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El prestigioso Torneo FIP-Automoción Cano KIA celebrado en Castellón ya tiene ganadores

Las parejas formadas por Martínez-Escena y Luna-Moragues alzan el título en Castelló

Los finalistas masculinos.

Los finalistas masculinos. / LA PLANA SPORT

Aitor Aguirre

Castellón

El Torneo FIP-Automoción Cano KIA bajó el telón este domingo en La Plana Sport Castellón con la disputa de sus finales, que pusieron el broche a una semana de gran pádel masculino y femenino. Daniel Luna y Nacho Moragues se proclamaron campeones en categoría masculina, mientras que Patricia Martínez y Claudia Escacena levantaron el título en el cuadro femenino.

Las finalistas del torneo.

Las finalistas del torneo. / TENIS DRIVE

La final masculina respondió a las expectativas y se resolvió por detalles. Luna y Moragues superaron a Aris Patiniotis y Thomas Leygue por un doble 7-6, en un duelo muy igualado que se decidió en los momentos clave de ambos sets. En féminas, Martínez y Escacena firmaron una actuación muy sólida para imponerse a Daniela Portilla y Claudia Ordóñez por 6-4 y 6-1.

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La cita reunió a casi 200 jugadores procedentes de diferentes federaciones nacionales e internacionales, con presencia de deportistas de países como Italia, Argentina, Chile, Portugal, Brasil, Ucrania, Bulgaria, Luxemburgo, Venezuela, Bielorrusia y Dinamarca, entre otros. El torneo repartió 8.500 euros en premios, además de puntos para el ranking internacional. Tras las finales se produjo la entrega de premios para cerrar esta edición.

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