Listas Mundial 2026: convocatorias, plantillas y todos los jugadores de las 48 selecciones y países

El Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá empieza a coger forma. A falta de unas pocas semanas para el inicio de una nueva Copa del Mundo, las 48 selecciones empiezan a desvelar sus listas de convocados con todos los jugadores que estarán presentes en la cita mundialista.

Del 11 de junio al 19 de julio, los 48 combinados nacionales clasificados para la fase final podrán rumbo a América para disputar la competición más bonita del mundo, ese torneo mítico que nadie se quiere perder y que todo futbolista aspira a disputar algún día de su vida.

Sin apenas ser conscientes de ellos, el inicio del Mundial ya está a la vuelta de la esquina. Son muchos quienes cuentan los días hasta el pistoletazo de salida en el Estadio Azteca, un momento marcado en el calendario por todos. Hasta entonces, las selecciones empiezan a dar a conocer sus listas definitivas para la cita mundialista; mientras que algunos equipos todavía están con prelistas que no son definitivas, otros ya han dado a conocer las convocatorias finales para la disputa del Mundial 2026.

España ha presentado su convocatoria para el Mundial 2026 este próximo lunes 25 de mayo, como muchas de las otras selecciones participantes. Las miradas estarán puestas en los jugadores que ha seleccionado Luis de la Fuente, pues España es una de las grandes favoritas para levantar la Copa del Mundo este verano.

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Dani Olmo y Lamine Yamal, con la selección española / Valenti Enrich

Grupo A

México Porteros : Raúl Rangel (Chivas), Carlos Acevedo (Santos Laguna), Guillermo Ochoa (AEL Limassol)

: Raúl Rangel (Chivas), Carlos Acevedo (Santos Laguna), Guillermo Ochoa (AEL Limassol) Defensas : Israel Reyes (América), Jorge Sánchez (Cruz Azul), César Montes (Lokomotiv Moscú), Edsol Álvarez (West Ham), Johan Vásquez (Genoa), Jesús Gallardo (Toluca), Mateo Chávez (AZ Alkmaar)

: Israel Reyes (América), Jorge Sánchez (Cruz Azul), César Montes (Lokomotiv Moscú), Edsol Álvarez (West Ham), Johan Vásquez (Genoa), Jesús Gallardo (Toluca), Mateo Chávez (AZ Alkmaar) Centrocampista : Álvaro Fidalgo (Betis), Brian Gutiérrez (Chivas), Orbelín Pineda (AEK Atenas), Erik Lira (Cruz Azul), Luis Romo (Chivas), Obed Vargas (Atlético de Madrid), Gilberto Mora (Tijuana), Luis Chávez (Dinamo Moscú)

: Álvaro Fidalgo (Betis), Brian Gutiérrez (Chivas), Orbelín Pineda (AEK Atenas), Erik Lira (Cruz Azul), Luis Romo (Chivas), Obed Vargas (Atlético de Madrid), Gilberto Mora (Tijuana), Luis Chávez (Dinamo Moscú) Delanteros: Roberto Alvarado (Chivas), César Huerta (Anderlecht), Guillermo Martínez (Pumas), Armando González (Chivas), Santiago Giménez (Milan), Raúl Jiménez (Fulham), Julián Quiñones (Al Qadsiah), Alexis Vega (Toluca) Sudáfrica Porteros : Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns), Ricardo Goss (Siwelele FC), Sipho Chaine (Orlando Pirates).

: Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns), Ricardo Goss (Siwelele FC), Sipho Chaine (Orlando Pirates). Defensas : Khuliso Mudau (Mamelodi Sundowns), Nkosinathi Sibisi (Orlando Pirates), Ime Okon (Hannover 96), Khulumani Ndamane (Mamelodi Sundowns), Aubrey Modiba (Mamelodi Sundowns), Samukelo Kabini (Molde FK), Thabang Matuludi (Polokwane City), Olwethu Makhanya (Philadelphia Union), Kamogelo Sebelebele (Orlando Pirates), Bradley Cross (Kaizer Chiefs), Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire).

: Khuliso Mudau (Mamelodi Sundowns), Nkosinathi Sibisi (Orlando Pirates), Ime Okon (Hannover 96), Khulumani Ndamane (Mamelodi Sundowns), Aubrey Modiba (Mamelodi Sundowns), Samukelo Kabini (Molde FK), Thabang Matuludi (Polokwane City), Olwethu Makhanya (Philadelphia Union), Kamogelo Sebelebele (Orlando Pirates), Bradley Cross (Kaizer Chiefs), Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire). Centrocampistas : Teboho Mokoena (Mamelodi Sundowns), Thalente Mbatha (Orlando Pirates), Sphephelo Sithole (CD Tondela), Jayden Adams (Mamelodi Sundowns)

: Teboho Mokoena (Mamelodi Sundowns), Thalente Mbatha (Orlando Pirates), Sphephelo Sithole (CD Tondela), Jayden Adams (Mamelodi Sundowns) Delanteros: Oswin Appollis (Orlando Pirates), Iqraam Rayners (Mamelodi Sundowns), Tshepang Moremi (Orlando Pirates), Relebohile Mofokeng (Orlando Pirates), Evidence Makgopa (Orlando Pirates), Themba Zwane (Mamelodi Sundowns), Lyle Foster (Burnley), Thapelo Maseko (AEL Limassol). Corea del Sur Porteros : Kim Seung-gyu, Jo Hyeon-woo y Song Bum-keun.

: Kim Seung-gyu, Jo Hyeon-woo y Song Bum-keun. Defensas : Kim Moon-hwan, Kim Min-jae, Kim Tae-hyeon, Park Jin-seob, Seol Young-woo, Jens Castrop, Lee Gi-hyuk, Lee Tae-seok, Lee Han-beom y Cho Yu-min.

: Kim Moon-hwan, Kim Min-jae, Kim Tae-hyeon, Park Jin-seob, Seol Young-woo, Jens Castrop, Lee Gi-hyuk, Lee Tae-seok, Lee Han-beom y Cho Yu-min. Centrocampistas : Kim Jin-gy, Bae Jun-ho, Paik Seung-ho, Yang Hyun-jun, Eom Ji-sung, Lee Kang-in, Lee Dong-gyeong, Lee Jae-sung, Hwang In-beom y Hwang Hee-chan.

: Kim Jin-gy, Bae Jun-ho, Paik Seung-ho, Yang Hyun-jun, Eom Ji-sung, Lee Kang-in, Lee Dong-gyeong, Lee Jae-sung, Hwang In-beom y Hwang Hee-chan. Delanteros: Son Heung-min, Oh Hyeon-gyu y Cho Gue-sung. República Checa Porteros : Lukas Hornicek (SC Braga), Matej Kovar (PSV), Jindrich Stanek (Slavia Praga)

: Lukas Hornicek (SC Braga), Matej Kovar (PSV), Jindrich Stanek (Slavia Praga) Defensas : Ladislav Krejci (Wolverhampton), Robin Hranac (Hoffenheim), Stepan Chaloupek (Slavia Praga), David Zima 8Slavia Praga), Tomas Holes (Slavia Praga), Jaroslav Zeleny (Sparta Praga), David Jurasek (Slavia Praga), Vladimir Coufal (Hoffenheim)

: Ladislav Krejci (Wolverhampton), Robin Hranac (Hoffenheim), Stepan Chaloupek (Slavia Praga), David Zima 8Slavia Praga), Tomas Holes (Slavia Praga), Jaroslav Zeleny (Sparta Praga), David Jurasek (Slavia Praga), Vladimir Coufal (Hoffenheim) Centrocampistas : Tomas Soucek (West Ham), Michal Sadilek (Slavia Praga), Lukas Cerv (Viktoria Plzen), Hugo Sochurek (Sparta Praga), Alexander Sojka (Viktoria Plzen), Vladimir Darida (Hraed Kralove), David Doudera (Slavia Praga), Pavel Sulc (Olympique Lyon), Denis Visinsky (Viktoria Plzen)

: Tomas Soucek (West Ham), Michal Sadilek (Slavia Praga), Lukas Cerv (Viktoria Plzen), Hugo Sochurek (Sparta Praga), Alexander Sojka (Viktoria Plzen), Vladimir Darida (Hraed Kralove), David Doudera (Slavia Praga), Pavel Sulc (Olympique Lyon), Denis Visinsky (Viktoria Plzen) Delanteros: Patrick Schick (Bayer Leverkusen), Lukas Provod (Slavia Praga), Adam Hlozek (Hoffenheim), Mojmir Chytil (Slavia Praga), Jan Kuchta (Sparta Praga), Tomas Chory (Slavia Praga)

Grupo B

Canadá Porteros : Maxime Crépau (Orlando City), Owen Goodman (Barnsley), Dayne St. Clair (Inter Miami)

: Maxime Crépau (Orlando City), Owen Goodman (Barnsley), Dayne St. Clair (Inter Miami) Defensas : Moïse Bombito (Nice), Derek Cornelius (Olympique Marsella), Alphonso Davies (Bayern de Múnich), Luc de Fougerolles (Fulham), Alistair Johnston (Celtic), Alfie Jones (Middlesbrough), Richie Laryea (Toronto), Niko Sigur (Hajduk Split), Joel Waterman (Chicago Fire)

: Moïse Bombito (Nice), Derek Cornelius (Olympique Marsella), Alphonso Davies (Bayern de Múnich), Luc de Fougerolles (Fulham), Alistair Johnston (Celtic), Alfie Jones (Middlesbrough), Richie Laryea (Toronto), Niko Sigur (Hajduk Split), Joel Waterman (Chicago Fire) Centrocampistas : Ali Ahmed (Norwich), Tajon Buchanan (Villarreal), Mathieu Chounière (LAFC), Stephen Eustáquio (Oporto), Marcelo Flores (lesionado/Tigres), Ismäel Koné (Sassuolo), Liam Millar (Hull City), Jonathan Osorio (Toronto), Nathan Saliba (Anderlecht), Jacob Shaffelburg (LAFC)

: Ali Ahmed (Norwich), Tajon Buchanan (Villarreal), Mathieu Chounière (LAFC), Stephen Eustáquio (Oporto), Marcelo Flores (lesionado/Tigres), Ismäel Koné (Sassuolo), Liam Millar (Hull City), Jonathan Osorio (Toronto), Nathan Saliba (Anderlecht), Jacob Shaffelburg (LAFC) Delanteros: Jonathan David (Juventus), Promise David (Unión Saint-Gilloise), Cyle Larin (Southampton), Tani Oluwaseyi (Villarreal) Bosnia y Herzegovina Porteros : Nikola Vasilj (St Pauli), Martin Zlomislić (Rijeka), Osman Hadžikić (Slaven Belupo).

: Nikola Vasilj (St Pauli), Martin Zlomislić (Rijeka), Osman Hadžikić (Slaven Belupo). Defensas : Sead Kolašinac (Atalanta), Amar Dedić (Benfica), Nihad Mujakić (Gaziantep), Nikola Katić (Schalke 04), Tarik Muharemović (Sassuolo), Stjepan Radeljić (Rijeka), Dennis Hadžikadunić (Sampdoria), Nidal Čelik (Lens).

