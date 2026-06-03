Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Polémica notas huelga EducaciónMelocotones robadosOrquesta Panorama CastellónViaje Almería-CastellónFuncionario de la Seguridad SocialAction
instagramlinkedin

El Marató bp de Castelló abre las inscripciones para 2027: Estos son los precios por fechas

La tradicional prueba se celebrará el 14 de febrero junto a la clásica 10K Facsa

La pasada maratón, en su paso por el Grau de Castelló.

La pasada maratón, en su paso por el Grau de Castelló. / MEDITERRÁNEO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Aitor Aguirre

Castellón

La Marató bp Castelló ya mira con la máxima ilusión al 2027. La organización anunció ayer la 17ª edición de la prueba se celebrará el 14 de febrero y abrió el periodo de inscripciones.

La carrera mantiene su crecimiento gracias a un recorrido rápido, una organización de primer nivel y una participación cada vez más internacional. Además, conserva la prestigiosa Road Race Label de World Athletics, que reconoce los altos estándares de calidad, seguridad y organización de la prueba.

Imagen de la salida de la Marató bp.

Imagen de la salida de la Marató bp. / MARATÓ BP

Las inscripciones ya están disponibles a través de www.maratonbpcastellon.com. La organización ha establecido diferentes tramos de precio en función de la fecha de inscripción. El coste inicial hasta el 31 de agosto es de 45 euros, aumentando a 50 euros hasta el 30 de diciembre, 55 euros antes del 15 de noviembre, 60 hasta el 31 de diciembre y 90 para los más rezagados, hasta el 7 de febrero.

Noticias relacionadas y más

Además, mantiene condiciones especiales para los corredores de Castellón y para los atletas que han participado en todas las ediciones de la prueba. Primeros pasos para la próxima edición.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El desgarrador relato de la pelea de menores en el IES Ribalta de Castellón: 'La niña estaba indefensa, le podrían haber matado
  2. Brutal agresión de un policía nacional a una profesora frente a la Conselleria de Educación
  3. CD Castellón: Abonados y público general, así se consiguen las entradas para el play-off a Primera División
  4. Una conductora cae por un terraplén tras acceder de forma indebida a la Vía Verde de Orpesa
  5. Condena a una clínica privada de Castellón por las graves secuelas ocasionadas a una paciente durante la colocación de un balón gástrico
  6. Investigado un vecino de Moncofa en Onda por exceder la velocidad y por llevar 40 cajas de melocotones supuestamente robadas
  7. Última hora sobre Jordi Ortiz, piloto herido en el Rallye de la Cerámica: “Estamos en contacto permanente con la familia”
  8. Momento de despegar: el Aeropuerto de Castellón suma desde hoy estas dos ciudades a su oferta estival

El Marató bp de Castelló abre las inscripciones para 2027: Estos son los precios por fechas

El Marató bp de Castelló abre las inscripciones para 2027: Estos son los precios por fechas

La fecha de apertura, el horario, los precios y dónde comprar los abonos de la piscina del Pinar de Castelló

La fecha de apertura, el horario, los precios y dónde comprar los abonos de la piscina del Pinar de Castelló

Agua de Benassal celebra los I Premios Neptuno de Oro

Agua de Benassal celebra los I Premios Neptuno de Oro

Millán Salcedo, en Castelló: «El sentido del humor es el único oxígeno respirable»

Millán Salcedo, en Castelló: «El sentido del humor es el único oxígeno respirable»

Opinión CD Castellón | Ganamos de verdad

Opinión CD Castellón | Ganamos de verdad

Historia | Así fue el primer y heroico ascenso del CD Castellón a Primera División

Historia | Así fue el primer y heroico ascenso del CD Castellón a Primera División

Millán Salcedo llega al Teatre Principal de Castelló con 'Preguntamelón'

Tracking Pixel Contents