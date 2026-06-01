"Siempre estaba con Messi pero me escapaba y no iba a clase. Me faltó cabeza, si pudiera volver atrás hubiera llegado al primer equipo del Barça"

Gabriel Santiago Fernández 'Baby' trabaja actualmente como operario de limpieza urbana. A sus 40 años nos atiende con la misma ilusión que respondía a las preguntas de Barça TV cuando despuntaba en la cantera del Barça. Durante siete temporadas (1997-2004) se convirtió en uno de los mejores '9' de La Masia pero las circunstancias le alejaron del sueño de convertirse en jugador profesional. Baby abre su corazón para el ADN Masia de Sport. Su testimonio es una buena lección de vida para reflexionar sobre el fútbol y la vida.

Más de 20 años después volvemos a hablar. Nunca olvidaré de la entrevista que te hice en Barça TV en la que me explicaste que tu objetivo era ser jugador profesional para sacar a tu familia de la pobreza.

Me acordaba mucho de la entrevista que me hiciste, Jaume, en Barça TV y la tengo muy presente. La recuerdo perfectamente, te hablé de que quería sacar a mi familia de la pobreza porque era lo que pensaba y sentía en aquel momento. Era mi ilusión. Yo jugaba al fútbol mientras mis padres trabajaban en los mercados y trataban de sacar una familia adelante con cinco hijos. Yo desde alevín ya conocí a Miguel Ángel quién es quién me crió pero yo jugaba así porqué quería sacar a mi familia hacia adelante.

"Marqué seis goles al Barça cuando jugaba en el Sant Gabriel y me ficharon. Adaptarme a La masia me costó mucho y lloraba cada día"

¿Como llegáste al Barça?

Yo jugaba en el Sant Gabriel. Nos enfrentamos en la liga al Barça en nuestro campo y ganamos 3-1 y marqué los tres goles. Posteriormente en el campo del Barça empatamos (3-3) y yo volví a marcar los tres goles. El entrenador del Barça era Rodolf Borrell y con Serra Ferrer decidieron ficharme. Hablaron con Miguel Ángel y Serra Ferrer y él pactaron que me fuera a vivir a la residencia de La Masia. Mi vida era difícil ya que estaba por la calle y no estudiaba. Me costó adaptarme mucho a La Masia.

Baby, en la izquierda, cuando jugaba con el Cadete A del Barça / Valentí Enrich

¿Es más difícil siendo de etnia gitana triunfar en el fútbol?

Yo tengo que decir que nunca he tenido un compañero que me dejara al lado por ser gitano. Yo solo tenía 11 años y en La Masia me acogieron muy bien. Recuerdo que estaba Haruna Babangida y tanto él como Juanito me cuidaban mucho. Nunca noté ningún desplante. Reconozco que me costó mucho porque yo estaba acostumbrado a vivir en la calle y no ir al colegio. En la Masia hay unas normas y unos horarios muy marcados y a mí eso me costaba mucho. Lloraba mucho y Miguel Ángel me tenía que buscar y lo seguía intentando.

Con Messi coincidí en el Juvenil A. Yo jugaba de 9 y él de mediapunta. Lo que hace ahora ya lo hacía entonces, cogía el balón y se iba de tres o de cuatro jugadores.

¿Te considerabas el crack de aquella generación del 86?

Mis mejores amigos eran Marc Martínez y Lluís Sastre. De mi quinta vino luego Paco Montañés y otros jugadores como Borrego. Aquel equipo del Barça era un equipazo y yo era el que desatascaba los partidos ya que tenía capacidad goleadora. Finidi, Sastre, Marc eran muy buenos. Tengo un gran recuerdo de todos ellos y mantenemos un grupo de wats y hablamos mucho. Nos ayudamos y aconsejamos. Después de tantos años mantener el contacto no tiene precio.

