La Scott Mediterranean Epic cierra la quinta edición por la puerta grande
Germán Císter y Laura Fernández vencen en la distancia Olímpica, mientras que Jorge Lluch e Ilse Geldhof se imponen en el Sprint
Oropesa del Mar despidió ha despedido este domingo la quinta edición del Scott Mediterranean Epic Triathlon 2026 con una espectacular jornada final en la Playa Verde. Las distancias Olímpica y Sprint pusieron el broche a un intenso fin de semana de competición, convivencia y pasión por el triatlón, en el que cerca de 1.500 deportistas participaron en las diferentes pruebas del programa.
Desde primera hora, cientos de triatletas tomaron la salida en una jornada marcada por la emoción y el gran ambiente. El público volvió a responder de forma notable y animó sin descanso a los participantes durante todo el recorrido.
Los ganadores
En la distancia Olímpica, Germán Císter Lázaro se llevó el triunfo masculino, mientras que Laura Fernández García se impuso en categoría femenina. En la modalidad Sprint, las victorias fueron para Jorge Lluch Álvarez e Ilse Geldhof, respectivamente, tras una competición muy disputada hasta los últimos metros.
La prueba volvió a exhibir músculo organizativo en una edición que confirma su crecimiento. La Playa Verde y la zona Expo fueron el punto de encuentro de triatletas, clubes, y aficionados, reforzando el vínculo de Oropesa del Mar con una competición consolidada. n
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