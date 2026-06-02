Castelló ya tiene un récord mundial: el 26:31 de Kejelcha en la 10K Facsa de 2025 entra en la historia: ¿por qué más de un año después?
World Athletics oficializa la marca del etíope tras la anulación del récord de Kipruto y eleva a Castelló a la élite mundial del 10K
La 10K FACSA Castelló ya tiene oficialmente un récord mundial. World Athletics ha reconocido como nueva plusmarca universal de los 10 kilómetros en ruta el tiempo de 26:31 firmado por el etíope Yomif Kejelcha en la edición de 2025 de la prueba castellonense.
El registro, conseguido el 16 de febrero de 2025, pasa a ser la mejor marca de la historia después de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo confirmara la invalidez del anterior récord, que estaba en posesión del keniano Rhonex Kipruto.
El hito refuerza el prestigio internacional de la 10K FACSA Castelló, consolidada como uno de los circuitos más rápidos del mundo. De hecho, tres de las cinco mejores marcas mundiales de todos los tiempos en 10 kilómetros en ruta se han conseguido en Castelló, según la clasificación histórica oficial de World Athletics.
Este récord mundial masculino se suma al récord mundial femenino logrado en 2022 por la etíope Yalemzerf Yehualaw, que completó la distancia en 29:14, también en la prueba castellonense. La próxima edición de la 10K FACSA Castelló se celebrará el 14 de febrero de 2027 y las inscripciones se abrirán próximamente.
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