El Marató bp de Castelló abre las inscripciones para 2027: Estos son los precios por fechas

La Marató bp Castelló ya mira con la máxima ilusión al 2027. La organización anunció ayer la 17ª edición de la prueba se celebrará el 14 de febrero y abrió el periodo de inscripciones.

La carrera mantiene su crecimiento gracias a un recorrido rápido, una organización de primer nivel y una participación cada vez más internacional. Además, conserva la prestigiosa Road Race Label de World Athletics, que reconoce los altos estándares de calidad, seguridad y organización de la prueba.

Imagen de la salida de la Marató bp. / MARATÓ BP

Las inscripciones ya están disponibles a través de www.maratonbpcastellon.com. La organización ha establecido diferentes tramos de precio en función de la fecha de inscripción. El coste inicial hasta el 31 de agosto es de 45 euros, aumentando a 50 euros hasta el 30 de diciembre, 55 euros antes del 15 de noviembre, 60 hasta el 31 de diciembre y 90 para los más rezagados, hasta el 7 de febrero.

Además, mantiene condiciones especiales para los corredores de Castellón y para los atletas que han participado en todas las ediciones de la prueba. Primeros pasos para la próxima edición.