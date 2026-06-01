La felicitación del Ayuntamiento de Castellón al Facsa Playas Castellón por su reciente logro

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, junto con la concejala de Deportes, Maica Hurtado, recibió ayer en el Ayuntamiento al presidente del Facsa Playas de Castellón, Toni Escrig, así como a una representación de deportistas del club, tras los recientes éxitos conseguidos en el Campeonato de Europa de Clubes de Atletismo, celebrado en las instalaciones deportivas municipales de Gaetà Huguet. El consistorio entregó al club una placa en reconocimiento a los logros obtenidos en esta competición, en la que el equipo masculino del Playas logró la medalla de plata y el conjunto femenino consiguió la medalla de bronce.

El acto sirvió para poner en valor la trayectoria de uno de los clubes más laureados del atletismo nacional y europeo, así como su capacidad para seguir llevando el nombre de Castellón a lo más alto. Los resultados obtenidos en Gaetà Huguet vuelven a confirmar el peso competitivo de la entidad, que ha convertido la ciudad en un referente del atletismo gracias al trabajo de sus deportistas, técnicos y dirigentes. Y los muchos títulos.

Toni Losas

Carrasco felicitó al conjunto playero tanto por los resultados deportivos como por «el éxito organizativo de la prueba, la respuesta del público asistente y el magnífico ambiente vivido durante toda la competición».

Para la alcaldesa, la celebración de un campeonato de esta envergadura «no viene sino a refrendar que la apuesta que ha realizado este equipo de gobierno por el mantenimiento y la mejora constante de todas las instalaciones deportivas permite que campeonatos de esta índole se celebren en unas condiciones magníficas para la práctica del deporte».

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Además, el torneo volvió a proyectar la imagen más allá de sus fronteras. Doce equipos de toda Europa y cerca de 1.000 personas, entre deportistas, técnicos y acompañantes, disfrutaron de una ciudad volcada con el atletismo, con una notable repercusión también en hoteles, restaurantes y comercios. Un fin de semana que confirmó a Castellón como capital del deporte y al Facsa Playas como uno de sus grandes embajadores.