: Sead Kolašinac (Atalanta), Amar Dedić (Benfica), Nihad Mujakić (Gaziantep), Nikola Katić (Schalke 04), Tarik Muharemović (Sassuolo), Stjepan Radeljić (Rijeka), Dennis Hadžikadunić (Sampdoria), Nidal Čelik (Lens). Centrocampistas : Amir Hadžiahmetović (Hull City), Ivan Šunjić (Pafos), Ivan Bašić (Astana), Dženis Burnić (Karlsruher SC), Ermin Mahmić (Slovan Liberec), Benjamin Tahirović (Brøndby), Amar Memić (Viktoria Plzeň), Armin Gigović (Young Boys), Kerim Alajbegović (RB Salzburg), Esmir Bajraktarević (PSV Eindhoven).

: Amir Hadžiahmetović (Hull City), Ivan Šunjić (Pafos), Ivan Bašić (Astana), Dženis Burnić (Karlsruher SC), Ermin Mahmić (Slovan Liberec), Benjamin Tahirović (Brøndby), Amar Memić (Viktoria Plzeň), Armin Gigović (Young Boys), Kerim Alajbegović (RB Salzburg), Esmir Bajraktarević (PSV Eindhoven). Delanteros: Ermedin Demirović (VfB Stuttgart), Jovo Lukić (Universitatea Cluj), Samed Baždar (Jagiellonia Białystok), Haris Tabaković (Borussia Mönchengladbach), Edin Džeko (Schalke 04). Qatar Porteros : Shehab Elleithy (Al Shahania), Salah Zakaria (Al Duhail), Meshaal Barsham (Al Sadd), Mahmoud Abunada (Al Rayyan)

: Shehab Elleithy (Al Shahania), Salah Zakaria (Al Duhail), Meshaal Barsham (Al Sadd), Mahmoud Abunada (Al Rayyan) Defensas : Boualem Khoukhi (Al Sadd), Pedro Miguel (Al Sadd), Sultan Al Brake (Al Duhail), Tarek Salman (Al Sadd), Al-Hashmi Al-Hussain (Al Arabi), Ayoub Al-Alawi (Al Gharafa), Bassam Al-Rawi (Al Duhail), Rayyan Al-Ali (Al Gharafa), Issa Laye (Al Arabi), Lucas Mendes (Al Wakrah), Mohammed Waad (Al Shamal), Niall Mason (Qatar)

: Boualem Khoukhi (Al Sadd), Pedro Miguel (Al Sadd), Sultan Al Brake (Al Duhail), Tarek Salman (Al Sadd), Al-Hashmi Al-Hussain (Al Arabi), Ayoub Al-Alawi (Al Gharafa), Bassam Al-Rawi (Al Duhail), Rayyan Al-Ali (Al Gharafa), Issa Laye (Al Arabi), Lucas Mendes (Al Wakrah), Mohammed Waad (Al Shamal), Niall Mason (Qatar) Centrocampistas : Ahmed Fathi (Al Arabi), Jassim Gaber (Al Rayyan), Assim Madibo (Al Wakrah), Abdulaziz Hatem (Al Rayyan), Karim Boudiaf (Al Duhail), Mohammed Mannai (Al Shamal), Homam Al-Amin (Cultural Leonesa)

: Ahmed Fathi (Al Arabi), Jassim Gaber (Al Rayyan), Assim Madibo (Al Wakrah), Abdulaziz Hatem (Al Rayyan), Karim Boudiaf (Al Duhail), Mohammed Mannai (Al Shamal), Homam Al-Amin (Cultural Leonesa) Delanteros: Almoez Ali (Al Duhail), Akram Afif (Al Sadd), Tahsin Mohammed (Al Duhail), Edmílson Junior (Al Duhail), Ahmed Al-Ganehi (Al Gharafa), Ahmed Alaa (Al Rayyan), Sebastián Soria (Qatar), Hassan Al-Haydos (Al Sadd), Mubarak Shannan (Al Duhail), Mohammed Muntari (Al Gharafa), Yusuf Abdurisag (Al Wakrah) Suiza Porteros : Marvin Keller (Young Boys), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (Lorient)

: Marvin Keller (Young Boys), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (Lorient) Defensas : Manuel Akanji (Inter), Aurèle Amenda (Eintracht), Eray Cömert (Valencia), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Luca Jaquez (Stuttgart), Miro Muheim (Hamburgo), Ricardo Rodriguez (Betis), Silvan Widmer (Mainz 05)

: Manuel Akanji (Inter), Aurèle Amenda (Eintracht), Eray Cömert (Valencia), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Luca Jaquez (Stuttgart), Miro Muheim (Hamburgo), Ricardo Rodriguez (Betis), Silvan Widmer (Mainz 05) Centrocampistas : Gran Xhaka (Sunderland), Denis Zakaria (Mónaco), Michel Aebischer (Pisa), Christian Fassnacht (Young Boys), Remo Freuler (Bologna), Ardon Jashari (Milan), Johan Manzambi (Friburgo), Fabian Rieder (Augsburgo), Djibril Sow (Sevilla)

: Gran Xhaka (Sunderland), Denis Zakaria (Mónaco), Michel Aebischer (Pisa), Christian Fassnacht (Young Boys), Remo Freuler (Bologna), Ardon Jashari (Milan), Johan Manzambi (Friburgo), Fabian Rieder (Augsburgo), Djibril Sow (Sevilla) Delanteros: Zeki Amdouni (Burnley), Breel Embolo (Stade Rennes), Cedric Itten (Fortuna Düsseldorf), Dan Ndoye (Nottingham Forest), Noah Okafor (Leeds), Ruben Vargas (Sevilla)

Grupo C

Brasil Porteros : Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe), Weverton (Grémio)

: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe), Weverton (Grémio) Defensas : Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Ibañez (Al-Ahli), Leo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG), Wesley (AS Roma).

: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Ibañez (Al-Ahli), Leo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG), Wesley (AS Roma). Centrocampistas : Brunos Guimaraes (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paquetá (Flamengo).

: Brunos Guimaraes (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paquetá (Flamengo). Delanteros: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar Jr. (Santos), Raphinha (Barça), Vinicius (Real Madrid), Rayan (Bournemouth). Marruecos Porteros : Yassine Bono (Al-Hilal SFC), Munir El Kajoui (RS Berkane), Ahmed Reda Tagnaouti (AS FAR).

: Yassine Bono (Al-Hilal SFC), Munir El Kajoui (RS Berkane), Ahmed Reda Tagnaouti (AS FAR). Defensas : Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Noussair Mazraoui (Manchester United), Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven), Nayef Aguerd (Olympique Marsella), Issa Diop (Fulham FC), Chadi Riad (Crystal Palace), Youssef Belammari (Al-Ahly SC), Redouane Halhal (KV Mechelen), Zakaria El Ouahdi (KRC Genk).

: Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Noussair Mazraoui (Manchester United), Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven), Nayef Aguerd (Olympique Marsella), Issa Diop (Fulham FC), Chadi Riad (Crystal Palace), Youssef Belammari (Al-Ahly SC), Redouane Halhal (KV Mechelen), Zakaria El Ouahdi (KRC Genk). Centrocampistas : Azzedine Ounahi (Girona FC), Neil El Aynaoui (AS Roma), Sofyan Amrabat (Real Betis), Ayyoub Bouaddi (LOSC Lille), Samir El Mourabet (RC Estrasburgo), Bilal El Khannouss (VfB Stuttgart), Ismael Saibari (PSV Eindhoven), Brahim Díaz (Real Madrid CF).

: Azzedine Ounahi (Girona FC), Neil El Aynaoui (AS Roma), Sofyan Amrabat (Real Betis), Ayyoub Bouaddi (LOSC Lille), Samir El Mourabet (RC Estrasburgo), Bilal El Khannouss (VfB Stuttgart), Ismael Saibari (PSV Eindhoven), Brahim Díaz (Real Madrid CF). Delanteros: Abde Ezzalzouli (Real Betis), Yassine Gessime (RC Estrasburgo), Chemsdine Talbi (AFC Sunderland), Soufiane Rahimi (Al-Ain FC), Ayoub El Kaabi (Olympiakos) y Ayoub Amaimouni-Echghouyab (Eintracht Frankfurt). Haití Porteros : Johnny Placide (SC Bastia), Alexandre Pierre (FC Sochaux), Josué Duverger (FC Cosmos Koblenz).

: Johnny Placide (SC Bastia), Alexandre Pierre (FC Sochaux), Josué Duverger (FC Cosmos Koblenz). Defensas : Carlens Arcus (Angers SCO), Wilguens Paugain (SV Zulte Waregem), Duke Lacroix (Colorado Springs), Martin Experience (AS Nancy-Lorraine), JK Duverne (KAA Gent), Ricardo Adé (LDU Quito), Hannes Delcroix (FC Lugano), Keeto Thermoncy (BSC Young Boys II).

: Carlens Arcus (Angers SCO), Wilguens Paugain (SV Zulte Waregem), Duke Lacroix (Colorado Springs), Martin Experience (AS Nancy-Lorraine), JK Duverne (KAA Gent), Ricardo Adé (LDU Quito), Hannes Delcroix (FC Lugano), Keeto Thermoncy (BSC Young Boys II). Centrocampistas : Leverton Pierre (FC Vizela), Carl-Fred Sainthe (El Paso Locomotive FC), Jean-Jacques Danley (Philadelphia Union), Jeanricner Bellegarde (Wolverhampton), Pierre Woodenski (Violette AC), Dominique Simon (FC Tatran Prešov)

: Leverton Pierre (FC Vizela), Carl-Fred Sainthe (El Paso Locomotive FC), Jean-Jacques Danley (Philadelphia Union), Jeanricner Bellegarde (Wolverhampton), Pierre Woodenski (Violette AC), Dominique Simon (FC Tatran Prešov) Delanteros: Louicius Deedson (FC Dallas), Ruben Providence (Almere City FC), Josué Casimir (AJ Auxerre), Derrick Etienne (Toronto FC), Wilson Isidor (Sunderland AFC), Duckens Nazon (Esteghlal FC), Frantzdy Pierrot (Çaykur Rizespor), Yassin Fortune (FC Vizela), Lenny Joseph (Ferencváros TC). Escocia Porteros: Craig Gordon (Hearts), Angus Gunn (Nottingham Forest), Liam Kelly (Rangers)

Craig Gordon (Hearts), Angus Gunn (Nottingham Forest), Liam Kelly (Rangers) Defensas: Grant Hanley (Hibernian), Jack Hendry (Al Ettifaq), Aaron Hickey (Brentford), Dom Hyam (Wrexham), Scott McKenna (Dinamo Zagreb), Nathan Patterson (Everton), Anthony Ralston (Celtic), Andy Robertson (Liverpool), John Souttar (Hearts), Kieran Tierney (Celtic)

Grant Hanley (Hibernian), Jack Hendry (Al Ettifaq), Aaron Hickey (Brentford), Dom Hyam (Wrexham), Scott McKenna (Dinamo Zagreb), Nathan Patterson (Everton), Anthony Ralston (Celtic), Andy Robertson (Liverpool), John Souttar (Hearts), Kieran Tierney (Celtic) Centrocampistas: Ryan Christie (Bournemouth), Findlay Curtis (Rangers), Lewis Ferguson (Bologna), Ben Gannon-Doak (Bournemouth), Billy Gilmour (Nápoles), John McGinn (Aston Villa), Kenny McLean (Norwich City), Scott McTominay (Nápoles)

Ryan Christie (Bournemouth), Findlay Curtis (Rangers), Lewis Ferguson (Bologna), Ben Gannon-Doak (Bournemouth), Billy Gilmour (Nápoles), John McGinn (Aston Villa), Kenny McLean (Norwich City), Scott McTominay (Nápoles) Delanteros: Ché Adams (Torino), Lyndon Dykes (Charlton), George Hirst (Ipswich Town), Lawrence Shankland (Hearts), Ross Stewart (Southampton)Stewart

Grupo D

Estados Unidos Porteros : Matt Turner (New England Revolution), Matt Freese (New York City FC), Chris Brady (Chicago Fire).

