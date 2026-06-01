Sergio Ramos: "Sigo en Sevilla para cerrar la venta del club, el tiempo corre en contra y la ampliación de capital hay que hacerla antes del 30 de junio"

Sergio Ramos ha querido explicar su versión sobre la no compra del Sevilla Fútbol Club. El exfutbolista ha comparecido en el hotel Eurostars Torre Sevilla ante los medios de comunicación tras finalizar el periodo de exclusividad este pasado domingo. Este mismo lunes, los accionistas principales de la entidad nervionenses hicieron un duro comunicado contra el camero acusándolo de fraude y daños y perjuicios.

Discurso inicial: "Buenas tardes. Vengo a hablar únicamente del Sevilla Fútbol Club hasta donde pueda, por razones de confidencialidad en la que no voy a poder entrar detalladamente. Viendo el comunicado y la advertencia de los accionistas, quiero dar la cara y transmitir todos los detalles en primera persona. Tengo un vínculo muy especial en el Sevilla Fútbol Club, que entendemos que es el mejor para que el Sevilla recupere el lugar que corresponde. Todo el mundo sabe la situación que atraviesa la entidad y es muy delicada, tiene pérdidas acumuladas importantes como se puede comprobar en las cuentas el club y así como pérdidas recurrentes. Nuestro grupo inversor y Five Eleven han tenido como objetivo la viabilidad futura, los parámetros y la información ha ido variando por ambas partes. En la negociación, las posturas han variado, no solo por nuestra parte. Al principio se ofreció 3.175 euros por acción adquiriendo el 85% del club. Se adaptó porque se recomendaba una ampliación de capital de 120 millones y no de 80. Con la propuesta final queremos garantizar la viabilidad financiera del club, por eso subimos la ampliación de capital. La única diferencia es que el pago de las acciones se hará en dos partes. No tenemos respuesta desde el miércoles. Yo sigo aquí en Sevilla y estoy dispuesto a escucharlos".

Comunicado de los accionistas: "Lo único que puedo decir es que estamos muy tranquilos y no hemos incumplido ningún término de la LOI, ahora aclararemos en qué punto nos hemos quedado. SPA no se ha llegado a firmar, por ello estamos dentro de la legalidad, que esperamos que nos lo pasaran y no se ha producido. Sin el SPA no se puede ir a la notaría".

Términos utilizados por el Sevilla de "engaño" en comunicado y cifras similares: "Siempre he mantenido el respeto, palabras fuera de tono y de lugar, pero respeto que cada uno use las que considere. Nosotros hemos hecho lo que nos han indicado desde LaLiga y nuestros inversores. El Sevilla necesita una ampliación de capital de 120 millones, por ello les pido que se amplíe el capital para velar por la viabilidad del club, entiendo que con un formato de operación apalabrada y entiendo que tengan esa reacción. Pero si lo más importante es el Sevilla le pido que nos ayuden. No estamos robando ni engañando, os decimos que nos ayudéis a sanear al club. Lo van a cobrar algo más tarde, pero el Sevilla hace un análisis y cuentan que nos hemos dado cuenta recomendados por Liga y asesores la modificación final".

Five Eleven y DMI: "DMI ha estado conmigo desde el principio y otra cosa es que se desvirtúe la realidad. El dinero estaba totalmente por parte del Banco Santander y otro banco internacional. Ilimitado, que quede claro. Si esto no se da es porque habrá una ampliación de capital de 120 millones y llegue una oferta superior a la nuestra".

Nueva llamada: "Me gustaría, vine el martes, sigo en Sevilla y tendiéndoles el brazo porque nuestra oferta es buena para los accionistas y para la viabilidad del club. El objetivo que tenemos es cerrar la transacción, el tiempo corre en contra, en el plano deportivo vamos muy retrasados y es igual de importante que el económico".

Más de la negociación: "Hay unos plazos de exclusividad que se ha esperado a que termine, hoy nos han mandado un correo tras él. La negociación tiene mucha complejidad porque son muchos accionistas y es difícil poner de acuerdo a todos, creo que lo más importante es mirar por el Sevilla Fútbol Club y necesitamos un cambio grande en todos los aspectos".

Planificación deportiva: "El tiempo corre en contra, la ampliación hay que hacerla antes del 30 de junio, me gustaría que se resuelva cuanto antes, pero debe resolverse antes la venta y transacción del club. Sigo aquí para cerrar la venta del club".

Comunicado del Sevilla contrasta con la propuesta que presenta Ramos: "Por hacer autocrítica podría haber salido a hablar antes para aclarar la propuesta y en base a la negociación me veo obligado a contar la propuesta. Antes de romper relaciones quiero que el sevillismo sirva cuál es la oferta que tenemos encima de la mesa. Esta operación también puede servir para unir a los que no estaban enlazados, pero mi prioridad es la que hicimos hace dos semanas y la que hemos adaptado con Liga y asesores".