Gaspart y Rojo hablan mientras Baby lo mira en segundo plano / Valentí Enrich

También coincidiste con Messi

Con Messi coincidí en el Juvenil A. Yo jugaba de 9 y él de mediapunta. Lo que hace ahora ya lo hacía entonces, cogía el balón y se iba de tres o de cuatro jugadores. Enseguida lo subieron de categorías y fue escalando hasta el infinito.

¿Cuál era tu relación con Leo?

La verdad es que teníamos buen feeling y hacíamos buenas migas. Íbamos juntos a todos lados. Él era muy tímido y apenas hablaba. En la clase nos sentábamos juntos, dormíamos en la misma litera en La Masia. Nos llevábamos muy bien. Yo era todo lo contrario que él a nivel de carácter pero nos sentíamos a gusto juntos e íbamos a todos lados los dos. Íbamos al kiosko a comprar la revista Barça y nos comprábamos también bolsas de patatas.

Baby jugó con Oriol Riera, paco Borrego, Montañés, Carlos Alonso y muchos otros / Valentí Enrich

¿Te controlaban mucho los responsables de La Masia?

Cuando llegué, en La Masia los responsables eran el señor Farrés y su hijo Joan. Luego vinieron Carles Folguera y Rubén Bonastre. Ellos hablaban mucho conmigo y me aconsejaban mucho pero cuando cogía el autobús para ir al colegio me bajaba enseguida y no iba a clase. Desde la escuela llamaban a La Masia para informar que no me había presentado a clase pero yo decía que sí. En realidad hacía vida por la calle. Hace poco hablé con Rubén Bonastre y me dijo que les di muchos dolores de cabeza.

Baby habló claro en el ADN Masia / Sport

¿Peligró tu continuidad en la residencia de La Masia?

La gente que estaba en La Masia me daba mucho cariño y no me dejaban de lado por ser gitano. Me protegían mucho pero yo era muy travieso. No era malo porque nunca lo he sido pero me escapaba también por las noches y me daba paseos por allí. Nunca peligró mi presencia en La Masia. Nunca me amenazaron con echarme. No sé si es que me lo montaba muy bien o es que se dejaban engañar, realmente lo desconozco.

Nunca peligró mi presencia en La Masia aunque no iba a la escuela y me escapaba por las noches. Nunca me amenazaron con echarme. No sé si es que me lo montaba muy bien o es que se dejaban engañar, realmente lo desconozco

¿Cambiarías muchas cosas ahora?

Yo en aquel momento era demasiado pequeño. Ojalá pudiera volver atrás con la cabeza que tengo ahora. Lo mío era jugar, jugar y poco más y no pensaba en ser profesional. A veces que te lo den todo hecho no es bueno. Que te digan que eres el mejor provoca que no te des cuenta demasiado de nada. Iba al día. En el fútbol la disciplina es mucho y saber lo que hay que hacer y cuidarse es fundamental. Respetar las horas de sueño, las comidas y todo esto es mucho. Hoy en día el fútbol es más físico y mis ídolos que eran Romario y Laudrup no sé si encajarían en este fútbol de hoy. A un jugador como era yo no sé si lo pondrían a jugar. Ahora parece que el bueno es el que corre mucho y yo corría poco. Ahora veo poco fútbol porque me encorajo porque veo pocos equipos que juegan al fútbol de verdad. El Barça es de los pocos equipos que juegan el futbol que a mí me gusta. Sabe a que juegan pero veo muy pocos equipos así.

Baby entre Montañés y 'Finidi' Torrejón en el Cadete B / Valentí Enrich

¿Te recuerda el fútbol de Lamine al tuyo al ser muy de calle?

Por eso es diferente a los demás. El jugador de calle se nota rápido. El talento de la calle es especial. El buen jugador tiene que salir de la calle. Yo le recomiendo a todos los padres que no mimen a sus hijos y los dejen jugar en la calle. Regatear se aprende en la calle y la chispa e inteligencia se aprende allí. y Lamine Yamal tiene todo esto, tiene el fútbol callejero dentro. El fútbol es calle. Luego está la táctica y todo lo que queras pero lo fundamental es saber jugar tres contra uno en la calle.

