido el segundo de la clasificación a más de un minuto de Jiménez.

que a su vez ha sido el segundo de la clasificación a más de un minuto de Jiménez. De igual modo, Adrián Robledo (Ulevel Futamine) ha vestido en el podio final el jersey de mejor provincial de la mano del Ajuntament de Morella, junto a Quadis Marzá y ha sido el tercer clasificado con dos minutos de diferencia con el corredor del Extremadura.

ha vestido en el podio final el jersey de mejor provincial de la mano del Ajuntament de Morella, junto a Quadis Marzá y ha sido el tercer clasificado con dos minutos de diferencia con el corredor del Extremadura. Vigo Rias Baixas ha sido el mejor equipo de la general.

ha sido el mejor equipo de la general. El mejor local ha sido Héctor Domínguez.

Última jornada

La tercera etapa de este 78º Gran Premi Vila-real de Ciclisme ha transcurrido a una gran velocidad, ya que los ciclistas han tardado 2:47:29 en recorrer los 126,5 kilómetros que separan Morella de Vila-real y los 1.960 metros de desnivel acumulado.

Durante los primeros kilómetros se han producido los primeros intentos de fuga que no han conseguido fructificar. Hasta que Francisco Crespí, del Illes Balears Arabay, ha podido coger distancia y coronar el puerto de Culla, de segunda categoría en solitario.

No obstante, en las rampas de la ascensión, han saltado 14 corredores del pelotón, entre los que se encontraban Jiménez y Fito, que pronto lo han absorbido y han rodado juntos con buen entendimiento y poniendo distancia sobre el pelotón.

Pasada la localidad de l’Alcora y camino a Onda, Van der Wouden, Benassar, Juan Cano (Brocolí Mecánico) y Mario Fernández (Torres Sobato) han probado suerte y han podido dejar a sus 11 compañeros de fuga, que han llegado a Vila-real con tan solo 13 segundos de diferencia. El pelotón, ha puesto en serios apuros a cabeza de carrera y perseguidores en el transcurso de la carretera de Onda a Vila-real, pero no ha sido suficiente y a dos kilómetros de meta han lanzado la toalla y le han dado el aire suficiente a los cuatro de cabeza para llegar.

Finalmente, han entrado con tan solo 30 segundos de diferencia.

Agradecimientos

Así, finaliza la 78ª edición del Gran Premi Vila-real de ciclisme. Su director, Carles Falcó, ha agradecido “a todos los que hacen posible esta carrera su colaboración, ya que sin ellos no sería posible".

"Los patrocinadores, voluntarios y demás personal son fundamentales para poder seguir trayendo el mejor ciclismo élite y sub-23 a las calles de Vila-real”, ha recalcado.