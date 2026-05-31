Moreira a Márquez: "No sé cuánto tiempo vas a seguir, pero un día tengo que meterte la moto, quiero esa foto"

Historias dentro de la historia. Marc Márquez (Ducati), de 33 años y nueve veces campeón del mundo de motociclismo, vivió ayer una nueva y divertidísima experiencia en la carrera al ‘sprint’ que ganó Raúl Fernández (Aprilia) en el Gran Premio de Italia, que se celebra en Mugello.

Márquez tiene tres pilotos, tres grandísimos pilotos, tres auténticos campeones, como protegidos, muy amigos suyos los tres y, por descontado, tres muchachos que lo admiran y tienen su casa tapizada de posters del campeón de Cervera (Lleida).

Ellos son, por orden de edad, que no de importancia, Máximo Quiles, de 18 años y actual líder del Mundial de Moto3, que cuenta, además, con la ayuda a nivel profesional de Vertical, la agencia propiedad de los hermanos Márquez. Otro es el no menos campeón de Moto3, David Alonso, que corre en Moto2 en el equipo de Jorge Martínez ‘Aspar’. Y el tercero es el actual campeón del mundo de Moto2, el brasileño Diogo Moreira, llamado a ser uno de los grandes y, ahora, debutando en MotoGP de la mano del equipo LCR ‘satélite’ de Honda.

Pues bien, Moreira, que se entrena habitualmente con los hermanos Marc y Àlex Márquez, que los aprecia un montón, que los admira más y que no para de aprender de ellos, tuvo ayer una acción tremendamente histórica, inolvidable, y fue cuando, tras una salida espectacular de Márquez, el brasileño aprovechó para meterle rueda y superar a su amigo, maestro y protector.

"Le dije, Diogo creo que mañana vamos a estar más o menos juntos en la carrera al 'sprint' y el tío va y me dice 'pues, si estamos juntos, que sepas que te voy a meter la moto en cuanto pueda ¡quiero esa foto!' Pues ya la tiene", comentó Márquez entre carcajadas.

“Me lo esperaba, la verdad”, ha reconocido el líder de Ducati a El Periódico. “Es más, ayer viernes, a última hora de la tarde, una vez repasadas las hojas de tiempos y visto que teníamos, más o menos, el mismo ritmo, le dije ‘creo, Diogo, que vamos a estar por ahí, juntitos, tratando de asomar la cabeza delante“. Y Márquez reconoció que Diogo le dijo “sabes que si te pillo junto a mí voy a tratar de adelantarte porque vivo pendiente de tener esa foto, esa foto la tengo que conseguir, yo adelantando a Marc Márquez’. Y, mira, así ha sido, ya tiene la foto. La verdad es que, luego, cuando seis vueltas después logre adelantarle, me di cuenta que pilota de maravilla”.

Cuando le fuimos con la historia a Moreira, el joven brasileño, insisto, llamado a marcar una época en MotoGP, confesó que el viernes le había comentado a Marc que “no sé cuanto tiempos vas a seguir aquí, no sé cuando piensas retirarte, pero sí sé que un día, en cuanto pueda, he de meterte la moto, como poco una vez en mi vida y en MotoGP. Yo quiero esa foto y, si ocurre mañana (por el sábado), no pienso perder la oportunidad”.

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El sábado fue la primera vez. Habrán más. O no. Márquez empieza a sentirse mejor, pero Moreira no para de crecer. “¡ojalá, ojalá, nos volvamos a cruzar en la pista!”, sentenció el joven piloto brasileño. Solo para que se hagan una idea. Moreria, de 22 años, corre hoy su sexto gran premio en MotoGP; Márquez, el nº 211. Moreira suma 5 victorias en el Mundial; Márquez, 99. Y Moreira se ha subido al podio 13 veces; Márquez, 126.