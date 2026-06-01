Un equipo juvenil de Castellón hace historia logrando su primer ascenso a Liga Nacional
Lo consiguió el CF San Pedro, que se convertirá en el cuarto conjunto para la categoría en 2026/27
Pues no hay otro calificativo que el de histórico para calificar lo conseguido por el juvenil A del CF San Pedro esta temporada. Y es que este equipo, que ha estado entrenado por César Forcadell y con Néstor Querol de copiloto, ha logrado ascender por primera vez en su historia a la Liga Nacional Juvenil, que es la segunda categoría en juveniles. Y la próxima temporada competirá junto a los equipos B del CD Castellón, CD Roda y el Villarreal CF.
Logró ascender en una agónica eliminatoria a cara o cruz con el CD Intagnco, saldada con empate (1-1) en el Javier Marquina hace ocho días, y con el mismo marcador en la Ciudad Deportiva de Elche, en el campo Palmeral. Y caro. Se tuvo que recurrir a la tanda de los penaltis y ahí se hizo justicia y salió cara para el equipo azulón del Grao. Se impuso por 2-4 con protagonista especial. El extraordinario portero Álvaro Giménez. Se atrevió a lanzar el primero para su equipo y transformarlo en gol, pero es que además paró dos penas máximas: el segundo y cuarto lanzamiento de su rival.
Se pueden imaginar la alegría desbordante entre el equipo, los directivos desplazados y los numerosos aficionados y familiares que se desplazaron hasta tierras alicantinas. Se celebró por todo lo alto, y es que se sufrió mucho para alcanzar este histórico ascenso. Se quedó en el intento el Primer Toque, que no pudo cerrar con el ascenso su buena campaña, quedando eliminado a manos del Torrent B.
El juvenil A del CF San Pedro ve premiado el trabajo que se lleva realizando estas últimas temporadas en su cantera, formado este curso recién finalizado un gran bloque y con un cuerpo técnico liderado por César Forcadell, que tuvo de ayudante a un exfutbolista que colgó las botas no hace mucho: el ‘grauero’ Néstor Querol. Y un gran equipo que supo trabajar muy buen los partidos y no descolgarse de los primeros puestos de la tabla, en busca del ascenso directo (fue para el CD Castellón B) y asegurando plaza para el ‘play-off’.
Una temporada que se ha saldo con la disputa de 32 encuentros de liga, contando con los dos de la fase de ascenso, que acabaron con 16 triunfos, ocho empates y otras ocho derrotas. 67 goles a favor y 48 en contra. En la faceta anotadora destaca el ariete Iker Balaguer, autor de 11 tantos, por los 10 de Víctor Peris, y los 7 de Hugo González.
Ahora toca prepararse bien. Planificar el equipo, donde muchos chavales ya finalizan su etapa juvenil, y es que la Liga Nacional es una categoría muy exigente y donde hay muchos equipos B que indican que son muy jóvenes, pero con mucho talento porque tienen a su primer juvenil en División de Honor.
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