: Matt Turner (New England Revolution), Matt Freese (New York City FC), Chris Brady (Chicago Fire). Defensas : Sergiño Dest (PSV Eindhoven), Chris Richards (Crystal Palace), Antonee Robinson (Fulham), Auston Trusty (Celtic), Miles Robinson (FC Cincinnati), Tim Ream (Charlotte FC), Alex Freeman (Villarreal CF), Max Arfsten (Columbus Crew), Mark McKenzie (Toulouse) y Joe Scally (Borussia Mönchengladbach).

: Sergiño Dest (PSV Eindhoven), Chris Richards (Crystal Palace), Antonee Robinson (Fulham), Auston Trusty (Celtic), Miles Robinson (FC Cincinnati), Tim Ream (Charlotte FC), Alex Freeman (Villarreal CF), Max Arfsten (Columbus Crew), Mark McKenzie (Toulouse) y Joe Scally (Borussia Mönchengladbach). Centrocampistas : Tyler Adams (AFC Bournemouth), Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach), Weston McKennie (Juventus), Brenden Aaronson (Leeds United), Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps), Cristian Roldan (Seattle Sounders) y Malik Tillman (Bayer Leverkusen).

: Tyler Adams (AFC Bournemouth), Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach), Weston McKennie (Juventus), Brenden Aaronson (Leeds United), Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps), Cristian Roldan (Seattle Sounders) y Malik Tillman (Bayer Leverkusen). Delanteros: Ricardo Pepi (PSV Eindhoven), Christian Pulisic (AC Milan), Haji Wright (Coventry City), Folarin Balogun (Monaco), Tim Weah (Olympique Marsella) y Alejandro Zendejas (Club América). Paraguay Porteros : Orlando Gill (San Lorenzo), Roberto Fernández (Cerro Porteño), Gastón Olveira (Olimpia)

: Orlando Gill (San Lorenzo), Roberto Fernández (Cerro Porteño), Gastón Olveira (Olimpia) Defensas : Juan Cáceres (Dynamo Moscú), Gustavo Velázquez (Cerro Porteño), Gustavo Gómez (Palmeiras), Junior Alonso (Atlético Mineiro), José Canale (Lanús), Omar Alderete (Getafe), Alessandro Maidana (Olimpia), Fabián Balbuena (Dinamo Moscú), Mauricio Magalhães (Libertad)

: Juan Cáceres (Dynamo Moscú), Gustavo Velázquez (Cerro Porteño), Gustavo Gómez (Palmeiras), Junior Alonso (Atlético Mineiro), José Canale (Lanús), Omar Alderete (Getafe), Alessandro Maidana (Olimpia), Fabián Balbuena (Dinamo Moscú), Mauricio Magalhães (Libertad) Centrocampistas : Damián Bobadilla (São Paulo), Braian Ojeda (Real Salt Lake), Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps), Matías Galarza (Talleres de Córdoba), Alejandro Romero Gamarra (Al-Ain), Gustavo Caballero (Nacional), Ramón Sosa (Palmeiras), Diego Gómez (Brighton)

: Damián Bobadilla (São Paulo), Braian Ojeda (Real Salt Lake), Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps), Matías Galarza (Talleres de Córdoba), Alejandro Romero Gamarra (Al-Ain), Gustavo Caballero (Nacional), Ramón Sosa (Palmeiras), Diego Gómez (Brighton) Delanteros: Alex Arce (Liga de Quito), Gabriel Ávalos (Independiente), Isidro Pitta (Red Bull Bragantino), Miguel Almirón (Atlanta United), Julio Enciso (Estrasburgo), Antonio Sanabria (Torino) Australia Porteros : Matthew Ryan (Levante), Patrick Beach (Melbourne City), Paul Izzo (Randers)

: Matthew Ryan (Levante), Patrick Beach (Melbourne City), Paul Izzo (Randers) Defensas : Harry Souttar (Leicester), Alessandro Circati (Parma), Jordan Bos (Feyenoord), Cameron Burgess (Swansea), Milos Degenek (APOEL), Aziz Behich (Melbourne City), Jason Geria (Albirex Niigata), Lucas Herrington (Colorado Rapids), Kai Trewin (New York City), Jacob Italiano (Grazer AK 1902)

: Harry Souttar (Leicester), Alessandro Circati (Parma), Jordan Bos (Feyenoord), Cameron Burgess (Swansea), Milos Degenek (APOEL), Aziz Behich (Melbourne City), Jason Geria (Albirex Niigata), Lucas Herrington (Colorado Rapids), Kai Trewin (New York City), Jacob Italiano (Grazer AK 1902) Centrocampistas : Jackson Irvine (St. Pauli), Paul Okon-Engstler (Sydney FC), Cameron Devlin (Hearts), Ajdin Hrustic (Heracles), Connor Metcalfe (St. Pauli), Aiden O’Neill (New York City)

: Jackson Irvine (St. Pauli), Paul Okon-Engstler (Sydney FC), Cameron Devlin (Hearts), Ajdin Hrustic (Heracles), Connor Metcalfe (St. Pauli), Aiden O’Neill (New York City) Delanteros: Mathew Leckie (Melbourne City), Nishan Velupillay (Melbourne City), Nestoy Irakunda (Watford), Awer Mabil (Castellón), Mohamed Touré (Norwich), Cristian Volpato (Sassuolo), Tete Yengi (Machida Zelvia) Turquía Porteros : Bayindir (Manchester United), Cakir (Galatasaray), Gunok (Besiktas).

: Bayindir (Manchester United), Cakir (Galatasaray), Gunok (Besiktas). Defensas : Kadioglu (Brighton), Demiral (Al Ahli), Celik (Roma), Ozan Kabak (Hoffenheim), Mert Muldur (Fenerbahce), Abdulkerim Bardakci (Galatasaray), Eren Elmali (Galatasaray), Caglar Soyuncu (Fenerbahce), Samet Akaydin (Rizespor).

: Kadioglu (Brighton), Demiral (Al Ahli), Celik (Roma), Ozan Kabak (Hoffenheim), Mert Muldur (Fenerbahce), Abdulkerim Bardakci (Galatasaray), Eren Elmali (Galatasaray), Caglar Soyuncu (Fenerbahce), Samet Akaydin (Rizespor). Centrocampistas : Arda Guler (Real Madrid), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Orkun Kokcu (Besiktas), Hakan Calhanoglu (Inter de Milán), Ismail Yuksek (Fenerbahce), Kaan Ayhan (Galatasaray), Salih Ozcan (Borussia Dortmund).

: Arda Guler (Real Madrid), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Orkun Kokcu (Besiktas), Hakan Calhanoglu (Inter de Milán), Ismail Yuksek (Fenerbahce), Kaan Ayhan (Galatasaray), Salih Ozcan (Borussia Dortmund). Delanteros: Kenan Yildiz (Juventus), Baris Yilmaz (Galatasaray), Kerem Akturkoglu (Fenerbahce), Yunus Akgun (Galatasaray), Oguz Aydin (Fenerbahce), Deniz Gul (Porto), Irfan Can Kahveci (Fenerbahce).

Grupo E

Alemania Porteros : Manuel Neuer (Bayern), Oliver Baumann (Hoffenheim), Alexander Nübel (Stuttgart)

: Manuel Neuer (Bayern), Oliver Baumann (Hoffenheim), Alexander Nübel (Stuttgart) Defensas : Waldemar Anton (Dortmund), Nathaniel Brown (Frankfurt), Pascal Groß (Brighton & Hove Albion), Joshua Kimmich (Bayern), David Raum (Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Dortmund), Jonathan Tah (Bayern), Malick Thiaw (Newcastle)

: Waldemar Anton (Dortmund), Nathaniel Brown (Frankfurt), Pascal Groß (Brighton & Hove Albion), Joshua Kimmich (Bayern), David Raum (Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Dortmund), Jonathan Tah (Bayern), Malick Thiaw (Newcastle) Centrocampistas : Aleksandar Pavlovic (Bayern), Jamal Musiala (Bayern), Nadiem Amiri (Mainz), Jamie Leweling (Stuttgart), Felix Nmecha (Dortmund), Angelo Stiller (Stuttgart), Leon Goretzka (Bayern), Lennart Karl (Bayern), Florian Wirtz (Liverpool)

: Aleksandar Pavlovic (Bayern), Jamal Musiala (Bayern), Nadiem Amiri (Mainz), Jamie Leweling (Stuttgart), Felix Nmecha (Dortmund), Angelo Stiller (Stuttgart), Leon Goretzka (Bayern), Lennart Karl (Bayern), Florian Wirtz (Liverpool) Delanteros: Deniz Undav (Stuttgart), Kai Havertz (Arsenal), Maximilian Beier (Dortmund), Leroy Sané (Istanbul), Nick Woltemade (Newcastle) Curazao Porteros: Tyrick Bodak (Telsar), Trevor Doornbusch (VVV Venlo), Eloy Room (Miami FC).

Tyrick Bodak (Telsar), Trevor Doornbusch (VVV Venlo), Eloy Room (Miami FC). Defensas: Riechedly Bazoer (Konyaspor), Joshua Brenet (Kayserispor), Roshon Van Eijma (Waalwijk), Sherel Floranus (PEC Zwolle), Deveron Fonville (Nijmegen), Jurïen Gaari (Abha), Armando Obispo (PSV), Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam).

Riechedly Bazoer (Konyaspor), Joshua Brenet (Kayserispor), Roshon Van Eijma (Waalwijk), Sherel Floranus (PEC Zwolle), Deveron Fonville (Nijmegen), Jurïen Gaari (Abha), Armando Obispo (PSV), Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam). Centrocampistas: Juninho Bacuna (FC Volendam), Leandro Bacuna (Igdir FK), Livano Comenencia (Zurich), Kevin Felida (Den Bosch), Arjany Martha (Rotherham), Tyrese Noslin (Telsar), Godfried Roemeratoe (Waalwijk).

