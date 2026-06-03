Los campus de Tenis Drive abren el verano a la diversión y el deporte: Estas son las fechas

Con la llegada del mes de junio y el final del curso escolar, muchas familias buscan alternativas para que los más pequeños disfruten del verano de una forma activa, saludable y divertida. Una de esas opciones son los campus multideporte de Tenis Drive Academy, que mantienen abierta su inscripción para niños y niñas de 3 a 16 años. Una experiencia inolvidable.

La propuesta combina deporte, ocio y convivencia en un entorno seguro y adaptado a cada edad. Los campus se desarrollarán en varias instalaciones de referencia: La Plana Sport Castellón, los lunes y miércoles; el Club de Golf Costa de Azahar, los martes y jueves; y, como gran novedad este año, Fun Jump, adonde los participantes acudirán cada viernes para cerrar la semana de la manera más divertida junto a sus compañeros.

La programación permitirá a los niños iniciarse o perfeccionarse en disciplinas como el tenis, el pádel y el golf, además de practicar deportes de equipo como fútbol o voleibol. También habrá juegos deportivos adaptados por grupos de edad y actividades en la piscina, uno de los grandes atractivos habituales de este tipo de campus durante el verano.

La Fun Jump. / TENIS DRIVE

¿Qué es Fun Jump?

El parque infantil Fun Jump se presenta como uno de los principales alicientes. Sus instalaciones cuentan con diferentes áreas de salto, obstáculos, zonas de puntería, piscina de bloques de espuma, parkour y basket, lo que garantiza una jornada especialmente atractiva para los participantes.

La filosofía del campus pasa por ofrecer una experiencia completa, más allá de la práctica deportiva. El objetivo es que los niños disfruten de unas vacaciones activas, descubran nuevas disciplinas y compartan tiempo con otros participantes en un ambiente dinámico, seguro y pensado para todas las edades.

Además del componente deportivo, el campus busca fomentar valores como el compañerismo, la autonomía, el respeto y el trabajo en equipo. La convivencia entre niños de diferentes edades, siempre organizados por grupos, convierte cada semana en una experiencia única. La flexibilidad de la inscripción semanal permite a las familias adaptar la participación de sus hijos a sus necesidades durante las vacaciones escolares.

De esta forma, los participantes pueden acudir una o varias semanas y disfrutar de una programación renovada, pensada para que cada jornada sea diferente y mantenga la motivación de los niños.

Las piscinas. / TENIS DRIVE

Las fechas de los campus

La inscripción es semanal y el campus comenzará el lunes 22 de junio. Las semanas disponibles serán del 22 al 26 de junio, del 29 de junio al 3 de julio, del 6 al 10 de julio, del 13 al 17 de julio, del 20 al 24 de julio, del 27 al 31 de julio y del 31 de agosto al 4 de septiembre.

El horario de actividades será de 9.30 a 14.00 horas, aunque las familias podrán optar por la entrada desde las 7.50 horas gracias al servicio de ludoteca sin coste adicional. También habrá servicio de comedor hasta las 15.30 horas.

Para más información e inscripciones, las familias pueden contactar con Tenis Drive Academy en los teléfonos 964 228 321 y 685 110 509, a través del correo escuelas@tenisdrive.es o en la web www.tenisdrive.es. El verano se vive con deporte y diversión.