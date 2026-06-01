Un equipo juvenil de Castellón hace historia logrando su primer ascenso a Liga Nacional

Pues no hay otro calificativo que el de histórico para calificar lo conseguido por el juvenil A del CF San Pedro esta temporada. Y es que este equipo, que ha estado entrenado por César Forcadell y con Néstor Querol de copiloto, ha logrado ascender por primera vez en su historia a la Liga Nacional Juvenil, que es la segunda categoría en juveniles. Y la próxima temporada competirá junto a los equipos B del CD Castellón, CD Roda y el Villarreal CF.

Logró ascender en una agónica eliminatoria a cara o cruz con el CD Intagnco, saldada con empate (1-1) en el Javier Marquina hace ocho días, y con el mismo marcador en la Ciudad Deportiva de Elche, en el campo Palmeral. Y caro. Se tuvo que recurrir a la tanda de los penaltis y ahí se hizo justicia y salió cara para el equipo azulón del Grao. Se impuso por 2-4 con protagonista especial. El extraordinario portero Álvaro Giménez. Se atrevió a lanzar el primero para su equipo y transformarlo en gol, pero es que además paró dos penas máximas: el segundo y cuarto lanzamiento de su rival.

El héroe Álvaro Giménez, sin camiseta, rodeado de sus compañeros Noa Castellón y Lluc. / CF San Pedro

Se pueden imaginar la alegría desbordante entre el equipo, los directivos desplazados y los numerosos aficionados y familiares que se desplazaron hasta tierras alicantinas. Se celebró por todo lo alto, y es que se sufrió mucho para alcanzar este histórico ascenso. Se quedó en el intento el Primer Toque, que no pudo cerrar con el ascenso su buena campaña, quedando eliminado a manos del Torrent B.

El juvenil A del CF San Pedro ve premiado el trabajo que se lleva realizando estas últimas temporadas en su cantera, formado este curso recién finalizado un gran bloque y con un cuerpo técnico liderado por César Forcadell, que tuvo de ayudante a un exfutbolista que colgó las botas no hace mucho: el ‘grauero’ Néstor Querol. Y un gran equipo que supo trabajar muy buen los partidos y no descolgarse de los primeros puestos de la tabla, en busca del ascenso directo (fue para el CD Castellón B) y asegurando plaza para el ‘play-off’.

El ténico César Forcadell, roeado de sus pupilos al poco de finalizar la exitosa tanda de penaltis. / CF San Pedro

Una temporada que se ha saldo con la disputa de 32 encuentros de liga, contando con los dos de la fase de ascenso, que acabaron con 16 triunfos, ocho empates y otras ocho derrotas. 67 goles a favor y 48 en contra. En la faceta anotadora destaca el ariete Iker Balaguer, autor de 11 tantos, por los 10 de Víctor Peris, y los 7 de Hugo González.

Ahora toca prepararse bien. Planificar el equipo, donde muchos chavales ya finalizan su etapa juvenil, y es que la Liga Nacional es una categoría muy exigente y donde hay muchos equipos B que indican que son muy jóvenes, pero con mucho talento porque tienen a su primer juvenil en División de Honor.