Juninho Bacuna (FC Volendam), Leandro Bacuna (Igdir FK), Livano Comenencia (Zurich), Kevin Felida (Den Bosch), Arjany Martha (Rotherham), Tyrese Noslin (Telsar), Godfried Roemeratoe (Waalwijk). Delanteros: Jeremy Antonisse (Kifisia), Tahith Chong (Sheffield United), Kenji Gorré (Maccabi Haifa), Sontje Hansen (Middlesbrough), Gervane Kastaneer (Terengganu), Brandley Kuwas (FC Volendam), Jürgen Locadia (Miami FC), Jearl Margaritha (SK Beveren). Costa de Marfil Porteros : Yahia Fofana (Çaykur Rizespor), Mohamed Kone (Charleroi), Alban Lafont (Panathinaikos).

: Yahia Fofana (Çaykur Rizespor), Mohamed Kone (Charleroi), Alban Lafont (Panathinaikos). Defensas : Emmanuel Agbadou (Besiktas), Clément Akpa (Auxerre), Ousmane Diomande (Sporting), Guéla Doué (Estrasburgo), Ghislain Konan (Gil Vicente), Odilon Kossounou (Atalanta), Evan N’Dicka (Roma), Wilfried Singo (Mónaco)

: Emmanuel Agbadou (Besiktas), Clément Akpa (Auxerre), Ousmane Diomande (Sporting), Guéla Doué (Estrasburgo), Ghislain Konan (Gil Vicente), Odilon Kossounou (Atalanta), Evan N’Dicka (Roma), Wilfried Singo (Mónaco) Centrocampistas : Seko Fofana (Oporto), Parfait Guiagon (Charleroi), Christ Inao Oulai (Trabzonspor), Franck Kessié (Al Ahli), Ibrahim Sangaré (Notts. Forest), Jean Michaël Seri (Maribor)

: Seko Fofana (Oporto), Parfait Guiagon (Charleroi), Christ Inao Oulai (Trabzonspor), Franck Kessié (Al Ahli), Ibrahim Sangaré (Notts. Forest), Jean Michaël Seri (Maribor) Delanteros: Simón Adingra (Mónaco), Ange-Yoan Bonny (Inter), Amad Diallo (Manchester United), Oumar Diakite (Círculo Brujas), Yan Diomande (Leipzig), Evann Guessand (Crystal Palace), Nicolas Pepe (Villarreal), Bazoumana Toure (Hoffenheim), Elye Wahi (Niza). Ecuador Porteros : Hernán Galíndez (Huracán), Moisés Ramírez (AE Kifisias), Gonzalo Valle (Liga de Quito)

: Hernán Galíndez (Huracán), Moisés Ramírez (AE Kifisias), Gonzalo Valle (Liga de Quito) Defensas : Willian Pacho (PSG), Piero Hincapié (Arsenal), Joel Ordóñez (Brujas), Jackson Porozo (Club Tijuana), Félix Torres (Internacional), Pervis Estupiñán (Milan), Yaimar Medina (KRC Genk), Ángelo Preciado (Atlético Mineiro)

: Willian Pacho (PSG), Piero Hincapié (Arsenal), Joel Ordóñez (Brujas), Jackson Porozo (Club Tijuana), Félix Torres (Internacional), Pervis Estupiñán (Milan), Yaimar Medina (KRC Genk), Ángelo Preciado (Atlético Mineiro) Centrocampistas : Moisés Caicedo (Chelsea), Jordi Alcívar (Independiente del Valle), Denil Castillo (Midtjylland), Alan Franco (Atlético Mineiro), Kendry Páez (River Plate), Nilson Angulo (Sunderland)

: Moisés Caicedo (Chelsea), Jordi Alcívar (Independiente del Valle), Denil Castillo (Midtjylland), Alan Franco (Atlético Mineiro), Kendry Páez (River Plate), Nilson Angulo (Sunderland) Delanteros: Gonzalo Plata (Flamengo), John Yeboah (Venezia), Enner Valencia (Pachuca), Jordy Caicedo (Huracán), Jeremy Arévalo (Stuttgart), Anthony Valencia (Royal Antwerp), Kevin Rodríguez (Unión Saint-Gilloise)

Grupo F

Países Bajos Porteros : Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion), Robin Roefs (Sunderland), Mark Flekken (Bayer 04 Leverkusen)

: Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion), Robin Roefs (Sunderland), Mark Flekken (Bayer 04 Leverkusen) Defensas : Nathan Aké (Manchester City), Virgil van Dijk (Liverpool), Jorrel Hato (Chelsea), Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion), Denzel Dumfries (Inter), Jurriën Timber (Arsenal), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur)

: Nathan Aké (Manchester City), Virgil van Dijk (Liverpool), Jorrel Hato (Chelsea), Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion), Denzel Dumfries (Inter), Jurriën Timber (Arsenal), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur) Centrocampitas : Ryan Gravenberch (Liverpool), Frenkie de Jong (Barcelona), Marten de Roon (Atalanta), Tijjani Reijnders (Manchester City), Teun Koopmeiners (Juventus), Noa Lang (Galatasaray), Mats Wieffer (Brighton & Hove Albion), Quinten Timber (Olympique de Marseille), Crysencio Summerville (West Ham United), Guus Til (PSV)

: Ryan Gravenberch (Liverpool), Frenkie de Jong (Barcelona), Marten de Roon (Atalanta), Tijjani Reijnders (Manchester City), Teun Koopmeiners (Juventus), Noa Lang (Galatasaray), Mats Wieffer (Brighton & Hove Albion), Quinten Timber (Olympique de Marseille), Crysencio Summerville (West Ham United), Guus Til (PSV) Delanteros: Brian Brobbey (Sunderland), Memphis Depay (Corinthians), Cody Gakpo (Liverpool), Justin Kluivert (Bournemouth), Donyell Malen (AS Roma), Wout Weghorst (Ajax) Japón Porteros : Zion Suzuki (Parma), Keisuke Osako (Sanfrecce Hiroshima), Tomoki Hayakawa (Kashima)

: Zion Suzuki (Parma), Keisuke Osako (Sanfrecce Hiroshima), Tomoki Hayakawa (Kashima) Defensas : Yuto Nagamoto (FC Tokyo), Shogo Taniguchi (Sint-Truiden), Ko Itakura (Ajax), Takehiro Tomisayu (Ajax), Ayumu Seko (Le Havre), Yukinari Sugawara (Werder Bremen), Hiroki Ito (Bayern), Junnosuke Suzuki (Copenhague), Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord)

: Yuto Nagamoto (FC Tokyo), Shogo Taniguchi (Sint-Truiden), Ko Itakura (Ajax), Takehiro Tomisayu (Ajax), Ayumu Seko (Le Havre), Yukinari Sugawara (Werder Bremen), Hiroki Ito (Bayern), Junnosuke Suzuki (Copenhague), Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord) Centrocampistas : Kaishu Sano (Mainz), Wataru Endo (Liverpool), Ao Tanaka (Leeds), Daichi Kamada (Crystal Palace), Junya Ito (Genk).

: Kaishu Sano (Mainz), Wataru Endo (Liverpool), Ao Tanaka (Leeds), Daichi Kamada (Crystal Palace), Junya Ito (Genk). Delanteros: Kaito Nakamura (Stade Reims), Daizen Maeda (Celtic), Koki Ogawa (NEC), Takefusha Kubo (Real Sociedad), Iori Suzuki (Friburgo), Kento Shiogai (Wolfsburgo), Keisuke Goto (Sint-Truiden), Ritsu Doan (Eintracht), Kaoru Ueda (Feyenoord). Suecia Porteros : Viktor Johansson (Stoke City), Kristoffer Nordfeldt (AIK), Jacob Widell Zetterström (Derby County).

: Viktor Johansson (Stoke City), Kristoffer Nordfeldt (AIK), Jacob Widell Zetterström (Derby County). Defensas : Hjalmar Ekdal (Burnley), Gabriel Gudmundsson (Leeds United), Isak Hien (Atalanta), Emil Holm (Juventus), Gustaf Lagerbielke (Braga), Victor Lindelöf (Aston Villa), Eric Smith (St. Pauli), Carl Starfelt (Celta Vigo), Elliot Stroud (Mjällby), Daniel Svensson (Borussia Dortmund).

: Hjalmar Ekdal (Burnley), Gabriel Gudmundsson (Leeds United), Isak Hien (Atalanta), Emil Holm (Juventus), Gustaf Lagerbielke (Braga), Victor Lindelöf (Aston Villa), Eric Smith (St. Pauli), Carl Starfelt (Celta Vigo), Elliot Stroud (Mjällby), Daniel Svensson (Borussia Dortmund). Centrocampistas : Taha Ali (Malmö), Yasin Ayari (Brighton), Lucas Bergvall (Tottenham), Jesper Karlström (Udinese), Ken Sema (Pafos), Mattias Svanberg (Wolfsburg), Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise).

: Taha Ali (Malmö), Yasin Ayari (Brighton), Lucas Bergvall (Tottenham), Jesper Karlström (Udinese), Ken Sema (Pafos), Mattias Svanberg (Wolfsburg), Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise). Delanteros: Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel), Anthony Elanga (Newcastle United), Viktor Gyökeres (Arsenal), Alexander Isak (Liverpool), Gustaf Nilsson (Club Brugge), Benjamin Nygren (Celtic). Túnez Porteros : Aymen Dahmen (CS Sfaxien), A. Chamakh (Club Africain), Sabri Ben Hassen (Etoile du Sahel).

: Aymen Dahmen (CS Sfaxien), A. Chamakh (Club Africain), Sabri Ben Hassen (Etoile du Sahel). Defensas : Van Valery (Young Boys), Moutaz Neffati (Norrköping), Dylan Bronn (Servette), Montassar Talbi (Lorient), Omar Rekik (Maribor), Adem Arous (Kasimpasa), Raed Chikhaoui (Monastir), Ali Abdi (Niza), M.A Ben Hmida (Espérance de Tunis).

: Van Valery (Young Boys), Moutaz Neffati (Norrköping), Dylan Bronn (Servette), Montassar Talbi (Lorient), Omar Rekik (Maribor), Adem Arous (Kasimpasa), Raed Chikhaoui (Monastir), Ali Abdi (Niza), M.A Ben Hmida (Espérance de Tunis). Centrocampistas : Ellyes Skhiri (Eintracht de Frankfurt), M. Hadj Mahmoud (Lugano), Rani Khedira (Union Berlin), Anis Ben Slimane (Norwich), Mortadha Ben Ouanes (Kasimpasa), Ismaël Gharbi (Augsburgo), Hannibal Mejbri (Burnley).

: Ellyes Skhiri (Eintracht de Frankfurt), M. Hadj Mahmoud (Lugano), Rani Khedira (Union Berlin), Anis Ben Slimane (Norwich), Mortadha Ben Ouanes (Kasimpasa), Ismaël Gharbi (Augsburgo), Hannibal Mejbri (Burnley). Delanteros: Khalil Ayari (PSG), Elias Achouri (Copenhague), Elias Saad (Hannover 96), Firas Chaouat (Club Africain), Hazem Mastouri (Dynamo Makhachkala), Rayan Elloumi (Vancouver Whitecaps), Sebastian Tounekti (Celtic).

