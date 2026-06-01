El exjugador del CD Castellón que estuvo en 'La Casita' en el concierto de Bad Bunny en Madrid

La gira de Bad Bunny en España ha convertido a ‘La Casita’ en uno de los grandes focos de atención de sus conciertos. El espacio, integrado dentro de la escenografía del artista puertorriqueño, funciona como una especie de zona privilegiada desde la que algunos invitados y rostros conocidos viven el espectáculo de una forma muy especial.

En los últimos días, esa ‘Casita’ ha ganado protagonismo casi tanto como el propio escenario principal. Por ella han pasado celebridades, artistas y personalidades seleccionadas por el entorno del cantante, en una dinámica que ha generado expectación, comentarios en redes sociales y también cierta polémica por su carácter exclusivo.

Compatriota de Bad Bunny

Entre los invitados que se dejaron ver en ese particular rincón del show estuvo Jeremy de León, futbolista puertorriqueño y exjugador del CD Castellón. Su presencia llamó la atención entre los aficionados albinegros, que reconocieron a un jugador que pasó por Castalia antes de dar el salto al Real Madrid Castilla. Estuvo, por ejemplo, al lado de la actriz Ester Expósito y de la empresaria Marta Ortega.

La explicación más probable a su presencia en ‘La Casita’ de Bad Bunny está en sus raíces. Jeremy de León nació en San Juan, Puerto Rico, el mismo país que Bad Bunny, y su participación en el espacio VIP del concierto encaja con el marcado componente puertorriqueño que el artista ha querido imprimir a esta parte del espectáculo.

Trayectoria con el CD castellón

De León llegó al CD Castellón en el mercado de invierno de la temporada 2021-22 para incorporarse al Juvenil A. Su impacto fue inmediato: marcó 13 goles y fue uno de los grandes protagonistas del ascenso del equipo a División de Honor. Aquel rendimiento le abrió rápidamente la puerta del primer equipo, con el que debutó en Primera RFEF cuando aún era menor de edad.

En la temporada 2022-23, el atacante puertorriqueño se asentó en dinámica del primer equipo albinegro. Disputó 26 partidos de liga regular y anotó un gol, además de tener protagonismo en el playoff de ascenso a Segunda División. En aquella fase, fue titular en los cuatro encuentros del Castellón y marcó un tanto decisivo ante el Deportivo de La Coruña en Castalia.

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Jeremy de León, en un partido en Cáceres. / Carlos Gil

Su proyección no pasó desapercibida. En enero de 2024, el CD Castellón anunció su traspaso al Real Madrid, poniendo fin a dos temporadas y media del jugador en la entidad albinegra. Desde entonces, De León continuó su carrera vinculado al club blanco y posteriormente salió cedido al Hércules, sin perder la conexión con una etapa en Castellón que marcó su crecimiento en el fútbol español.