Discurso al aficionado: "Nosotros y yo personalmente sigo muy ilusionado con la compra del club y por el crecimiento que creo que tiene que tener el Sevilla. Tenemos buena solidez de ruedas de prensa y el fútbol me ha llevado, no un máster, pero casi, a este tipo de presiones. Es muy personal esta, la oportunidad de ayudar al club de tus amores. Seguimos estando aquí con la ilusión de que se puede hacer aunque no sea en un cobro y sea en dos. Debe de haber pocas cosas menos ilusionantes, no sólo de vender, si no de ayudar a los nuevos propietarios en la venta del club. Notas no solo la necesidad, el cariño y la ilusión con el que me tratan por estar vinculado al Sevilla".

No del Sevilla: "No sabemos si les convence, no nos han contestado, que estábamos bajando la acción y era un despropósito y por eso quería enseñar la oferta y estamos en disposición de seguir con esta base como propuesta, debemos sentarnos esta semana y cerrar el acuerdo. No podemos permitir que se hable de una oferta que no es y queremos enseñar la realidad de la oferta".

Cambio de socios: "Nosotros somos gente que se viste con los pies, somos leales y venimos con los mismos socios que nos vamos, Si mejoran la que ponemos me alegraré si hace una oferta mejor de la nuestra, nos alegraremos todos como sevillista. Entrar un nuevo socio son 4 o 5 meses con una Due Dilligence. Nosotros tenemos principios, valores y nos subimos al barco con los mismos que se bajan".

Sergio Ramos tiende la mano: "A lo largo de mi carrera, no me puedo quejar, hemos conseguido una marca y un legado que tengo, la transparencia. Que se me vincule al Sevilla es porque yo quiero, la verdad tiene solo un camino, y ese legado que pones en juego solo puede ir a favor. Me he visto, no forzado, pero con la necesidad de salir a contar realmente la verdad, aquí estoy dando la cara y es lo que nos ha diferenciado desde que debuté con 17 años en el Sevilla".

Posibilidad de Monchi: "Con Monchi mi equipo me diría que no venimos a hablar de otra cosa. Monchi es buen amigo, sabe lo que ha sido y la importancia que tenemos, ha decidido dar ese paso y el día que se dé tenemos un desarrollo deportivo con nombres muy importantes que nos ayudarán a levantar el Sevilla. He estado en muchas ligas y tengo poder y convencimiento de traer a gente que le vendría muy bien al Sevilla. Sí que es cierto que es un proyecto muy ilusionante".

Inversores, Five Eleven y DMI, pérdida o ganancia de protagonismo: "Está dentro del proceso de negociación y es algo que se define entre socios, pero ni se cayó uno u otro, hay informaciones que se deforman y hacen ver diferente el proyecto nuestro. No hemos ido a notaría, no tenemos el convencimiento al 100% de que las acciones están libres de carga".

Diferencia de ofertas: "Con la primera oferta que hicimos hace dos semanas, se queda en 328 millones de euros. Como estaríamos comprando el 85% se llevarían con 279 millones de euros con una ampliación de 80 millones. La segunda entre 105 y 141 millones y la ampliación de capital pasa de 80 a 120 millones, lo cobrarían en dos partes y en el global serían 5 millones, porque compraríamos el 60-67% y la otra parte hasta el 85% es un pago garantizado al 100% en el contrato el día que se firme, 3175 por acción".

Un cambio únicamente de 5 millones de euros: "Supuestamente sí, son 5 millones de euros, yo no puedo entrar ni el precio de la acción se ha bajado, se paga en dos partes garantizados y mantenido el precio de la acción, que es una manera de involucrarlos en reflotar el club. Aplazar y cobrarlo más tarde para que me ayuden".

Grandes accionistas comprando más acciones: "Somos de Sevilla nos conocemos todos y nos enteramos. No puedo contestar a eso, pero Sevilla es un pueblito y nos conocemos todos. Nosotros nos hacemos cargo de la ampliación de capital, necesaria para la viabilidad del club".

Dudas del futuro del Sánchez-Pizjuán: "Tanto el tema del estadio como el cargo que voy a tener o no, no ha sido la prioridad, se han comentado algunas cosas pero no hemos perdido el tiempo en valorar la venta del estadio o la ciudad deportiva. No ha llegado el momento de comentar eso".

Cambios en las ofertas: "Se están adaptando, no cambiando. Cuando llegas al final de una transacción de 450 millones empiezas a desglosar toda la operación, LaLiga hace hincapié y te pone todo encima de la mesa. Antes pensábamos que esa era viable y en la última semana te dice LaLiga que no era viable y era necesaria una ampliación de capital de 120 millones. La primera opción no es viable a día de hoy porque con 80 no es suficiente. No se nos ha contestado. Esta es la oferta que nos encaja y tenemos que hablar, estamos para negociar fuera del periodo de exclusividad que no me preocupa, pero cada día que pasa preocupa al futuro del Sevilla".

Quiebra técnica o causa de disolución: "El club tiene unas pérdidas acumuladas importantes en la última temporada así como las recurrentes previstas en los últimos años. Les hacemos una propuesta interesante para la viabilidad del Sevilla en los próximos 5 o 7 años".

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Finalmente, Sergio Ramos, ya con la rueda de prensa terminada, dejó claro que no tendría problema en salir de nuevo: "He tardado cuatro meses en hablar, si tengo que volver a salir si hay algún cambio relevante no tengo ningún problema en hacer otra conferencia de prensa y ayudar al Sevilla en este proceso".