Los 'play-offs' de ascenso del fútbol regional al rojo vivo y con marcadores muy ajustados para los equipos castellonenses
El Nules CF, que perdió 4-1 en el campo del Almoradí, es el que peor lo tiene para ascender
El CF Nules, que lucha por ascender a Lliga Comunitat, tendrá que apelar a la épica para darle la vuelta a su eliminatoria contra el CD Almoradí, tras perder en la ida en tierras alicantinas por un contundente 4-1. El único gol nulense fue anotado por Marcos Amiguet.
Para ascender a Primera FFCV habrá emoción en el partido de vuelta entre el Oropesa CF y el Almenara Altético. En La Corona vencieron los oropesinos por 1-2 con goles de Wasim El Ghoufairi y Adrián Monzonís, pera voltear el tanto inicial del local Juan Llacer.
Por lo que concierne al ‘play-off’ de ascenso a Segunda FFCV, el CD Benicásim obtuvo un esperanzador empate (1-1) en el campo del UD Calpe B, tras adelantarse en el marcador con gol de Mario Alberto Álvarado. El CD Catí, por su parte, con un solitario gol de Nicolás Ortiz, se impuso al CF Atlético Campanar en el municipal Santa Ana (1-0).
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