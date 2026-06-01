El centro deportivo la Plana Sport continúa creciendo: ¿Qué campus y torneos organizan este verano?
El espacio deportivo prepara una intensa programación estival con campus para niños, competiciones de tenis y pádel, piscina descubierta y oferta gastronómica
Con la llegada del verano, La Plana Sport Castellón se prepara para vivir unos meses de máxima actividad. Sus instalaciones, recientemente remodeladas, se han consolidado como un punto de referencia para los amantes del deporte, con una amplia oferta durante todo el año: 12 pistas de tenis de tierra batida, 8 pistas de pádel de cristal —dos de ellas panorámicas—, una pista de pickleball y un gimnasio en el que se realizan entrenamientos dirigidos.
A todo ello se sumará próximamente la apertura de la piscina descubierta, con zona de tumbonas, un atractivo más para disfrutar de la instalación durante verano. Deporte, ocio y descanso se darán la mano en un espacio pensado para todos los públicos.
Coincidiendo con el inicio de las vacaciones escolares, La Plana Sport pondrá en marcha sus campus multideporte, dirigidos a niños y niñas de entre 3 y 16 años. Los participantes, agrupados por edades, podrán disfrutar de una amplia programación de actividades lúdicas y deportivas.
El campus se desarrollará de lunes a viernes, de 8.50 a 15.30, con servicios de ludoteca y comedor para facilitar la conciliación familiar. Piscina, pádel, tenis, fútbol y muchas más actividades formarán parte de una programación pensada para que los más pequeños.
La inscripción ya está abierta. Para más información, los interesados pueden contactar a través del correo escuelas@tenisdrive.es, la web www.tenis.es o los teléfonos 964 228 321 y 685 110 509.
Torneos de pádel y tenis
El verano también llegará cargado de competición. Durante estos meses, La Plana Sport Castellón acogerá diferentes torneos con pruebas de todas las categorías. Entre ellas, se disputarán citas del Circuito Provincial de Tenis, así como competiciones pertenecientes a distintos circuitos nacionales.
La instalación mantendrá así su apuesta por el deporte de base, la competición amateur y los eventos de alto nivel, reforzando su papel como una de las sedes deportivas más activas de la provincia.
El FIP Bronze abre paso
Por otro lado, el pasado fin de semana concluyó en La Plana Sport el torneo internacional de pádel FIP Bronze, una cita que reunió a cerca de 200 jugadores procedentes de diferentes federaciones nacionales e internacionales y que ofreció un gran nivel de juego durante toda la competición.
En el cuadro femenino, el título fue para la pareja formada por Patricia Martínez y Claudia Escacena, mientras que en categoría masculina se proclamaron campeones Daniel Luna y Nacho Moragues. Esto no para y el próximo din de semana el Campeonato Provincial de Pádel por Equipos, clasificatorio para el Autonómico.
Bar restaurante con arroces
La Plana Sport Castellón completa su oferta con un bar-restaurante abierto durante todo el año. El espacio cuenta con terraza exterior y dos amplios salones climatizados, ideales tanto para comidas y encuentros de fin de semana. El restaurante ofrece cocina de calidad, con menú diario, menús de fin de semana y carta. Su gran especialidad son los arroces, aunque también cuenta con carnes, pescados y una amplia variedad de tapas y raciones. Mucho más que deporte.
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