El Marató bp de Castelló abre las inscripciones para 2027: Estos son los precios por fechas
La tradicional prueba se celebrará el 14 de febrero junto a la clásica 10K Facsa
La Marató bp Castelló ya mira con la máxima ilusión al 2027. La organización anunció ayer la 17ª edición de la prueba se celebrará el 14 de febrero y abrió el periodo de inscripciones.
La carrera mantiene su crecimiento gracias a un recorrido rápido, una organización de primer nivel y una participación cada vez más internacional. Además, conserva la prestigiosa Road Race Label de World Athletics, que reconoce los altos estándares de calidad, seguridad y organización de la prueba.
Las inscripciones ya están disponibles a través de www.maratonbpcastellon.com. La organización ha establecido diferentes tramos de precio en función de la fecha de inscripción. El coste inicial hasta el 31 de agosto es de 45 euros, aumentando a 50 euros hasta el 30 de diciembre, 55 euros antes del 15 de noviembre, 60 hasta el 31 de diciembre y 90 para los más rezagados, hasta el 7 de febrero.
Además, mantiene condiciones especiales para los corredores de Castellón y para los atletas que han participado en todas las ediciones de la prueba. Primeros pasos para la próxima edición.
Suscríbete para seguir leyendo
- El desgarrador relato de la pelea de menores en el IES Ribalta de Castellón: 'La niña estaba indefensa, le podrían haber matado
- Brutal agresión de un policía nacional a una profesora frente a la Conselleria de Educación
- CD Castellón: Abonados y público general, así se consiguen las entradas para el play-off a Primera División
- Una conductora cae por un terraplén tras acceder de forma indebida a la Vía Verde de Orpesa
- Condena a una clínica privada de Castellón por las graves secuelas ocasionadas a una paciente durante la colocación de un balón gástrico
- Investigado un vecino de Moncofa en Onda por exceder la velocidad y por llevar 40 cajas de melocotones supuestamente robadas
- Última hora sobre Jordi Ortiz, piloto herido en el Rallye de la Cerámica: “Estamos en contacto permanente con la familia”
- Momento de despegar: el Aeropuerto de Castellón suma desde hoy estas dos ciudades a su oferta estival