Grupo G

Bélgica Porteros : Thibaut Courtois (Real Madrid), Senne Lammens (Manchester United), Mike Penders (Estrasburgo).

: Thibaut Courtois (Real Madrid), Senne Lammens (Manchester United), Mike Penders (Estrasburgo). Defensas : Zeno Debast (Sporting), Arthur Theate (Eintracht), Koni de Winter (Milan), Brandon Mechele (Brujas), Nathan Ngoy (Lille), Thomas Meunir (Lille), Timothy Castagne (Fulham), Maxim de Cuyper (Brighton), Joaquin Seys (Brujas)

: Zeno Debast (Sporting), Arthur Theate (Eintracht), Koni de Winter (Milan), Brandon Mechele (Brujas), Nathan Ngoy (Lille), Thomas Meunir (Lille), Timothy Castagne (Fulham), Maxim de Cuyper (Brighton), Joaquin Seys (Brujas) Centrocampistas : Kevin de Bruyne (Nápoles), Amadou Onana (Aston Villa), Youri Tielemans (Aston Villa), Hans Vanaken (Brujas), Nicolas Raskin (Rangers) y Axel Witsel (Girona).

: Kevin de Bruyne (Nápoles), Amadou Onana (Aston Villa), Youri Tielemans (Aston Villa), Hans Vanaken (Brujas), Nicolas Raskin (Rangers) y Axel Witsel (Girona). Delanteros: Jérémy Doku (Manchester City), Leandro Trossard (Arsenal), Alexis Saelemaekers (Milan), Dodi Lukebakio (Benfica), Romelu Lukaku (Nápoles), Charles de Ketelaere (Atalanta), Matias Fernández-Pardo (Lille), Diego Moreira (Estrasburgo). Egipto Porteros : Mohamed El Shenawy (Al-Ahly SC), Mostafa Shobeir (Al-Ahly SC), Al-Mahdy Soliman (Al-Ittihad Alexandria), Mohamed Alaa (ZED FC).

: Mohamed El Shenawy (Al-Ahly SC), Mostafa Shobeir (Al-Ahly SC), Al-Mahdy Soliman (Al-Ittihad Alexandria), Mohamed Alaa (ZED FC). Defensas : Mohamed Hany (Al-Ahly SC), Tarek El Ala (Al-Nasr), Hamdi Fathy (Al-Wakrah SC), Ramy Rabia (Al-Ahly SC), Yasser Ibrahim (Al-Ahly SC), Hossam Abdel-Maguid (Zamalek SC), Mohamed Abdelmonem (OGC Niza), Ahmed Fotouh (Zamalek SC), Karim Hafez (Pyramids FC).

: Mohamed Hany (Al-Ahly SC), Tarek El Ala (Al-Nasr), Hamdi Fathy (Al-Wakrah SC), Ramy Rabia (Al-Ahly SC), Yasser Ibrahim (Al-Ahly SC), Hossam Abdel-Maguid (Zamalek SC), Mohamed Abdelmonem (OGC Niza), Ahmed Fotouh (Zamalek SC), Karim Hafez (Pyramids FC). Centrocampistas : Marwan Attia (Al-Ahly SC), Mohand Lashin (Pyramids FC), Nabil Emad Dunga (Zamalek SC), Mahmoud Saber (Pyramids FC / Smouha SC), Ahmed Sayed Zizo (Zamalek SC), Imam Ashour (Al-Ahly SC), Mostafa Abdel-Raouf Ziko (ZED FC), Mahmoud Trezeguet (Al-Rayyan SC), Ibrahim Ade (Pyramids FC)l, Haithem Hassan (Real Oviedo).

: Marwan Attia (Al-Ahly SC), Mohand Lashin (Pyramids FC), Nabil Emad Dunga (Zamalek SC), Mahmoud Saber (Pyramids FC / Smouha SC), Ahmed Sayed Zizo (Zamalek SC), Imam Ashour (Al-Ahly SC), Mostafa Abdel-Raouf Ziko (ZED FC), Mahmoud Trezeguet (Al-Rayyan SC), Ibrahim Ade (Pyramids FC)l, Haithem Hassan (Real Oviedo). Delanteros: Mohamed Salah (Liverpool FC), Omar Marmoush (Manchester City), Aktai Abdullah (ZED FC), Hamza Abdelkarim (FC Barcelona Atlètic/Al Ahly). Irán Porteros : Alireza Beyranvand (Tractor FC), Hosein Hoseini (Sepahan), Payam Niazmand (Persepolis)

: Alireza Beyranvand (Tractor FC), Hosein Hoseini (Sepahan), Payam Niazmand (Persepolis) Defensas : Shoja Khalilzadeh (Tractor FC), Hosein Kanaani (Persepolis), Ali Nemati (Foolad FC), Danial Eiri (Malavan Bandar Anzali), Ehsan Hajisafi (Sepahan), Milad Mohammadi (Persepolis), Saleh Hardani (Esteghlal), Ramin Rezaeiyan (Foolad)

: Shoja Khalilzadeh (Tractor FC), Hosein Kanaani (Persepolis), Ali Nemati (Foolad FC), Danial Eiri (Malavan Bandar Anzali), Ehsan Hajisafi (Sepahan), Milad Mohammadi (Persepolis), Saleh Hardani (Esteghlal), Ramin Rezaeiyan (Foolad) Centrocampistas : Saman Ghodoos (Kalba), Saeid Ezatollahi (Shabab Al-Ahli Club), Rouzbeh Cheshmi (Esteghlal), Amir Mohammad Razagh Niya (Esteghlal), Mohammad Ghorbani (Al-Wahda), Mehdi Ghayedi (Al-Nasr), Ariya Yousefi (Sepahan), Alireza Jahanbakhsh (FCV Dender EH), Mehdi Torabi (Tractor FC), Mohammad Mohebbi (FK Rostov)

: Saman Ghodoos (Kalba), Saeid Ezatollahi (Shabab Al-Ahli Club), Rouzbeh Cheshmi (Esteghlal), Amir Mohammad Razagh Niya (Esteghlal), Mohammad Ghorbani (Al-Wahda), Mehdi Ghayedi (Al-Nasr), Ariya Yousefi (Sepahan), Alireza Jahanbakhsh (FCV Dender EH), Mehdi Torabi (Tractor FC), Mohammad Mohebbi (FK Rostov) Delanteros: Mehdi Taremi (Olympiacos), Amirhossein Hosseinzadeh (Tractor FC), Denis Dargahi (Standard de Lieja), Ali Alipour (Persepolis), Shahriyar Moghanloo (Kalba) Nueva Zelanda Porteros: Max Crocombe (Millwall), Alex Paulsen (Lechia Gdańsk), Michael Woud (Auckland FC).

Max Crocombe (Millwall), Alex Paulsen (Lechia Gdańsk), Michael Woud (Auckland FC). Defensas: Tim Payne (Wellington Phoenix), Francis de Vries (Auckland FC), Tyler Bindon (Nottingham Forest), Michael Boxall (Minnesota United), Liberato Cacace (Wrexham), Nando Pijnaker (Auckland FC), Finn Surman (Portland Timbers), Callan Elliot (Auckland FC), Tommy Smith (Braintree Town).

Tim Payne (Wellington Phoenix), Francis de Vries (Auckland FC), Tyler Bindon (Nottingham Forest), Michael Boxall (Minnesota United), Liberato Cacace (Wrexham), Nando Pijnaker (Auckland FC), Finn Surman (Portland Timbers), Callan Elliot (Auckland FC), Tommy Smith (Braintree Town). Centrocampistas: Joe Bell (Viking), Matthew Garbett (Peterborough United), Marko Stamenić (Swansea City), Sarpreet Singh (Wellington Phoenix), Elijah Just (Motherwell), Alex Rufer (Wellington Phoenix), Ben Old (Saint-Étienne), Callum McCowatt (Silkeborg), Ryan Thomas (PEC Zwolle), Lachlan Bayliss (Newcastle Jets).

Joe Bell (Viking), Matthew Garbett (Peterborough United), Marko Stamenić (Swansea City), Sarpreet Singh (Wellington Phoenix), Elijah Just (Motherwell), Alex Rufer (Wellington Phoenix), Ben Old (Saint-Étienne), Callum McCowatt (Silkeborg), Ryan Thomas (PEC Zwolle), Lachlan Bayliss (Newcastle Jets). Delanteros: Chris Wood (Nottingham Forest), Kosta Barbarouses (Western Sydney Wanderers), Ben Waine (Port Vale), Jesse Randall (Auckland FC).

Grupo H

España Porteros: Unai Simón (Athletic), David Raya (Arsenal), Joan García (FC Barcelona).

Unai Simón (Athletic), David Raya (Arsenal), Joan García (FC Barcelona). Defensas: Marcos Llorente (Atlético), Pedro Porro (Tottenham), Eric García (FC Barcelona), Marc Pubill (Atlético de Madrid), Aymeric Laporte (Athletic), Pau Cubarsí (FC Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea) y Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)

Marcos Llorente (Atlético), Pedro Porro (Tottenham), Eric García (FC Barcelona), Marc Pubill (Atlético de Madrid), Aymeric Laporte (Athletic), Pau Cubarsí (FC Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea) y Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen) Centrocampistas: Pedri (FC Barcelona), Fabián (PSG), Zubimendi (Arsenal), Gavi (FC Barcelona), Rodri (Manchester City), Baena (Atlético de Madrid) y Mikel Merino (Arsenal).

Pedri (FC Barcelona), Fabián (PSG), Zubimendi (Arsenal), Gavi (FC Barcelona), Rodri (Manchester City), Baena (Atlético de Madrid) y Mikel Merino (Arsenal). Delanteros: Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Dani Olmo (FC Barcelona), Nico Williams (Athletic), Yeremy Pino (Crystal Palace), Ferran Torres (FC Barcelona), Borja Iglesias (Celta de Vigo), Víctor Muñoz (Osasuna) y Lamine Yamal (FC Barcelona). Cabo Verde Porteros: Josimar Dias (Chaves), Márcio da Rosa (Montana), Carlos Santos (San Diego)

Josimar Dias (Chaves), Márcio da Rosa (Montana), Carlos Santos (San Diego) Defensas: Steven Moreira (Columbus Crew), Wagner Pina (Trabzonspor), João Paulo Fernandes (FCSB), Sidny Lopes Cabral (Benfica), Logan Costa (Villarreal), Roberto Lopes (Shamrock Rovers), Kelvin Pires (SJK Seinäjoki), Ianique Tavares (Torreense), Edilson Borges (Al-Bataeh CSC)

Steven Moreira (Columbus Crew), Wagner Pina (Trabzonspor), João Paulo Fernandes (FCSB), Sidny Lopes Cabral (Benfica), Logan Costa (Villarreal), Roberto Lopes (Shamrock Rovers), Kelvin Pires (SJK Seinäjoki), Ianique Tavares (Torreense), Edilson Borges (Al-Bataeh CSC) Centrocampistas: Jamiro Monteiro (Zwolle), Telmo Arcanjo (Vitoria Guimarães), Yannick Semedo (Farense), Laros Duarte (Puskas AFC), Deroy Duarte (Ludogorets), Kevin Pina (Krasnodar)