¿Qué relación tienes actualmente con el fútbol?

Me encantaría vivir del fútbol o estar vinculado a algún proyecto pero me cuesta mucho. Yo trabajo por las mañanas des de las siete. Tengo tres hijos y para mí el evangelio es fundamental. Dios es lo primero y vamos a una iglesia a las siete de la tarde. Si tuviera que entrenar no lo podría compatibilizar y se me hace imposible.

Recomiendo a los niños que jueguen en la calle. El fútbol de verdad es el que se aprende en la calle. Lamine representa este tipo de futbolista

¿En algún momento te arrepientes de haber jugado en la cantera del Barça?

Estoy muy pero muy orgulloso de haber estado en La Masia. E insisto en que si pudiera volver atrás en el tiempo y daría una mano para que esto sucediera estoy seguro de que llegaría al primer equipo. Porque antes que Bojan y todos los que han tenido oportunidades estaba yo. Estoy seguro de que hubiera llegado. Mantenerse es otra cosa pero llegar seguro que sí. Me faltó ser profesional y cuidarme. Me faltó cabeza, yo no sabía lo que quería. Sabía que quería jugar al fútbol pero no tenía mentalidad adulta. Era un niño y me faltó experiencia y formalidad.

¿Qué le dirías a una promesa de La Masia que piense que triunfará solo con su talento sin necesidad de un gran esfuerzo?

Si piensa alguien así está equivocado. El Barça cuenta con tantos jugadores que si no es uno será otro. Te salen 40 mil pero lo que marca la diferencia es el día a día y la fuerza mental. El Barça no te exige estar a medias porque si no das el 100% llega otro y demuestra más que tu. Si alguien se cree que es el mejor y no se esfuerza en el Barça dura poco.

Baby recuerda con cariño su paso por La Masia / Sport

¿Cómo recuerdas tu marcha del Barça?

Mi salida del Barça fue difícil. Estuve siete años y lo jugaba todo pero de golpe empecé a no jugar. Vinieron responsables nuevos y dejé de participar. Cuando el partido se complicaba entonces salía y rendía bien pero al siguiente partido seguía sin ser titular y así que decidí irme. El Barça me ofreció renovar pero yo insistí en irme y opté por ir a la Damm. Fuera del Barça me cambia la vida por completo. el nivel ya no es el mismo. El Barça es el mejor club del mundo. Yo soy culé hasta la muerte. Es el mejor club en todos los aspectos. Hay clubs que te tratan muy bien pero la diferencia es enorme.

Me rompí la tibia en un partido que jugué en la calle con mis primos y lo perdí todo. Estaba todo pactado con el Mallorca pero decidieron no ficharme tras sufrir una lesión grave

¿Te faltó suerte cuando lo tenías todo hecho con el Mallorca y se frustró tu pase allí?

Yo estaba en el Almería y después de tres años me querían renovar. Serra Ferrer me conocía del Barça y acababa de comprar el Mallorca. Él habló con Miguel Ángel y mi representante Horacio Gaggioli y estaba todo acordado. Las condiciones de vida, el contrato, todo. De hecho firmaron todas las partes pero solo faltaba yo que tenía que hacerlo cuando llegara a Palma. Unos días antes de viajar decidí jugar un partido en la calle con mis primos y en la calle voy a chutar uno se tira y me da y me rompí la tibia. Lo perdí todo porque yo no había firmado. El Mallorca decidió no ficharme. Yo tardé más tiempo del normal en volver porqué caí en una depresión y en esa época mi padre tuvo un accidente. Con una lesión de seis meses me tiré dos años para volver a jugar. Se me había pasado el tren. Luego jugué en el Formentera un año y acabé muy bien y firmé con el Rubí y fui jugando en Tercera o Primera catalana hasta acabar en la Grama.

Tu historia daría para que fueras a La Masia y le dieras una charla con tu experiencia a los actuales residentes