Burriana nada, pedealea y corre hacia una Infintri Triathlon Festival sin precedentes: ¿Sabes por qué?

Burriana se convertirá el sábado en el epicentro del triatlón con la celebración de la quinta edición del Infinitri Burriana Triathlon Festival. La cita llega con cifras históricas, tras alcanzar los 1.100 participantes inscritos y colgar el cartel de no hay billetes varias semanas antes de la prueba.

El dato supone un crecimiento cercano al 68% respecto a la edición de 2025, cuando participaron 655 triatletas, y confirma la consolidación del evento como una de las pruebas de referencia dentro del calendario nacional.

La prueba contará con cuatro modalidades: Half, con 1,9 kilómetros de natación, 84 de ciclismo y 21 de carrera ; Aquabike, con 1,9 kilómetros de natación y 84 de ciclismo; Olympic+, con 1,5 kilómetros de natación, 42 de ciclismo y 14 de carrera; y Short, con 1 kilómetro de natación, 21 de ciclismo y 7 de carrera. Ahí es nada.

Esta variedad de distancias ha convertido la cita en una auténtica fiesta del triatlón, capaz de reunir en una misma jornada tanto a deportistas debutantes como a triatletas experimentados.

Los datos de participación reflejan el importante atractivo turístico y deportivo que ha adquirido la prueba. Del total de inscritos, el 93,5% procede de fuera de la provincia , el 63,5% llega desde fuera de la Comunitat Valenciana y el 8,3% a internacionales. En total, estarán representadas 25 nacionalidades, una cifra que confirma la proyección del evento.

Imagen de la pasada edición. / MEDITERRÁNEO

Así será el recorrido

El centro neurálgico será nuevamente la Playa del Arenal, galardonada con Bandera Azul, donde se desarrollará el segmento de natación. El recorrido ciclista transcurrirá por las avenidas de la ciudad y por la autovía CV-18, con un circuito rápido. Por su parte, la carrera a pie discurrirá por el entorno del Paraje Natural Municipal Clot de la Mare de Déu, uno de los espacios más singulares de la Plana Baixa, donde los triatletas correrán rodeados de vegetación.

Elogios de la Diputación

Por su parte, la Diputación Provincial de Castellón puso en valor la prueba como escaparate turístico y deportivo. Andrés Martínez, vicepresidente y responsable del área de Turismo, destacó su impacto en la economía local y su papel para reforzar la ciudad como destino de turismo deportivo.

Más allá de lo competitivo, el Infinitri Burriana Triathlonse ha consolidado como una experiencia llena de diversión. El tradicional Infinitri Village, situado junto a la meta, reunirá música, gastronomía, zona de recuperación, expositores y actividades para todos los públicos convirtiendo la jornada en una fiesta del deporte. n