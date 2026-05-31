El equipo español de natación artística no gana, pero marca el camino al ritmo del 'Berghain' de Rosalía

Poco importó que el conjunto español concluyese en segunda posición la final de rutina acrobática tras un fallo en la última figura, ya que demostró este domingo en la Copa del Mundo de Pontevedra que es el rival a batir, tras deslumbrar al ritmo del 'Berghain' de Rosalía con una espectacular actuación, destinada a marcar un antes y un después.

El equipo español no sólo quiere ganar, sino revolucionar la natación artística y para ello, tras un año 2025 plagado de oros en Europeos y Mundiales, no dudó este curso en recluirse en el CAR de Barcelona y repensar todos y cada uno de los elementos que conforman este deporte.

Una labor de 'investigación y desarrollo', como la calificó la seleccionadora, Andrea Fuentes, que vivió un antes y un después con la irrupción de 'Berghain', el éxito planetario de la cantante Rosalía, que trastocó la ruta trazada del equipo español hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Una pieza épica, oscura y orquestal que mezcla ópera, rock sinfónico y trap, que dio origen a la espectacular rutina acrobática que el equipo español estrenó este domingo en Pontevedra en una competición oficial.

"Es mucho más sofisticada. La de Lady Gaga -la rutina acrobática con la que España se colgó el bronce en los pasados Mundiales de Singapur- era una fiesta. Esta tiene un punto profundo, de dolor y pena, y también de fortaleza y de superar retos. Llega más al alma", explicó Fuentes a la Agencia EFE al presentar la nueva coreografía.

Un ejercicio que se hizo viral a nivel mundial desde el momento en el que la Federación Española de Natación lo diera a conocer con un espectacular video que contribuyó a que se colgase, en un visto y no visto, el cartel de no hay billetes para la prueba de la Copa del Mundo de Pontevedra.

Un ambiente eléctrico

De hecho, de eléctrico puede calificarse el ambiente que se vivió en la piscina del Complejo Deportivo Rias do Sur de la capital pontevedresa en los momentos previos a la salida del equipo español.

Ataviados de negro, a diferencia del equipo B, que vestido de blanco presentó unos minutos antes la misma coreografía pero con una menor dificultad técnica, los integrantes del equipo español no tardaron en acaparar todas las miradas.

Empezando por Dennis González, que, todavía algo renqueante por la cirugía a la que se sometió en un hombro, había sido reservado durante los dos primeros días de competición para que brillase, como él sólo sabe, con la nueva rutina acrobática

Un ejercicio muy técnico, plagado de complejidades, como atestiguaban los 23,9490 puntos de grado de dificultad, con acrobacias por encima de los cuatro puntos, un registro que parecía hasta ahora sólo al alcance de chinas y rusas.

Un fallo final impidió la victoria

Pero esta España es insaciable y fue clavando, sin menguar por ello la expresión artística, su tradicional punto fuerte, una tras otra cada una de las acrobacias hasta llegar a la séptima y última.

Una elevación final que el conjunto español no pudo ejecutar correctamente, lo que no pasó inadvertido ni a los jueces ni a las nadadoras españolas, que nada más acabar el ejercicio y sin salir del agua la volvieron a repetir para demostrar que sí sabían hacerla.

Sin embargo, ya no sirvió de nada, porque los 117,4351 puntos que logró el equipo español en ejecución condenaron a las de Andrea Fuentes a la segunda posición con un total de 215,9351 unidades, casi un punto y medio menos que la sorprendente ganadora, Canadá, que se colgó el oro con una nota de 217,2892.

Una inesperada e intrascendente derrota que no puede ocultar los hasta seis dieces, cuatro en la ejecución y dos en la impresión artística, con los que los jueces premiaron la actuación española.

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Todo un aviso para Rusia, el rival con el que España se jugará el oro en los Europeos que se disputarán el próximo mes se agosto en París, que hace un mes se alzó en el estreno de su nueva rutina, 'Muñecas del caos', con la victoria en la prueba de la Copa del Mundo de Xian (China) con unos estratosféricos 227,9089 puntos.