Jamiro Monteiro (Zwolle), Telmo Arcanjo (Vitoria Guimarães), Yannick Semedo (Farense), Laros Duarte (Puskas AFC), Deroy Duarte (Ludogorets), Kevin Pina (Krasnodar) Delanteros: Ryan Mendes (Igdir FK), Willy Semedo (Omonia Nicosia), Garry Rodrigues (Apollon Limassol), Jovane Cabral (Estrela Amadora), Nuno da Costa (Basaksehir FK), Dailon Livramento (Casa Pia), Gilson Benchimol (Akron Togliatti), Hélio Varela (Maccabi Tel Aviv) Arabia Saudí Porteros : Ahmed Alkassar (Al Qadsiah), Mohammed Alowais (Al Ula), Nawaf Alaqidi (Al Nassr)

: Ahmed Alkassar (Al Qadsiah), Mohammed Alowais (Al Ula), Nawaf Alaqidi (Al Nassr) Defensas : Abdulelah Alamri (Al Nassr), Ali Lajami (Al Hilal), Ali Majrashi (Al Ahli), Hassan Kadish (Al Ittihad), Hassan Altambakti (Al Hilal), Jehad Thikri (Al Qadsiah), Mohammed Abualshamat (Al Qadsiah), Moteb Alharbi (Al Hilal), Nawaf Buwashl (Al Nassr), Saud Abdulhamid (Lens)

: Abdulelah Alamri (Al Nassr), Ali Lajami (Al Hilal), Ali Majrashi (Al Ahli), Hassan Kadish (Al Ittihad), Hassan Altambakti (Al Hilal), Jehad Thikri (Al Qadsiah), Mohammed Abualshamat (Al Qadsiah), Moteb Alharbi (Al Hilal), Nawaf Buwashl (Al Nassr), Saud Abdulhamid (Lens) Centrocampistas : Abdullah Alkhaibari (Al Nassr), Aiman Yahya (Al Nassr), Khalid Alghannam (Al Ettifaq), Mohamed Kanno (Al Hilal), Musab Aljuwayr (Al Qadsiah), Nasser Aldawsari (Al Hilal), Salem Aldawsari (Al Hilal), Sultan Mandash (Al Hilal), Ziyad Aljohani (Al Ahli), Alaa Al-Hejji (Neom)

: Abdullah Alkhaibari (Al Nassr), Aiman Yahya (Al Nassr), Khalid Alghannam (Al Ettifaq), Mohamed Kanno (Al Hilal), Musab Aljuwayr (Al Qadsiah), Nasser Aldawsari (Al Hilal), Salem Aldawsari (Al Hilal), Sultan Mandash (Al Hilal), Ziyad Aljohani (Al Ahli), Alaa Al-Hejji (Neom) Delanteros: Abdullah Alhamddan (Al Nassr), Feras Albrikan (Al Ahli), Saleh Alshehri (Al Ittihad) Uruguay Porteros : Fernando Muslera (Estudiantes de La Plata), Sergio Rochet (Internacional de Porto Alegre), Santiago Mele (Monterrey)

: Fernando Muslera (Estudiantes de La Plata), Sergio Rochet (Internacional de Porto Alegre), Santiago Mele (Monterrey) Defensas : Ronald Araujo (FC Barcelona), José María Giménez (Atlético de Madrid), Santiago Bueno (Wolverhampton), Sebastián Cáceres (Club América), Mathías Olivera (Napoli), Guillermo Varela (Flamengo), Matías Viña (River Plate), Joaquín Piquerez (Palmeiras), Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake)

: Ronald Araujo (FC Barcelona), José María Giménez (Atlético de Madrid), Santiago Bueno (Wolverhampton), Sebastián Cáceres (Club América), Mathías Olivera (Napoli), Guillermo Varela (Flamengo), Matías Viña (River Plate), Joaquín Piquerez (Palmeiras), Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake) Centrocampistas : Federico Valverde (Real Madrid), Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur), Manuel Ugarte (Manchester United), Emiliano Martínez (Palmeiras), Rodrigo Zalazar (Sporting de Portugal), Giorgian De Arrascaeta (Flamengo), Nicolás De La Cruz (Flamengo), Agustín Canobbio (Fluminense), Maximiliano Araújo (Sporting de Portugal), Brian Rodríguez (Club América), Facundo Pellistri (Panathinaikos)

: Federico Valverde (Real Madrid), Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur), Manuel Ugarte (Manchester United), Emiliano Martínez (Palmeiras), Rodrigo Zalazar (Sporting de Portugal), Giorgian De Arrascaeta (Flamengo), Nicolás De La Cruz (Flamengo), Agustín Canobbio (Fluminense), Maximiliano Araújo (Sporting de Portugal), Brian Rodríguez (Club América), Facundo Pellistri (Panathinaikos) Delanteros: Darwin Núñez (Al-Hilal), Federico Viñas (Real Oviedo), Rodrigo Aguirre (Tigres)

Grupo I

Francia Porteros: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes).

Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes). Defensas: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (PSG), Theo Hernandez (Al-Hilal), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (Barcelona), Maxence Lacroix (Crystal Palace), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munich).

Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (PSG), Theo Hernandez (Al-Hilal), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (Barcelona), Maxence Lacroix (Crystal Palace), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munich). Centrocampistas: N’Golo Kanté (Fenerbahçe), Manu Koné (AS Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Warren Zaïre-Emery (PSG).

N’Golo Kanté (Fenerbahçe), Manu Koné (AS Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Warren Zaïre-Emery (PSG). Delanteros: Maghnes Akliouche (Monaco), Bradley Barcola (PSG), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembélé (PSG), Désiré Doué (PSG), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Munich), Marcus Thuram (Inter Milan). Senegal Porteros: Édouard Mendy (Al-Ahli FC), Yehvann Diouf (Niza), Mory Diaw (Le Havre).

Édouard Mendy (Al-Ahli FC), Yehvann Diouf (Niza), Mory Diaw (Le Havre). Defensas: Krépin Diatta (AS Mónaco), Antoine Mendy (Niza), Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa), Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), Ilay Camara (Anderlecht), Moussa Niakhaté (Olympique de Lyon), Mamadou Sarr (Chelsea), El-Hadji Malick Diouf (West Ham), Moustapha Mbow (París FC), Ismail Jakobs (Galatasaray).

Krépin Diatta (AS Mónaco), Antoine Mendy (Niza), Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa), Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), Ilay Camara (Anderlecht), Moussa Niakhaté (Olympique de Lyon), Mamadou Sarr (Chelsea), El-Hadji Malick Diouf (West Ham), Moustapha Mbow (París FC), Ismail Jakobs (Galatasaray). Centrocampistas: Idrissa Gana Gueye (Everton), Habib Diarra (Sunderland), Pape Matar Sarr (Tottenham), Pape Alassane Gueye (Villarreal), Lamine Camara (AS Mónaco), Pathé Ciss (Rayo Vallecano), Bara Ndiaye (Bayern Munich).

Idrissa Gana Gueye (Everton), Habib Diarra (Sunderland), Pape Matar Sarr (Tottenham), Pape Alassane Gueye (Villarreal), Lamine Camara (AS Mónaco), Pathé Ciss (Rayo Vallecano), Bara Ndiaye (Bayern Munich). Delanteros: Sadio Mané (Al-Nassr), Bamba Dieng (Lorient), Iliman Ndiaye (Everton), Nicolas Jackson (Bayern Múnich), Assane Diao (Como), Ibrahim Mbaye (PSG), Chérif Ndiaye (Samsunspor), Ismaila Sarr (Crystal Palace). Irak Porteros : Jalal Hassan (Al-Zawraa), Ahmed Basil (Al-Shorta), Fahad Talib (Al-Talaba)

: Jalal Hassan (Al-Zawraa), Ahmed Basil (Al-Shorta), Fahad Talib (Al-Talaba) Defensas : Hussein Ali (Pogon Szczecin), Manaf Younis (Al-Shorta), Zaid Tahseen (Pakhtakor Tashkent), Rebin Sulaka (Port FC), Akam Hashem (Al-Zawraa), Merchas Doski (Viktoria Plzen), Ahmed Yahya (Al-Shorta), Frans Putros (PERSIB Bandung), Mustafa Saadoon (Al-Shorta)

: Hussein Ali (Pogon Szczecin), Manaf Younis (Al-Shorta), Zaid Tahseen (Pakhtakor Tashkent), Rebin Sulaka (Port FC), Akam Hashem (Al-Zawraa), Merchas Doski (Viktoria Plzen), Ahmed Yahya (Al-Shorta), Frans Putros (PERSIB Bandung), Mustafa Saadoon (Al-Shorta) Centrocampistas : Zaid Ismail (Al-Talaba), Amir Al Ammari (Cracovia), Kevin Yakob (Aarhus GF), Zidane Iqbal (Utrecht), Aimar Sher (Sarpsborg 08 FF), Youssef Amyn (AEK Larnaca), Ibrahim Bayesh (Al-Dhafra)

: Zaid Ismail (Al-Talaba), Amir Al Ammari (Cracovia), Kevin Yakob (Aarhus GF), Zidane Iqbal (Utrecht), Aimar Sher (Sarpsborg 08 FF), Youssef Amyn (AEK Larnaca), Ibrahim Bayesh (Al-Dhafra) Delanteros: Ahmed Qasem (Nashville SC), Marko Farji (Venezia), Ali Jasim (Al-Najma), Ali Al Hamadi (Luton Town), Ali Yousif (Al-Talaba), Aymen Hussein (Al-Karma), Mohanad Ali (Dibba SCC) Noruega Porteros: Orjan Haskjold Nyland (Sevilla), Sander Tangvik (Hamburgo), Egil Selvik (Watford)

Orjan Haskjold Nyland (Sevilla), Sander Tangvik (Hamburgo), Egil Selvik (Watford) Defensas: Kristoffer Ajer (Brentford), David Moller Wolfe (Wolverhampton), Leo Ostigard (Génova), Fredrik Bjorkan (Bodo-Glimt), Marcus Pedersen (Torino), Torbjorn Heggem (Bologna), Sondre Langas (Derby County), Henrik Falchener (Viking FK), Julian Ryerson (Borussia Dortmund)

Kristoffer Ajer (Brentford), David Moller Wolfe (Wolverhampton), Leo Ostigard (Génova), Fredrik Bjorkan (Bodo-Glimt), Marcus Pedersen (Torino), Torbjorn Heggem (Bologna), Sondre Langas (Derby County), Henrik Falchener (Viking FK), Julian Ryerson (Borussia Dortmund) Centrocampistas: Morter Thorsby (Cremonese), Patrick Berg (Bodo-Glimt), Sander Berge (Fulham), Martin Odegaard (Arsenal), Fredrik Aursnes (Benfica), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Thelonious Aasgaard (Rangers), Antonio Nusa (RB Leipzig), Andreas Schjelderup (Benfica), Oscar Bob (Fulham), Jens Petter Hauge (Bodo-Glimt)

