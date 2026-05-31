La crónica del Amics Castelló-Albacete | El sueño del ascenso se convirtió en pesadilla (66-68)

Tristeza, desolación, impotencia y muchas preguntas sin respuesta. Ese fue el sentimiento que invadió al Amics Castelló y a todo el Ciutat tras un desenlace cruel. El sueño de regresar a Primera FEB acabó convertido en pesadilla, con dos eliminatorias de ascenso perdidas con la vuelta en casa. La primera, ante el Córdoba, ya fue un golpe muy duro. La de este domingo, ante el Albacete, ha sido un mazazo definitivo: el conjunto manchego celebró el ascenso sobre el parqué castellonense y junto a sus aficionados, mientras el Amics se quedaba otra vez a las puertas.

Aitor Aguirre

En el primer curso del club como sociedad anónima deportiva, este desenlace supone un contratiempo importante para el proyecto. Pero ahora, después del dolor, al conjunto castellonense no le queda otra que levantarse, recomponerse y volver a intentarlo la próxima temporada.

El Amics, que partía como favorito, necesitaba remontar seis puntos tras perder en tierras manchegas (70-64). Sin embargo, en el día menos oportuno llegó el día malo. De esos en los que no quieres ni levantarte de la cama. El inicio fue positivo e incluso llegó a voltear la renta, situándose nueve arriba. Sin embargo, un tétrico segundo cuarto puso las cosas muy complicadas en la segunda parte, con una desventaja de siete puntos. Los triples no entraban, las bajas de los dos pívots hacían mucha mella, el rival se encontraba cómodo con el colchón y al Amics le pudo la presión: se bloqueó y entró en un bucle. Lo intentó hasta el final, derrochando corazón y tirando de épica. No fue suficiente.

Stutz. / TONI LOSAS

Un inicio soñado

El encuentro arrancó lleno de tensión y con un Ciutat entregado. Los dos primeros triples errados de Pedro García y Joan Faner fueron un síntoma de lo que estaba por venir. 9 de 39 en triples. Un 23%. Así fue imposible. Sin embargo, un titánico Pedro García anotó el primer mate, respondido por un triplazo de Aguilar. Russell, el mejor de los locales con 38 puntos, anotó dos tiros desde el perímetro para dar la primera ventaja al equipo de Pichel (10-5). Todos creían en la remontada. Con el marcador moviéndose entre los tres y los seis puntos, un triple de Kobe y un dos más uno de Roger situaron la máxima del partido para los locales (21-12). Con +7 al final del primer cuarto, lo más difícil parecía hecho.

Bloqueo en el segundo cuarto

El encuentro entró en una fase de bloqueo en ambos lados de la pista. Pero un equipo salió del bucle y otro no. El Albacete fue sacando puntos, recortando la desventaja y desquiciando a su rival. Merlo y Reid hacían daño y el +7 pasó a ser un -6 con un segundo cuarto que fue determinante. Una losa demasiado grande para la segunda parte, pero todavía quedaban 20 minutos. Ni Faner, ni Roger, ni Stutz... ninguno estaba cómodo. Aun así, fue el estadounidense el que sacó un importante dos más uno. Tocaba marcharse al vestuario y reflexionar.

Desolación tras el partido. / Toni Losas

Arreón tras el descanso

El Amics empezó la segunda parte ahogando a su rival y con una mejor cara en ataque. Ignacio Rosa se hacía grande y el Ciutat se venía arriba con un tremendo parcial de 11-0 para situar el 40-35. Otra vez, cuando estaba hecho lo más difícil, se apagó la luz. El Albacete resistió al sofocón tras tirarse cinco minutos sin anotar. Sin embargo, el final del tercer cuarto echó por la borda gran parte de la remontada con un 0-8 demoledor (42-45). El Amics tenía que ganar el último envite de nueve puntos para forzar la prórroga.

El Albacete celebra el ascenso. / Toni Losas

A remolque... y fin al sueño

Un parcial que continuó en el inicio del último cuarto con un -17 demoledor. Los manchegos se pusieron +12 y dieron la estocada (42-54). Merlo sacó de quicio a Stutz, que cometió una antideportiva. No salía nada y Pichel recurrió a la presión a toda pista y a la épica. A base de entrega y de dos arreones de Newton y Russell, el Amics tuvo la opción de ponerse cuatro arriba a falta de dos minutos. No pudo ser y el Ciutat acabó desolado, entre lágrimas.