Morter Thorsby (Cremonese), Patrick Berg (Bodo-Glimt), Sander Berge (Fulham), Martin Odegaard (Arsenal), Fredrik Aursnes (Benfica), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Thelonious Aasgaard (Rangers), Antonio Nusa (RB Leipzig), Andreas Schjelderup (Benfica), Oscar Bob (Fulham), Jens Petter Hauge (Bodo-Glimt) Delanteros: Alexander Sorloth (Atlético de Madrid), Erling Haaland (Manchester City), Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace)

Grupo J

Argentina Porteros : Dibu Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique Marsella), Juan Musso (Atlético Madrid)

: Dibu Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique Marsella), Juan Musso (Atlético Madrid) Defensas : Cristian Romero (Tottenham), Otamendi (Benfica), Nahuel Molina (Atlético Madrid), Nicolás Tagliafico (Ajax), Gonzalo Montiel (River), Leonardo Balerdi (Olympique Marsella), Lisandro Martínez (Manchester United), Facundo Medina (Olympique Marsella)

: Cristian Romero (Tottenham), Otamendi (Benfica), Nahuel Molina (Atlético Madrid), Nicolás Tagliafico (Ajax), Gonzalo Montiel (River), Leonardo Balerdi (Olympique Marsella), Lisandro Martínez (Manchester United), Facundo Medina (Olympique Marsella) Centrocampistas : Enzo Fernández (Chelsea), Rodrigo de Paul (Inter Miami), Alexis Mac Allister (Liverpool), Leandro Paredes (Boca), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Valentín Barco (Estrasburgo), Giovani Lo Celso (Real Betis)

: Enzo Fernández (Chelsea), Rodrigo de Paul (Inter Miami), Alexis Mac Allister (Liverpool), Leandro Paredes (Boca), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Valentín Barco (Estrasburgo), Giovani Lo Celso (Real Betis) Delanteros: Lionel Messi (Inter Miami), Julián Álvarez (Atlético Madrid), Lautaro Martínez (Inter), José Manuel López (Palmeiras), Nico González (Atlético Madrid), Thiago Almada (Atlético Madrid), Giuliano Simeone (Atlético Madrid), Nico Paz (Como) Argelia Porteros : Luca Zidane (Granada CF), Oussama Benbot (USM Alger), Melvin Mastil (KVC Westerlo), Abdelatif Ramdane (MC Alger)

: Luca Zidane (Granada CF), Oussama Benbot (USM Alger), Melvin Mastil (KVC Westerlo), Abdelatif Ramdane (MC Alger) Defensas : Rafik Belghali (KV Mechelen), Samir Chergui (USM Alger), Rayan Aït-Nouri (Manchester City), Jaouen Hadjam (BSC Young Boys), Aïssa Mandi (LOSC Lille), Ramy Bensebaïni (Borussia Dortmund), Zineddine Belaïd (Saint-Trond VV), Achref Abada (MC Alger), Mohamed Amine Tougaï (Espérance de Tunis)

: Rafik Belghali (KV Mechelen), Samir Chergui (USM Alger), Rayan Aït-Nouri (Manchester City), Jaouen Hadjam (BSC Young Boys), Aïssa Mandi (LOSC Lille), Ramy Bensebaïni (Borussia Dortmund), Zineddine Belaïd (Saint-Trond VV), Achref Abada (MC Alger), Mohamed Amine Tougaï (Espérance de Tunis) Centrocampistas : Nabil Bentaleb (LOSC Lille), Hicham Boudaoui (OGC Nice), Houssem Aouar (Al-Ittihad), Farès Chaïbi (Eintracht Frankfurt), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), Yacine Titraoui (Charleroi SC), Ramiz Zerrouki (Feyenoord)

: Nabil Bentaleb (LOSC Lille), Hicham Boudaoui (OGC Nice), Houssem Aouar (Al-Ittihad), Farès Chaïbi (Eintracht Frankfurt), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), Yacine Titraoui (Charleroi SC), Ramiz Zerrouki (Feyenoord) Delanteros: Mohamed Amine Amoura (VfL Wolfsburg), Nadhir Benbouali (Charleroi SC), Adil Boulbina (Paradou AC), Farès Ghedjemis (FC Vizela), Amine Gouiri (Olympique de Marseille), Anis Hadj Moussa (Feyenoord), Riyad Mahrez (Al-Ahli) Austria Porteros: Patrick Pentz (Brondy IF), Alexander Schlager (Red Bull Salzburgo), Florian Wiegele (Viktoria Pilsen)

Patrick Pentz (Brondy IF), Alexander Schlager (Red Bull Salzburgo), Florian Wiegele (Viktoria Pilsen) Defensas: David Affengruber (Elche), David Alaba (Real Madrid), Kevin Danso (Tottenham), Marco Friedl (Werder Bremen), Philipp Lienhart (Friburgo), Phillipp Mwene (Mainz 05), Stefan Posch (Mainz 05), Alexander Prass (Hoffenheim), Michael Svoboda (Venezia)

David Affengruber (Elche), David Alaba (Real Madrid), Kevin Danso (Tottenham), Marco Friedl (Werder Bremen), Philipp Lienhart (Friburgo), Phillipp Mwene (Mainz 05), Stefan Posch (Mainz 05), Alexander Prass (Hoffenheim), Michael Svoboda (Venezia) Centrocampistas: Christoph Baumgartner (Red Bull Leipzig ), Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund), Florian Grillitsch (Sporting Braga), Konrad Laimer (Bayern de Múnich), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Xavier Schlager (Red Bull Leipzig), Romano Schimid (Werder Bremen), Alessandro Schöph (RZ Pellets), Nicolas Seiwald (Red Bull Leipzig), Paul Wanner (PSV), Patrick Wimmer (Wolfsburgo)

Christoph Baumgartner (Red Bull Leipzig ), Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund), Florian Grillitsch (Sporting Braga), Konrad Laimer (Bayern de Múnich), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Xavier Schlager (Red Bull Leipzig), Romano Schimid (Werder Bremen), Alessandro Schöph (RZ Pellets), Nicolas Seiwald (Red Bull Leipzig), Paul Wanner (PSV), Patrick Wimmer (Wolfsburgo) Delanteros: Marko Arnautovic (Estrella Roja), Michael Gregoritsch (Augsburgo), Sasa Kalajdzic (LASK Linz) Jordania Porteros: Nour Bani Attia (Al-Faisaly), Yazeed Abu Laila (Al-Hussein) y Abdullah Al-Fakhoury (Al-Wehdat).

Defensas: Abdullah Naseeb (Al-Zawraa), Saad Al-Rousan (Al-Hussein), Yazan Al-Arab (FC Seúl), Saleem Obeid (Al-Hussein), Mohammad Abu Al-Nadi (Selangor), Hussam Abu Dahab (Al-Faisaly), Ihsan Haddad (Al-Hussein), Anas Badawi (Al-Faisaly) y Mohammad Abu Hashish (Al-Karma).

Centrocampistas: Nour Al-Rawabdeh (Selangor), Nizar Al-Rashdan (Qatar SC), Ibrahim Saadeh (Al-Karma), Rajai Ayed (Al-hussein), Amer Jamous (Al-Zawraa) y Muhannad Abu Taha (Al-Hussein).

Delanteros: Mohammad Al-Dawood (Al-Wehdat), Mahmoud Mardi (Al-Hussein), Awda Al-Fakhoury (Pyramids), Mousa Al-Taamari (Stade Rennais), Mohammad Abu Zureiq (Raja CA), Ali Azayza (Al-Shabab), Ibrahim Sabra (Lokomotiv Zagreb) y Ali Alwan (Al-Sailiya).

Grupo K

Portugal Porteros: Diogo Costa (Oporto), José Sá (Wolverhampton), Rui Silva (Sporting CP), Ricardo Velho (Farense)

Diogo Costa (Oporto), José Sá (Wolverhampton), Rui Silva (Sporting CP), Ricardo Velho (Farense) Defensas: Diogo Dalot (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City), Nélson Semedo (Fenerbahçe), João Cancelo (Barcelona), Nuno Mendes (PSG), Gonçalo Inácio (Sporting CP), Renato Veiga (Villarreal), Rúben Dias (Manchester City), Tomás Araújo (Benfica)

Diogo Dalot (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City), Nélson Semedo (Fenerbahçe), João Cancelo (Barcelona), Nuno Mendes (PSG), Gonçalo Inácio (Sporting CP), Renato Veiga (Villarreal), Rúben Dias (Manchester City), Tomás Araújo (Benfica) Centrocampistas: Rúben Neves (Al Hilal), Samu Costa (Mallorca), João Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United(, Bernardo Silva (Manchester City)

Rúben Neves (Al Hilal), Samu Costa (Mallorca), João Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United(, Bernardo Silva (Manchester City) Delanteros: João Félix (Al Nassr), Francisco Trincão (Sporting CP), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leão (Milan), Gonçalo Guedes (Real Sociedad), Gonçalo Ramos (PSG), Cristiano Ronaldo (Al Nassr) RD Congo Porteros: Timothy Fayulu (FC Noah), Lionel Mpasi (Le Havre), Mattieu Epolo (Standard Lieja)

Timothy Fayulu (FC Noah), Lionel Mpasi (Le Havre), Mattieu Epolo (Standard Lieja) Defensas: Aaron Wan-Bissaka (West Ham), Gedeon Kalulu (Aris), Chancel Mbemba (LOSC Lille), Steve Kapuadi (Widzeu Lodz), Axel Tuanzebe (Burnley), Dylan Batubinsika (Larissa), Rocky Bushiri (Hibernian), Arthur Masuku (Lens), Joris Kayembe (KRC Genk)

Aaron Wan-Bissaka (West Ham), Gedeon Kalulu (Aris), Chancel Mbemba (LOSC Lille), Steve Kapuadi (Widzeu Lodz), Axel Tuanzebe (Burnley), Dylan Batubinsika (Larissa), Rocky Bushiri (Hibernian), Arthur Masuku (Lens), Joris Kayembe (KRC Genk) Centrocampistas: Samuel Moutoussamy (Atromitos), Ngal’Ayel Mukau (LOSC Lille), Gael Kakuta (Larissa), Charles Pickel (Espanyol), Noah Sadiki (Sunderland), Edo Kayembe (Watford)

Samuel Moutoussamy (Atromitos), Ngal’Ayel Mukau (LOSC Lille), Gael Kakuta (Larissa), Charles Pickel (Espanyol), Noah Sadiki (Sunderland), Edo Kayembe (Watford) Delanteros: Théo Bongonda (Spartak Moscú), Nathanael Mbuku (Montpellier), Cédric Bakambu (Betis), Simon Banza (Al-Jazira), Fiston Mayele (Pyramids), Brian Cipenga (Castellón), Yoane Wissa (Newcastle), Meschack Elia (Alanyaspor) Uzbekistán Porteros : O’tkir Yusupov (Navbahor), Botirali Ergashev (Neftchi Fergana), Abduvohid Ne’matov (Nasaf Qarshi)

: O’tkir Yusupov (Navbahor), Botirali Ergashev (Neftchi Fergana), Abduvohid Ne’matov (Nasaf Qarshi) Defensas : Abdukodir Khusanov (Manchester City), Alijonov, Farrukh Sayfiev (Neftchi Fergana), Rustam Ashurmatov (Esteghlal), Sherzod Nasrullaev (Pakhtakor Tashkent), Umar Eshmurodov (Nasaf Qarshi), Avazbek O’Imasaliev, Jahongir Orozov (Dinamo Samarqand), Behruzjon Karimoov (Surkhon Termiz), Abdulla Abdullaev (Dibba Al-Fujairah Club).

: Abdukodir Khusanov (Manchester City), Alijonov, Farrukh Sayfiev (Neftchi Fergana), Rustam Ashurmatov (Esteghlal), Sherzod Nasrullaev (Pakhtakor Tashkent), Umar Eshmurodov (Nasaf Qarshi), Avazbek O’Imasaliev, Jahongir Orozov (Dinamo Samarqand), Behruzjon Karimoov (Surkhon Termiz), Abdulla Abdullaev (Dibba Al-Fujairah Club). Centrocampistas : Akmal Mozgovoy (Pajtakor Tashkent), Otabek Shukurov (Baniyas Club), Jamshid Iskanderov (Neftchi Fergana), Odil Hamrobekov (Tractor S.C.), Jaloliddin Masharipov (Esteghlal Tehran), Aziz Ganiev (Nasaf Qarshi), Sherzod Esanov (Bukhara), Abbosbek Fayzullaev (Basaksehir).

: Akmal Mozgovoy (Pajtakor Tashkent), Otabek Shukurov (Baniyas Club), Jamshid Iskanderov (Neftchi Fergana), Odil Hamrobekov (Tractor S.C.), Jaloliddin Masharipov (Esteghlal Tehran), Aziz Ganiev (Nasaf Qarshi), Sherzod Esanov (Bukhara), Abbosbek Fayzullaev (Basaksehir). Delanteros: Eldor Shomurodov (Basaksehir), Igor Sergeev (Persépolis), Azizbek Amonov (Dinamo Samarcanda), Oston Urunov (Persépolis), Doston Khamdamov (Pakhtakor Tashkent). Colombia Porteros : Camilo Vargas (Atlas), Álvaro Montero (Vélez Sarsfield), David Ospina (Atlético Nacional).

: Camilo Vargas (Atlas), Álvaro Montero (Vélez Sarsfield), David Ospina (Atlético Nacional). Defensas : Davinson Sánchez (Galatasaray), Jhon Lucumí (Bologna), Yerry Mina (Cagliari), Willer Ditta (Cruz Azul), Daniel Muñoz (Crystal Palace), Santiago Arias (Independiente), Johan Mojica (Mallorca), Deiver Machado (Nantes).

: Davinson Sánchez (Galatasaray), Jhon Lucumí (Bologna), Yerry Mina (Cagliari), Willer Ditta (Cruz Azul), Daniel Muñoz (Crystal Palace), Santiago Arias (Independiente), Johan Mojica (Mallorca), Deiver Machado (Nantes). Centrocampistas : Richard Ríos (Benfica), Jefferson Lerma (Crystal Palace), Kevin Castaño (River Plate), Juan Camilo Portilla (Atlético Paranaense), Gustavo Puerta (Racing Santander), Jhon Arias (Palmeiras), Jorge Carrascal (Flamengo), Juan Fernando Quintero (River Plate), James Rodríguez (Minnesota United), Jaminton Campaz (Rosario Central).

: Richard Ríos (Benfica), Jefferson Lerma (Crystal Palace), Kevin Castaño (River Plate), Juan Camilo Portilla (Atlético Paranaense), Gustavo Puerta (Racing Santander), Jhon Arias (Palmeiras), Jorge Carrascal (Flamengo), Juan Fernando Quintero (River Plate), James Rodríguez (Minnesota United), Jaminton Campaz (Rosario Central). Delanteros: Juan Camilo Hernández (Betis), Luis Díaz (Bayern Munich), Luis Javier Suárez (Sporting CP), Carlos Gómez (Vasco da Gama) y Jhon Córdoba (Krasnodar)

Grupo L

Inglaterra Porteros : Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace), James Trafford (Manchester City)

: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace), James Trafford (Manchester City) Defensas : Reece James (Chelsea), Tino Livramento (Newcastle), John Stones (Manchester City), Marc Guéhi (Manchester City), Ezri Konsa (Aston Villa), Dan Burn (Newcastle), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Nico O'Reilly (Manchester City), Djed Spence, (Tottenham)

: Reece James (Chelsea), Tino Livramento (Newcastle), John Stones (Manchester City), Marc Guéhi (Manchester City), Ezri Konsa (Aston Villa), Dan Burn (Newcastle), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Nico O'Reilly (Manchester City), Djed Spence, (Tottenham) Centrocampistas : Jordan Henderson (Brentford), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Declan Rice (Arsenal), Kobbie Mainoo (Manchester United), Eberechi Eze (Arsenal), Jude Bellingham (Real Madrid), Morgan Rogers (Aston Villa)

: Jordan Henderson (Brentford), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Declan Rice (Arsenal), Kobbie Mainoo (Manchester United), Eberechi Eze (Arsenal), Jude Bellingham (Real Madrid), Morgan Rogers (Aston Villa) Delanteros: Bukayo Saka (Arsenal), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona), Anthony Gordon (Newcastle), Harry Kane (Bayern Múnich), Ollie Watkins (Aston Villa), Ivan Toney (Al-Ahli) Croacia Porteros: Dominic Livakovic (Dinamo), Dominik Kotarski (Kabenhavn), Ivor Pandur (Hull City)

Dominic Livakovic (Dinamo), Dominik Kotarski (Kabenhavn), Ivor Pandur (Hull City) Defensas: Josko Gvardiol (Man. City), Duje Caleta-Car (Real Sociedad), Josip Sutalo (Ajax), Josip Stanisic (Bayern de Múnich), Marin Pongracic (Fiorentina), Martin Erlic (Midtjylland), Luka Vuskovic (HSV)

Josko Gvardiol (Man. City), Duje Caleta-Car (Real Sociedad), Josip Sutalo (Ajax), Josip Stanisic (Bayern de Múnich), Marin Pongracic (Fiorentina), Martin Erlic (Midtjylland), Luka Vuskovic (HSV) Centrocampistas: Luka Modric (Milan), Mateo Kovacic (Man. City), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (Torino), Luka Sucic (Real Sociedad), Martin Baturina (Como), Kristijan Jakic (Augsburg), Petar Sucic (Inter), Nikola Moro (Bologna), Toni Fruk (Rijeka)

Luka Modric (Milan), Mateo Kovacic (Man. City), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (Torino), Luka Sucic (Real Sociedad), Martin Baturina (Como), Kristijan Jakic (Augsburg), Petar Sucic (Inter), Nikola Moro (Bologna), Toni Fruk (Rijeka) Delanteros: Ivan Perisic (PSV), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Ante Budimir (Osasuna), Marco Pasalic (Orlando City), Petar Musa (Dallas), Igor Matanovic (Friburgo) Ghana Porteros : Benjamin Asare (Hearts of Oak), Lawrence Ati-Zigi (St. Gallen) y Joseph Anang (St. Patrick Athletic).

: Benjamin Asare (Hearts of Oak), Lawrence Ati-Zigi (St. Gallen) y Joseph Anang (St. Patrick Athletic). Defensas : Baba Abdul Rahman (PAOK), Gideon Mensah (Auxerre), Marvin Senaya (Auxerre), Alidu Seidu (Stade Rennais), Abdul Mumin (Rayo Vallecano), Jerome Opoku (Estambul Basaksehir), Jonas Adjetey (Wolsfburgo), Kojo Oppong Peprah (Niza) y Derrick Luckassen (Pafos).

: Baba Abdul Rahman (PAOK), Gideon Mensah (Auxerre), Marvin Senaya (Auxerre), Alidu Seidu (Stade Rennais), Abdul Mumin (Rayo Vallecano), Jerome Opoku (Estambul Basaksehir), Jonas Adjetey (Wolsfburgo), Kojo Oppong Peprah (Niza) y Derrick Luckassen (Pafos). Centrocampistas : Elisha Owusu (Auxerre), Thomas Partey (Villarreal), Kwasi Sibo (Oviedo), Augustine Boakye (Saint-Ettiene), Caleb Yirenky (Nordsjaelland), Abdul Fatawu Issahaku (Leicester City) y Kamal Deen Sulemana (Atalanta).

: Elisha Owusu (Auxerre), Thomas Partey (Villarreal), Kwasi Sibo (Oviedo), Augustine Boakye (Saint-Ettiene), Caleb Yirenky (Nordsjaelland), Abdul Fatawu Issahaku (Leicester City) y Kamal Deen Sulemana (Atalanta). Delanteros: Cristopher Bonsu Baah (Al-Qadisiyah), Ernest Nuamah (Lyon), Antoine Semenyo (Manchester City), Brandon Thomas-Asante (Coventry City), Prince Kwabena Adu (Viktoria Plzen), Iñaki Williams (Athletic Club) y Jordan Ayew (Leicester City). Panamá Porteros : Orlando Mosquera (Al-Fayha), Luis Mejía (Nacional) y César Samudio (Marathón).

: Orlando Mosquera (Al-Fayha), Luis Mejía (Nacional) y César Samudio (Marathón). Defensas : César Blackman (Slovan Bratislava), Jorge Gutiérrez (Deportivo La Guaira), Amir Murillo (Besiktas), Fidel Escobar (Saprissa), Andrés Andrade (LASK), Edgardo Fariña (Pari Nizhniy Novgorod), José Córdoba (Norwich City), Eric Davis (Plaza Amador), Jiovany Ramos (Puerto Cabello) y Roderick Miller (Turan Tovuz).

: César Blackman (Slovan Bratislava), Jorge Gutiérrez (Deportivo La Guaira), Amir Murillo (Besiktas), Fidel Escobar (Saprissa), Andrés Andrade (LASK), Edgardo Fariña (Pari Nizhniy Novgorod), José Córdoba (Norwich City), Eric Davis (Plaza Amador), Jiovany Ramos (Puerto Cabello) y Roderick Miller (Turan Tovuz). Centrocampistas : Aníbal Godoy (San Diego FC), Adalberto Carrasquilla (Pumas UNAM), Carlos Harvey (Minnesota United), Cristian Martínez (Ironi Kiryat Shmona), José Luis Rodríguez (Juárez), César Yanis (Cobresal), Yoel Bárcenas (Mazatlán FC), Alberto Quintero (Plaza Amador) y Azarías Londoño (Universidad Católica).

: Aníbal Godoy (San Diego FC), Adalberto Carrasquilla (Pumas UNAM), Carlos Harvey (Minnesota United), Cristian Martínez (Ironi Kiryat Shmona), José Luis Rodríguez (Juárez), César Yanis (Cobresal), Yoel Bárcenas (Mazatlán FC), Alberto Quintero (Plaza Amador) y Azarías Londoño (Universidad Católica). Delanteros: Ismael Díaz (León), Cecilio Waterman (Universidad de Concepción), José Fajardo (Universidad Católica) y Tomás Rodríguez (Saprissa).

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